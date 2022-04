DN Debatt. ”Stoppa it-haverierna i svensk offentlig sektor”

År 1999 pryddes omslaget av amerikanska Newsweek med en bild av Stockholm med rubriken: ”Stockholm – the capital of the internet”. Det var resultatet av flera års lyckade it-politiska satsningar. Bland annat genomfördes stora satsningar på it i skolan och den så kallade hem-pc-reformen, som över en natt halverade priset för en persondator i hemmet. Nästan en miljon person­datorer levererades mellan 1998 och 2001 genom reformen.

Många av dagens svenska it-entreprenörer var barn i hem som fick tillgång till en dator och internetuppkoppling vid den tiden. De politiska insatserna i slutet av 1990-talet gjorde Sverige till en av världens datortätaste nationer.

Så vad blev det av it-nationen Sverige?

Den digitala teknikens roll i affärs­livet är välkänd och något Sverige gärna slår sig för bröstet för i både nationella och internationella sammanhang. Att vara en av de nationer som ligger längst fram i frågor om digitalisering kan tyckas naturligt för ett land som producerat internationella giganter som Spotify och Kry.

Detta är beprövade och effektiva metoder som det offentliga Sverige inte alls använder.

I vissa avseenden har man rätt. Sverige har verkligen många av världens bästa utvecklare. Det är dessa som byggt digitala miljardföretag som Klarna, Izettle, Einride, Mojang och Skype.

Men deras framgång beror inte bara på att de rekryterat rätt personer utan även på att de använder moderna metoder med små tvärfunktionella team, sätter användaren i centrum och delar kunskap och lärande genom öppen källkod.

Detta är beprövade och effektiva metoder som det offentliga Sverige inte alls använder. Genom ett antal års försumlighet i det offentliga – på kommunal, regional och nationell nivå – ligger Sverige långt efter de flesta andra jämförbara länder vad gäller offentlig digitalisering.

Enligt ”OECD digital government index 2019” ligger Sverige sist i att använda digital teknik i offentlig sektor. Detta trots strategier som säger att ”vi ska vara bäst i världen på att använda oss av digitaliseringens möjligheter”.

Sverige har ett stort kapital vad gäller kunskap och innovation. Men det offentliga får ingen del av denna utveckling. I stället dras vi i de gemensamt finansierade verksamheterna med långsamma, otympliga och dyra system som snarare försvårar medborgarnas och medarbetarnas liv.

Konsekvenserna för svensk vård, skola och polis – för att bara nämna några delar av den offentliga kärnverksamheten – blir fördröjningar, enormt slöseri med skattemedel, och en ohållbar situation för medarbetare vars uppgift är att säkerställa sådana grundläggande samhällsfunktioner som socialtjänst, integration och rätt polis på rätt plats.

I stället för att kunna genomföra de högkvalificerade uppgifter som de utbildats till, lamslås de av icke-fungerande digitala verktyg. Dessutom används resurser avsedda för kärnverksamheten till dyra utvecklingskostnader.

I svensk offentlig sektor har it blivit ett hinder, inte en lösning.

Denna avgrund mellan privat och offentlig digitalisering i Sverige illustreras väl av exemplet med Stockholms stads satsning för socialtjänsten kallad Esset. Utvecklingen av systemet, som skulle underlätta för socialtjänstens hand­läggare i Stockholms kommun, kostade stadens skattebetalare 300 miljoner kronor innan det hann läggas ner. Kvar finns det gamla systemet som utvecklades på 90-talet och som medarbetarna avskyr.

Det finns fler exempel:

SJ:s nya planeringssystem var så dåligt utvecklat att tusentals avgångar får ställas in. Polisens passystem havererar. Och det gigantiska projektet Millennium/Cerner inom sjukvården i Region Skåne och Västra Götalands­regionen kommer troligtvis att sluta i att hela projektet läggs ner efter miljarder i investeringar.

Lägg till Stockholms skolplattform. Förutom att väcka ett massivt missnöje hos användarna har den läckt personuppgifter vilket lett till straffavgifter hos Integritetsskyddsmyndigheten, och nu i veckan visade det sig att barn med skyddad identitet fått sin skola avslöjad.

När en av oss (Landgren) utvecklade en alternativ app (Öppna skolplattformen) uppskattades det inte av Stockholms stad. I stället för att samarbeta, till exempel genom att dokumentera sina digitala gränssnitt (öppna sina API), polisanmälde de projektet.

Detta sker samtidigt som svenska företag sätter nya rekord i innovation, programmerare i dag är ett av Sveriges vanligaste yrken och den digitala sektorn står för 6 procent av Sveriges bnp och är ett av Sveriges snabbast växande områden.

Bristerna beror alltså inte på tillgång på kompetens, utan på hur den utnyttjas och leds.

Techvärlden använder digitaliseringen som ett naturligt sätt att stärka sin konkurrenskraft, och vi behöver ta hjälp av denna kompetens för att göra vår offentliga sektor minst lika effektiv och värdeskapande. För att åstadkomma detta krävs att man inom det offentliga åtgärdar följande punkter:

● Lägg ner samtliga projekt som pågått i flera år utan att ha testats på riktiga användare.

● Inför krav på samtliga offentliga organisationer som upphandlar nyutveckling att släppa resultaten som öppen källkod, så att vi slipper finansiera samma system i 290 kommuner och i myndigheterna.

● Minska storleken på upphandlingar så att fler av techföretagen kan vara med och konkurrera med de stora konsultföretagen.

● Kräv att samtliga myndigheter och kommuner kan kommunicera via öppna API:er, vilket möjliggör för den privata marknaden att bygga de verktyg som behövs, samt öka insyn och förhindra inlåsning.

● Kräv att alla upphandlingar genomförs med agila metoder, det vill säga med användaren i centrum och i små steg vilket förhindrar dessa gigantiska upphandlingar och långa ledtider och minskar vår sårbarhet.

● Initiera en kartläggning av vår it-sårbarhet. Det saknas i princip i dag. Initiativet bör resultera i en konkret åtgärdsplan.

● Etablera en it-haverikommission som analyserar de haverier som inträffar. Varje haveri måste leda till en kompetensutveckling som kommer andra till del, så att varje incident stärker – inte försvagar – samhället.

Lösningarna är enkla att beskriva men svåra att genomföra då de kräver kompetens som ofta inte finns i de organisationer som ska genomföra förändringarna.

Därför krävs ett tydligt politiskt ledarskap som agerar kraftfullt för att använda digitalisering som verktyg för samhällsförbättring.

Inför valet 2022 efterfrågar vi att de politiska partierna gör hållbar digitalisering till en valfråga: som ett sätt att frigöra resurser för kärnverksamheten i vår gemensamma välfärd.

Rätt hanterat kan vi växla om till en betydligt mer snabbrörlig och effektiv offentlig sektor.