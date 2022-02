DN Debatt. ”Stigande elkostnader kan slå hårt mot bostadspriser”

Den senaste vinterns höga elpriser tog småhusägare, prognosmakare och politiker på sängen. I riksdagen har det funnits en bred samsyn om att småhusägarna ska kompenseras för detta. I dag publicerar SBAB en ny rapport, ”Elprisernas betydelse för Sveriges småhusägare”, där vi tittat på frågan ur både ett historiskt och framåtblickande perspektiv.

De senaste 15 åren har andelen eluppvärmda småhus ökat från 40 till 50 procent i takt med att oljeanvändningen sjunkit dramatiskt. I dag är det endast omkring 1 procent av energin som kommer från oljeuppvärmning, vilket är ett stort miljömässigt framsteg. Bland de eluppvärmda husen är det en mindre andel som använder enbart el. För 15 år sedan hade endast var fjärde eluppvärmt hus en värmepump mot vartannat hus i dag.

Trots omfattande investeringar i energi­besparande åtgärder gör det stora beroendet av el många hushåll utsatta för stigande och varierande elpriser. Man skulle kunna tro att småhusägare som ersatt oljeuppvärmning med el dessutom har gjort sig av med problemet med kraftigt varierande oljepriser. Tyvärr är det inte så. Det finns nämligen – än så länge – en tydlig samvariation mellan el- och oljepriser.

Sedan 1994 har elpriserna, inklusive skatt och avgifter ökat med 167 procent i årsgenomsnitt, att jämföra med ökningen på 38 procent av det allmänna prisläget (mätt med KPI, konsumentprisindex). Under samma period ökade hushållens disponibla inkomster per capita med 148 procent. Även om den senaste vinterns onormalt höga elpriser exkluderas, så kan man konstatera att relativpriset på el ökat markant över tid.

I genomsnitt utgjorde 2020 utgiften för uppvärmning av ett småhus cirka en femtedel av de totala boende­utgifterna. Som jämförelse kostade uppvärmningen samma år i genomsnitt 22 000 kronor medan amorteringar och ränteutgifter uppgick till 21 000 respektive 15 000 kronor vardera. För de hus som enbart värms upp med el utgör dock uppvärmningen en betydligt större utgiftspost i förhållande till både hushållsinkomsten och övriga boendeutgifter.

Det brukar hävdas att Sverige har låga elpriser. Det stämmer om man bara tittar på själva elpriset, men inte när skatter och avgifter inkluderas. Själva elpriset utgör nämligen bara mellan en dryg femtedel respektive tredjedel av det totala fakturabeloppet från elleverantören och nätägaren. Enligt en sammanställning gjord av EU:s energibyrå Acer 2020 var det 2019 tio länder som hade högre priser, inklusive skatter och avgifter, än Sverige och 18 lägre, jämfört med EU:s 27 medlemsländer samt Norge och Storbritannien. Efter Belgien tillhör Sverige de länder som hade absolut högst nätavgifter. Skatterna på el i Sverige är inte högst men vi ligger på den övre halvan.

Uppdelningen mellan elleverantör och nätverksägare, energiskatt, elcertifikatsavgift, moms samt fasta och rörliga avgifter gör den totala fakturan för el till en mycket svårtolkad historia ur ett konsumentperspektiv. Det gör det också svårt att räkna ut hur olika energibesparande åtgärder påverkar elkostnaderna.

Bedömt utifrån de planer som så här långt aviserats, kan den årliga efter frågan på el, enligt Energiföretagens högnivåscenario från 2021, komma att fördubblas, från dagens 140 till 310 TWh, fram till 2045. Svenska kraftnät konstaterar i sin långsiktsanalys att utbyggnaden av Sveriges elnät måste gå betydligt snabbare framöver om det ska kunna möta den förväntade ökningen i efterfrågan.

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Även om mycket ny el planeras i närtid är det inte en alltför vågad gissning – sett till de långa tillståndsprocesserna – att utbyggnaden inte kommer att kunna hålla jämna steg med den ökade efterfrågan, med stigande elpriser som följd.

På lång sikt kommer troligen EU:s integrerade elmarknad, när den är fullt utbyggd med goda överföringsmöjligheter mellan länder med över- och underskott på el, att kunna bidra till både rimliga elpriser och större stabilitet i dem. Att Sverige i dag är nettoexportör av el gynnar dock på kort sikt framför allt elproducenterna. Det kan på längre sikt gynna svenska konsumenter då det ger incitament till nya investeringar i el i Sverige. Att elpriserna exklusive skatter och avgifter har legat högre i EU än i Sverige och Sverige dessutom är nettoexportör av el, talar dock för stigande elpriser i framför allt södra Sverige under flera år framöver.

Det är mycket svårt att göra prognoser över elpriserna eftersom de påverkas av bland annat väderläge och fossilpriser. Enligt terminshandeln på den nordiska elbörsen förväntar sig marknaden att priserna i elområdena Luleå (SE1) och Sundsvall (SE2) under året kommer att sjunka väsentligt från de höga nivåer vi sett under den gångna vintern men att priserna, mätta som årsgenomsnitt, sedan kommer att stiga igen och uppgå till drygt 60 öre per kilowattimme framåt 2026 exklusive skatter och avgifter. I elområde Stockholm (SE3) och Malmö (SE4) väntas elpriserna ligga i spannet 70–75 öre per kilowattimme. Det är priser som ligger en bra bit över det som gällt i genomsnitt de senaste åren (den gångna vintern borträknad).

I Volue insights långsiktsprognos från december 2021 spåddes priserna fram till 2025 ligga 40 procent, och därefter fram till 2030, 65 procent över snitt­priset för tioårsperioden 2011–2020. Detta är något som inte bara bostadsägarna behöver ta höjd för utan rimligen även bankerna vid beräkningen av levnadsomkostnader vid kreditgivningen.

Den gångna vinterns stora prisuppgång på el har framställts som en engångsföreteelse. Det som framför allt drog upp priserna var en kraftig uppgång i naturgaspriserna i norra Europa delvis orsakad av geopolitiska beslut.

Varför det inte skulle kunna ske igen har vi svårt att se. De flesta bedömare, inklusive regeringens expertmyndigheter, verkar åtminstone överens om att det är rimligt att förvänta sig betydligt mer varierande elpriser i takt med att andelen förnybara väderberoende elkällor ökar markant i det svenska elsystemet. Det talar för att fler småhusägare med el som primär uppvärmningskälla kommer att välja bundna elavtal framöver.

Vi har också räknat på hur stigande elpriser kan slå på bostadspriserna. Bedömt utifrån en i forskningen vanligen använd modell, går det inte att utesluta att ett snabbt och varaktigt fördubblat elpris kan leda till ett prisfall på 20 procent för en eluppvärmd villa med en förbrukning på 20 000 kilowattimme. Energibesparande investeringar, som värmepumpar och solpaneler, kan dock väsentligt dämpa ett sådant prisfall, och blir således än mer lönsamma vid stigande elpriser.

Även om det förstås finns betydande osäkerheter om utvecklingen, pekar flera faktorer på att det finns utmaningar att hantera framöver, inte bara för småhusägarna för att hålla nere elkostnaderna och parera stora variationer i elpriserna, utan också för beslutsfattarna.