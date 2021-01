DN Debatt. ”Stöd till Wikipedia viktigt för Sverige som kunskapsnation”

Den 22 oktober 2020 meddelade WHO att man inlett ett samarbete med webbsajten Wikipedia för att tillgängliggöra kunskap om covid-19 globalt. Med sitt val av Wikipedia som samarbetspartner skickade WHO samtidigt en tydlig signal om webbsidans betydelse för internationell kunskapsöverföring.

I en tid av polarisering och en relativisering av fakta, behövs ett oberoende Wikipedia. Och på samma sätt som den franska encyklopedin gav ekonomin och vetenskapen en skjuts framåt under andra halvan av 1700-talet kan Wikipedia komma att spela en viktig roll i Sveriges strävan att bli en kunskapsnation. I dag fyller webbsidan 20 år, och inte för inte kallar den sig för ”Den fria encyklopedin”.

Engelskspråkiga Wikipedia är enligt analysföretaget Alexa den trettonde mest populära webbsidan i världen. Till skillnad från samtliga andra större webbsidor är den icke-kommersiell, saknar annonser och finansieras av gåvor. Det gör att den kan stå fri från påtryckningar från kommersiella intressen och stater. Innehåll och struktur skapas i stället enbart utifrån användarnas och läsarnas egna önskemål. Wikipedia har också en svårslagen bredd.

Det kontrasterar mot algoritmstyrda plattformar såsom till exempel Facebook och Twitter vilka har en uttalad målsättning att användare ska tillbringa så mycket tid som möjligt på webbsidan, alternativt generera maximal datatrafik och interaktion.

Den svenskspråkiga versionen innehåller, för att ta några exempel, artiklar om trädekorrar, San Jacinto-dammen i Bolivia, det filosofiska begreppet ”konsistens”, staden Teheran, gräsmarker och årsmedeltemperatur.

Till skillnad från många andra sajter och plattformar styrs inte innehållet av algoritmer. Användaren exponeras för det hen efterfrågar. Det kontrasterar mot algoritmstyrda plattformar såsom till exempel Facebook och Twitter vilka har en uttalad målsättning att användare ska tillbringa så mycket tid som möjligt på webbsidan, alternativt generera maximal datatrafik och interaktion.

Detta riskerar i sin tur att leda till polarisering (att effektivt sätt att få någon att spendera tid på en hemsida) men också till filterbubblor (i min egen Facebookkrets har jag hittills inte stött på någon som beklagar att Joe Biden vann det amerikanska presidentvalet). Stormningen av Kapitolium i Washington har, om inte förr, så nu gjort det uppenbart att flera sociala plattformar misslyckats med att hantera hätska och extrema budskap – sannolikt därför att det kostar enorma summor att anställa professionella moderatorer som granskar inlägg som algoritmerna inte flaggat.

Wikipedia har en helt annan modell för att moderera sitt innehåll, och bygger på principen om neutralitet. Webbsidan har en policy för hur motstridiga åsikter och bias (skevhet) bör hanteras, men också hur man undviker värdeladdade ord (exempelvis om van Goghs målningar är ”bra” eller ”dåliga”).

Som Wikipedias grundare Jimmy Wales själv kommenterat i en intervju syftar inte Wikipedia till att värdera om den amerikanska sjukvårdsreformen ”Obamacare” är bra eller dålig utan till att beskriva vad den egentligen är. Man vill förmedla fakta.

Det är talande att WHO har valt att samarbeta med just Wikipedia för att undvika ett informationskaos, eller snarare ett desinformationskaos under pandemin.

Varje månad har Wikipedia 20 miljarder sidvisningar. I takt med att sociala medier beskylls för ”fake news”, för att uppmuntra konspirationsteorier men också för censur, blir Wikipedia en oumbärlig faktakälla. Över tid har också Wikipedias relativa betydelse för andra internetaktörer ökat. Facebook, Youtube, Google och andra internetföretag hämtar information från Wikipedia till sina informationsrutor. Det är talande att WHO har valt att samarbeta med just Wikipedia för att undvika ett informationskaos, eller snarare ett desinformationskaos under pandemin.

