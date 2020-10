The Absolut Company beskriver i en första replik tillsammans med andra medlemmar i Sveriges producenter av alkoholdrycker hur gårdsförsäljning av alkohol inte ”enbart” skulle gynna stora företag. De hänvisar till att de små företagen är fler till antalet och i sin andra replik, helt under eget namn, hävdar de att den merförsäljning de själva skulle få vid sin fabrik ”kan betraktas som ringa”.

Stora spritföretag är inte välgörenhetsorganisationer och det är uppenbart att The Absolut Company har identifierat affärsmöjligheter med gårdsförsäljning – annars skulle de inte lägga tid, pengar eller energi på att kampanja för förslaget. Ett exempel på hur The Absolut Company och deras multinationella ägare Pernod Ricard kan tjäna pengar på gårdsförsäljning är deras franchisekoncept Our/Vodka där smådestillerier startas och byggs upp för att sedan drivas under annat namn. Det skulle ge The Absolut Company betydligt fler försäljningsställen än bara deras fabrik.

Det är också viktigt att bemöta kommentaren om att Sverige ”är det enda landet inom EU som inte tillåter gårdsförsäljning”. Det klingar falskt när våra motdebattörer jämför Sverige med 25 EU-länder utan alkoholmonopol och samtidigt säger sig ”hoppas” att alkoholmonopolet kan vara kvar om gårdsförsäljning införs.

I Finland, det enda andra EU-landet med alkoholmonopol, har lagen som tillåter viss gårdsförsäljning inte prövats av EU-domstolen. Vidare kan den finska gårdsförsäljningen inte jämföras med det förslag olika aktörer driver i Sverige eftersom den är mycket mer begränsad. I Finland säljs starköl utanför monopolet och den finska gårdsförsäljningen omfattar inte tillstånd att sälja vin på druvor eller sprit, vilket The Absolut Company och dess åsiktsfränder driver på för i Sverige.

Vi kan också konstatera att våra motdebattörer medger att tillverkare inte behöver odla råvarorna eller tillverka alkoholen de använder. Gott så, men det är just detta som skulle möjliggöra för nästan vem som helst att snabbt och enkelt köpa in råsprit och öppna spritbutik i garaget. Påståendet att vi skulle hävda att ett enskilt litet landsbygdsbryggeri utgör en fara för folkhälsan är därmed oärligt och oseriöst.

Utanför debattsidorna är gårdsförsäljningens förespråkare betydligt öppnare med att förslaget är just större än det låter. I en inlaga till regeringen i maj 2020 skriver branschorganisationen Livsmedelsföretagen, där The Absolut Company fram tills nyligen satt på vice-ordförandeposten, att en begränsning av gårdsförsäljning ”till ’hantverksmässig produktion’, landsbygd eller små producenter blir svårt” och att ”skillnaderna mellan stor och liten är mycket flytande.”

Effekterna av gårdsförsäljning blir med detta uppenbara: vinstintresset släpps på bred front in i alkoholförsäljningen och med det blir det svårare att upprätthålla ålderskontroller, öppettider och skatteinbetalningar. Konstaterandet handlar inte om att svartmåla enskilda företagare utan om att inte vara naiv inför uppenbara risker. För produkter som skor eller datorer kan kanske en liten andel slarv och fusk tolereras, men med alkoholförsäljning kan det betyda skillnad mellan en tonårings liv eller död.

Alkohol är inte en vara som alla andra och därför begränsas vinstintresset i alkoholförsäljning i Sverige. Den absoluta majoriteten av svenskar förstår och stöttar detta. Vi har också fått starkt positivt gensvar på vår granskning och många som tidigare varit för gårdsförsäljning har berättat hur de känt sig lurade när de förstått frågans omfång. Vi hoppas att detta replikskifte gjort det ännu tydligare vilka krafterna bakom gårdsförsäljningen egentligen är.