Torsdag 17 januari publicerar vi rapporten ”Food in the Anthropocene: the EAT–Lancet Commission on healthy diets from sustainable food systems” i den medicinska tidskriften The Lancet. Rapporten pekar på eskalerande samhällskostnader för övervikt, undernäring och miljöpåverkan. I dag står exempelvis lantbruket för nästan en fjärdedel av de globala växthusgasutsläppen och matproduktionen självt står för 70 procent av all vattenanvändning från floder och grundvatten. Samtidigt måste vi producera mat till ytterligare 2–3 miljarder människor till år 2050.

Forskare inom hälsa, jordbruk och miljö har gått samman för att utröna om det går att förse alla människor i världen med hälsosam mat inom vetenskapligt identifierade gränser för vad planeten tål. Rapporten slår fast att världen befinner sig i ett akut läge, där matproduktion och konsumtion kraftigt måste struktureras om. En sådan omställning till hälsosamma dieter från hållbar matproduktion är möjlig, med stora vinster för både hälsa och miljö, och en viktig del av lösningen för att hålla oss under två graders global uppvärmning. Antalet kostrelaterade dödsfall per år kan också minskas med över 20 procent. Men hur åstadkommer vi denna förändring?

Enligt rapporten behövs en snabb uppväxling av produktionen av främst baljväxter, frukt, grönsaker och nötter.

1. Nya skarpare kostråd och verktyg för att implementera dessa. Globalt sett bör vi minska vår konsumtion av rött kött (inkluderar nöt, lamm och gris) till 0–200 gram i veckan. I Sverige äter vi i genomsnitt cirka 700 gram, medan livsmedelsverkets råd ligger på 500 gram i veckan.

Rapporten föreslår även en cirka tio gånger högre konsumtion av bönor, linser och andra baljväxter, en fördubbling av grönsaker, samt en kraftig ökning av nötter och frön, jämfört med vad som konsumeras i Sverige och Norden i dag. Fisk har en fortsatt viktig roll och rapportens råd sammanfaller rätt väl med vad vi redan konsumerar i Sverige. På global nivå behöver konsumtionen av socker minska med cirka 50 procent.

För att klara detta behövs förbättrade upphandlingsregler inom offentlig sektor, skatter och subventioner som gynnar en hälsosam kost, lagstiftning eller branschöverskridande överenskommelser kring hur onyttiga och ohållbara produkter får exponeras i affärer, samt riktlinjer för var snabbmatskedjor med ohälsosam mat får förläggas. Näringslivet kan här gå före och utveckla produkter och måltider som är nyttiga, hållbara, goda och lättlagade.

2. En omstrukturering av stödet till jordbruket; från kvantitet till hälsa. Produktiviteten i jordbruket har ökat dramatiskt de senaste 60 åren, med positiva effekter på global livsmedelssäkerhet. Tyvärr har nästan all investering skett i ett fåtal grödor. Trots att det finns fler än 14 000 ätbara växtarter används bara cirka 150–200 arter i vår kost, varav endast tre stycken (majs, ris och vete) bidrar till cirka 60 procent av det totala kaloriintaget i världen.

Enligt rapporten behövs en snabb uppväxling av produktionen av främst baljväxter, frukt, grönsaker och nötter. Jordbruksutveckling och investering i växtförädling för dessa grödor är därför en viktig strategi. I Sverige bör vi se över portföljen av grödor och animaliska livsmedel som produceras och hur den i större grad kan gynna en hälsosam kost. Dessutom måste jordbruket gå från att vara en källa till växthusgaser till att bli en sänka.

3. En hållbar intensifiering vid låga skördar och en mer hållbar produktion vid höga skördar. Det kommer enligt rapporten att krävas en hållbar intensifiering av produktionen i jordbruket på global nivå för att åstadkomma effektivare vattenanvändning, mindre näringsläckage och mindre växthusgasutsläpp per producerad enhet. Att på så sätt minska glappet mellan dagens skörd och den skörd som är möjlig att producera på en viss plats är extra viktigt i områden som Afrika Söder om Sahara.

I Sverige och Europa där skördeglappet är relativt lågt är det viktigt att se över hur produktionen kan blir mer hållbar, till exempel genom att säkra biologisk mångfald i jordbrukslandskap, att utveckla perenna (fleråriga) grödor som kan lagra mer växthusgaser, att utveckla tekniker som bibehåller jordens kvalitet och att minska näringsläckaget. Till år 2050 måste också lantbruket bli fossilfritt, vilket bland annat kräver stöd till investeringar i ny teknologi för transporter och infrastruktur.

4. Förvaltning av hav och land. När skördarna ökar till följd av en hållbar intensifiering kan det skapa ytterligare incitament för expansion av jordbruket. Därför behövs det en kombination av intensifiering och bättre reglering av markanvändning så att andra ekosystem skyddas.

Även om detta inte är ett stort problem i Sverige där vi har en stark nedåtgående trend i mängd jordbruksmark så är det ett stort problem i många länder ifrån vilka vi importerar mat, och som är föremål för svensk utvecklings- och biståndspolitik, inklusive klimatinvesteringar. Det behövs också stöd för hållbar odling av fisk och skaldjur samt utökat skydd av marina områden och förebyggande av överfiske.

I Sverige har forskare börjat utveckla nya partnerskap för bättre förvaltning av världshaven och ett mer hållbart vattenbruk, bland annat genom initiativ som Seafood Business for Ocean Stewardship (SeaBOS) där de största fiskeriföretagen i världen samlas för att leda hela sektorn i en mer hållbar riktning. Sverige kan och bör fortsätta att driva dessa frågor internationellt.

5. Minst en halvering av matsvinnet. Det krävs en kraftig minskning av matsvinnet, som i dag ligger på 30 procent av den globala produktionen av mat. I låginkomstländer sker svinnet främst på produktionssidan, men i Sverige främst i konsumtionsledet.

En halvering av matsvinnet ligger i linje med vad vi redan åtagit oss för att nå FN:s globala hållbarhetsmål. För att klara detta krävs bättre planering av inköp, både inom restaurang och i hushåll, bättre märkning och förpackning kring bäst-före-datum, och ökad kunskap om hur vi kan använda matrester.

Sverige och Norden har en unik möjlighet att gå i fronten för denna omställning av livsmedelssektorn. Många nordiska företag utvecklar redan nya produkter medc grund i mer växtbaserade och hälsosamma val. I Sverige minskade konsumtionen av rött kött med cirka 2 procent förra året, och det är främst det importerade köttet vi äter mindre av. Vi har också tuffare regler kring djurvälfärd och antibiotikaanvändning än de flesta andra EU-länder.

Svenska kostråd går i rätt riktning och vi ser en spännande utveckling inom nordisk gastronomi där många kockar och restauranger, liksom offentlig måltid, går före för att skapa framtidens mat. Detta är en utmärkt början. Men för att vända livsmedelsfrågan från en av dagens största utmaningar till den mest effektiva lösningen så måste vi öka takten radikalt.

Bakgrund. Rapporten ”Food in the Anthropocene: the EAT-Lancet Commission on healthy diets from sustainable food systems” sammanställer vetenskapligt baserade mål för att förse jordens växande befolkning med hälsosam mat medan produktionen håller sig inom planetens gränser.

Det treåriga forskningsprojektet bakom rapporten har involverat 37 experter från 16 länder och den vetenskapliga tidskriften The Lancet. Visa mer