DN Debatt. ”Stoppa planerna på att göra Stockholm till eget elprisområde”

Vi lever i en tid med otaliga exempel på hur tillgången energi präglar såväl vardagsliv som större omvärldshändelser. Ett robust, fungerande system för energiförsörjning är en absolut förutsättning för all samhällsutveckling. Och i en tid där vi måste accelerera utfasningen av fossil energi spelar tillgången på el en avgörande roll.

Men ska vi lyckas bygga system för hållbart resande, boende och företagande som både ingår i och bidrar till omställningen måste vi kunna räkna med att det finns rimliga ekonomiska förutsättningar och att den kan genomföras i tid. Omställningen får inte bli ohållbart dyr, då tappar den fart och förtroende hos människor.

Men under en tid har vi sett en oroande utveckling i just detta avseende. Redan före Rysslands invasion av Ukraina ökade elkostnaderna kraftigt. Många hushåll fick under hösten svårt att betala sin elräkning.

Många faktorer påverkar priset på el, inte minst distributionen av den. I kölvattnet av elpriskrisen och kriget i Ukraina har den energipolitiska debatten därför i högre utsträckning kommit att handla om hur rimliga, rättvisa och långsiktigt förutsägbara elpriser ska kunna säkras.

Bland annat har indelningen i fyra olika elprisområden (SE1 i norra Norrland, SE2 i södra Norrland, SE3 i Mellansverige och SE4 i södra Sverige) ifrågasatts när elkunderna upplevt dramatiska skillnader i pris beroende på var man bor. Under vissa perioder har prisskillnaderna mellan elområde 1 respektive 3 och 4 varit mycket stora på grund av bland annat brist på elproduktion i söder och otillräcklig nätöverföringskapacitet i stamnätet.

För Stockholmsregionen, som tillhör elområde 3, har elpriserna legat betydligt högre än de nordligaste delarna av landet, medan priserna varit billigare än exempelvis Malmö som ligger i elområde 4.

Detta har inneburit ökade kostnader för företag och privatpersoner. I värsta fall kan konsekvenserna bli att energi- och klimatomställning bromsas i huvudstadsregionen som en motor för ett Sverige i förändring. Stockholm har höga ambitioner att minska kol- dioxidutsläppen genom att fasa ut fossila bränslen. Men ska detta vara möjligt måste det finnas kapacitet nog för att tillhandahålla tillräckligt med el till rimliga priser.

I ljuset av detta pågår nu en process som riskerar att ytterligare fördyra stockholmarnas elräkningar. Statliga Svenska kraftnät, som ansvarar för stamnätet samt systemansvaret i landet, överväger nämligen att göra Stockholmsregionen till ett eget elprisområde. Förslaget på ny indelning av elprisområden har formulerats i ett förslag till den europeiska regleringsorganisationen ACER.

Vår bedömning är att en ny struktur med Stockholmsregionen som ett eget elprisområde riskerar merkostnader för ett vanligt villahushåll i Stockholm på mellan 5 000 och 7 000 kronor per år, utöver de prisökningar som redan påverkat kunderna i södra delarna av landet.

Denna uppskattning baseras på de prisskillnader som råder mellan prisområde 3 och 4 i dag. Kostnads- ökningen skulle märkas på både fakturan från elhandlaren och elnätsfakturan.

De svenska elprisområdena kom till som en konsekvens av införandet av EU:s inre marknad för el. Syftet var att elprisområdena skulle bidra till att EU:s inre marknad för el skulle fungera smidigare och så förutsägbart som möjligt utifrån ett marknads- och konkurrensperspektiv.

Därtill var bedömningen att de höga priserna som uppstår i vissa elpris- områden skulle leda till investeringar i ny elproduktion och förstärkt överföringskapacitet. På så sätt skulle priserna minska, på sikt, och jämna ut tillgången på eleffekt över landet.

Men sedan elprisområden infördes 2011 har sådana resultat uteblivit. Skåne, som ligger i elområde 4, har trots de högsta elpriserna i landet inte sett mycket investeringar i nyproduktion av el eller skapat bättre förutsättningar för överföringskapacitet. I stället har det lönat sig att elda med olja för att tillverka el under de mest ansträngda timmarna.

För Skånes del har elprisområdesindelningen lett till permanent höga elpriser. Risken är stor att vi skulle se samma utveckling i Stockholm om regionen gjordes till ett eget elprisområde. Detta skulle skada Stockholms och hela landets konkurrenskraft eftersom huvudstadsregionen står för nästan en tredjedel av landets samlade produktion av varor och tjänster.

Vi måste i stället koncentrera oss på att lösa de riktiga problemen: kapacitetsproblemen i elnäten, överföringsförmågan mellan elprisområden och bristen på reglerbar kraft. Besluts- fattare måste ta de nödvändiga besluten för att korta ledtider och utvecklade regelverk för att främja investeringar i nya elnät och ny elproduktion. Till dessa är på plats bör vi inte mixtra med regelverken för landets elprisområden.

För Stockholms del finns bara en rimlig lösning. Vi måste bygga ut våra elnät och öka kapaciteten för införsel av el till Stockholm. Nyinvesteringar och förstärkningar av stam- och region- nätet behöver möjliggöras.

Här är långa ledtider och tillståndsprocesser några av de tydligaste hindren för att kunna bygga ut och säkra tillräcklig elförsörjning till rimliga priser. I dag är ledtiderna uppemot 10–15 år för att bygga en ny kabel, vilket är orimligt.

Men nu finns ambitioner från regeringen om att halvera dessa ledtider. Regeringen har en viktig roll att säkerställa tillräckligt med resurser till tillståndsgivande myndigheter och att se till att förslag om bland annat ökad rättssäkerhet för elnät och förtydligande av teknikval faktiskt genomförs.

Stockholm stad kommer alltid att driva på för ökad elproduktion i regionen, men vi konstaterar att om vi ska lösa de framtida effektproblemen i Stockholm ligger svaret i att bygga ut elnäten – inte att skapa onödigt höga elfakturor för invånarna. Förstärkningen av elnäten kommer att kosta, men ska vi trygga eleffekten i Stockholmsregionen och göra huvudstaden konkurrenskraftig på lång sikt finns ingen annan väg.

Det är viktigt att varje krona av elnätskundernas pengar används till rätt saker när vi ställer om så gott som hela det svenska energisystemet. Regeringen måste nu kliva in och förtydliga att förslaget att göra Stockholm till ett eget elprisområde inte är en lösning på kapacitetsbristen i regionen. Vi måste investera och lösa effekt- problemet för huvudstaden på ett sätt som har förutsättning att lyckas.