Första veckan 2021 fanns över 3,4 miljoner artiklar på svenskspråkiga Wikipedia. Svenskarna tillhör tillsammans med islänningarna och finnarna de länder som har flest aktiva Wikipedia-skribenter per capita. Men vi skriver inte bara, vi använder också sajten.

År 2018 redovisade Internetstiftelsen att 85 procent av alla svenskar använder Wikipedia. 40 procent använder webbsidan varje vecka, och andelen är än högre bland ungdomar.

Tidskriften The Economist anger att genomsnittsamerikanen uppskattar värdet av sin Wikipediaanvändning till cirka 1.500 kronor per år. Om vi utgår från att privatpersoner i Sverige värderar Wikipedia på liknande sätt så skulle deras användning av webbsidan vara värd mellan 6 och 15 miljarder kronor per år i vårt land. Utöver det skapar Wikipedia enorma värden inom svensk undervisning, forskning och för företag. Wikipedia är ofta första anhalt för studenter, journalister, akademiker och gemene man som vill orientera sig inom ett ämne.

Det senaste årets starkt polariserade covid-19-debatt, med ofta hätska utfall utan grund i vetenskap och fakta, har visat på behovet av en gemensam kunskapsbas som kan ligga till grund för diskussion och beslut.

Wikipedia är en hörnsten i Sveriges arbete för att bli en kunskapsnation men kan också hjälpa oss att främja demokrati. Sverige har tydligt förpliktigat sig att stå upp för demokratin och demokratiska värderingar, i det egna landet och i omvärlden. Regering och riksdag vill stärka medborgarnas motståndskraft mot antidemokratiska beteenden och har identifierat faktakunskaper som demokratins starkaste försvar. Vidare har det senaste årets starkt polariserade covid-19-debatt, med ofta hätska utfall utan grund i vetenskap och fakta, visat på behovet av en gemensam kunskapsbas som kan ligga till grund för diskussion och beslut.

Här kan Wikipedia spela en nyckelroll.

Men webbsidans existens är inte ohotad och flera åtgärder behövs för att säkerställa dess existens:

1 Uppmuntra gåvor till Wikipedia. I dagsläget kan organisationer ansöka hos Skatteverket om att godkännas som gåvomottagare (vilket ger rätt till en skattereduktion för givaren) om de ”främja(r) social hjälpverksamhet eller vetenskaplig forskning”. Skrivningen bör revideras så att den även kan innefatta organisationer av typen Wikipedia (egentligen ”Wikimedia foundation” som står bakom Wikipedia). Att Wikipedia i dag står fritt från annonser och vinstkrav borgar för oberoende. Men oberoende kostar.

2 Inrätta en statlig sambandsperson för Wikipedia. Svensk polis inledde nyligen ett formellt samarbete med sociala medie-plattformen Snapchat för att förhindra och utreda barn­övergrepp. På samma sätt bör svenska myndigheter tillsätta en kontakt­person för Wikipedia för att underlätta för webbsidan och för att följa dess utveckling.

Sett över en tioårsperiod kan det indirekta värdet av webbsidan uppgå till 100 miljarder för Sverige. Vi har inte råd att förlora Wikipedia och åtgärder behövs i dag för att säkerställa Wikipedias framtid i Sverige och världen.

3 Säkerhetskopiera Wikipedia­innehåll i Sverige. Säkerställ att kopior av svenskspråkiga Wikipedia arkiveras i Sverige i händelse av hackning, så kallade distributed denial-of-service (DDoS)-attacker, eller att utländska stater eller aktörer stänger av tillgången till Wikipedia. För detta ändamål bör Sverige också erbjuda serverutrymme för Wikipedia.

4 Arbeta aktivt mot censur av Wikipedia. Flera stater har vid olika tillfällen blockerat Wikipedia. Sverige bör spela en aktivare roll i EU för att förhindra att enskilda länder censurerar Wikipedia (i EU eller utanför EU).

Wikipedia är en oumbärlig del av vårt digitala samhället och kan bidra till Sveriges arbete för demokrati och för att bli en kunskapsnation. Sett över en tioårsperiod kan det indirekta värdet av webbsidan uppgå till 100 miljarder för Sverige. Vi har inte råd att förlora Wikipedia och åtgärder behövs i dag för att säkerställa Wikipedias framtid i Sverige och världen.