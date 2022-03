DN Debatt. ”Stämpelskatten kostar nu mer än fastighetsskatten”

På 1600-talet behövdes helarksstämplar för att visa på transaktioners äkthet. Tjänstemän fick nitiskt arbeta med att säkerställa att olika myndigheter och arkiv kände till vilka som ägde olika fastigheter. Sedan dess har gudskelov tekniken gått framåt och datorerna har tagit över arkivhållningen. Men kostnaden för stämplarna – stämpelskatten – har skenat.

Stämpelskatten drabbar den som köper en fastighet. För en privatperson rör det sig om en skatt på 1,5 procent av bostadens pris och 2 procent av de nya lån som tas på fastigheten. På grund av stigande bostadspriser har stämpelskatten ökat med 94 procent på tio år. Under samma period har konsumentprisindex ökat med 12,5 procent. Stämpelskatten har med andra ord ökat mer än sju gånger snabbare än inflationen.

Enligt våra beräkningar, baserade på data från Svensk Mäklarstatistik, har ökningen varit som högst i Skåne och på Gotland där den ökat med cirka 50 procent på fem år. Beloppen är högst i Stockholmstrakten. Den som köper ett tidigare obelånat genomsnittligt småhus i Stockholms kommun behöver betala totalt drygt 410 000 kronor i stämpelskatt. Fördelat per månad blir det 6 875 kronor för en familj som bor i samma småhus i fem år.

Att skatten ger incita­ment till att aldrig flytta har bidragit till att ensamstående äldre i många fall bor i större bostäder än barn­familjer i samma kommun.

Stämpelskatten för 2021 uppgick enligt Ekonomistyrningsverket till cirka 15,5 miljarder kronor, 2 miljarder mer än fastighetsskatten gjorde på ett år innan den omvandlades till fastighetsavgift, och det är hushållen som träder in på villamarknaden som står för notan. I Mäklarsamfundets senaste rapport ”Stämpla ut stämpelskatten” visar vi stämpelskattens skadliga effekter på bostadsmarknaden. I rapporten identifieras skälen till att ta bort denna föråldrade transaktionsskatt, som sätter käppar i hjulen för familjer som försöker förverkliga småhus­drömmen.

Därför borde skatten avskaffas:

1. Stämpelskatten försämrar rörlig­heten på bostadsmarknaden.

Enligt Konjunkturrådets rapport från 2018 finns det ingen mer träffsäker reform för att främja rörligheten på bostadsmarknaden än att avskaffa stämpelskatten.

2. Stämpelskatten minskar hushållens ekonomiska motståndskraft.

Enligt våra beräkningar skulle ett avskaffande av stämpelskatten stärka hushållens ekonomi med mellan 2,7 och 3,5 procent av bostadslånet. Det beloppet hade hushållet kunnat använda för att amortera bostadslånet.

3. Nyproduktion beskattas högst, vilket hämmar småhusbyggandet.

Stämpelskatten baseras delvis på de nya lån som tas ut på en fastighet. En ny fastighet som inte är belånad sedan tidigare beläggs med den högsta skattesatsen. Därmed bidrar stämpelskatten till att hålla nyproduktionen av småhus nere.

4. Äganderätten straffbeskattas jämfört med andra boendeformer.

Bor du i ett radhus i äganderättsform kan du i Stockholmsområden behöva betala upp mot 400 000 kronor mer i flyttskatt än din radhusgranne som bor i bostadsrättsform.

5. Stämpelskatten hämmar äganderättslägenheter.

Äganderättslägenheterna har potential att vara ett värdefullt tillskott till bostadsbeståndet, men den relativt nya boendeformen hindras av att den, till skillnad från bostadsrätten, är belagd med stämpelskatt.

6. Samma person kan tvingas betala stämpelskatt två gånger på samma fastighet.

Så som lagen är utformad har både köparen och säljaren betalningsskyldighet. Detta är något som alla standardkontrakt avtalar bort, men en ovetande bostadsförsäljare som säljer en bostad utan hjälp av en fastighetsmäklare kan riskera att behöva betala skatten både vid köp och vid försäljning.

7. Undantag vid arv ger incitament till att bo i samma bostad hela livet.

För den som vill komma undan stämpelskatten är det i dag möjligt att överlåta sin fastighet genom arv i stället. Det innebär att den som bor kvar i samma villa tills den dör slipper att betala skatt. Att skatten ger incitament till att aldrig flytta har bidragit till att ensamstående äldre i många fall bor i större bostäder än barnfamiljer i samma kommun.

8. Skatten betalas via faktura, inte via deklarationen som övrig beskattning.

Till skillnad från de flesta andra skatter ska stämpelskatten betalas in med kort varsel. Med tanke på att skatten är relativt okänd och att det är långt ifrån alla hushåll som klarar av att betala en oförutsedd utgift på 200 000 kronor eller mer kan detta tvinga hushåll att ta blancolån.

9. Landsbygden och andra områden med större andel äganderätter beskattas högre än städer.

Effektiva skatter särbehandlar inte. Att ha samma skattesats för alla är viktigt både för att marknader ska fungera effektivt och att beskattningen ska bli rättvis. Att den samlade flyttskatte­nivån blir högre på landsbygden och andra områden med stor andel äganderätter förskjuter resurser på ett orättvist sätt.

10. Det är de som står utanför bostadsmarknaden som drabbas hårdast.

Flyttskatter höjer trösklarna in på bostadsmarknaden. I fallet med stämpelskatten hamnar hela betalningsbördan på den som ska flytta in. Många delar av Sverige har redan skyhöga trösklar in till bostadsmarknaden. För många familjer blir stämpelskatten ett så högt hinder att småhusdrömmen inte kan förverkligas.

Det är viktigt att vi har effektiva skatter som ger stabila intäkter. De skatter som åldrats och får skadliga effekter måste kunna ses över och ge plats för bättre utformade skatter som inte skadar marknaden.

Trösklarna till bostadsmarknaden behöver sänkas. Att avskaffa stämpelskatten skulle både sänka trösklarna in till ett villaägande och vara det mest träffsäkra sättet att öka rörligheten på bostadsmarknaden. Med avskaffad stämpelskatt skulle fler kunna förverkliga sina villadrömmar och kunna flytta dit deras livssituation och livsdrömmar kräver.

Varje skattekrona från stämpelskatten minskar rörligheten på bostadsmarknaden och ökar trösklarna in på villamarknaden. Det finns få andra reformer som skulle underlätta för så många människor att förverkliga sina drömmar som att avskaffa straffskatten på villaköp.