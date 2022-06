DN Debatt. ”Stora brister i vården av utsatta för sexualbrott”

Genom Istanbulkonventionen har Sverige förbundit sig att inrätta lättillgängliga mottagningar som erbjuder traumavård samt specialiserade icke-akuta stödtjänster för sexualbrottsutsatta över hela landet. Istanbulkonventionens expertgrupp Grevio kritiserade Sverige 2019 för att inte leva upp till detta åtagande.

Tre år har nu gått, vilket är den tidsperiod konventionsstaterna ges för att implementera rekommendationerna och rapportera tillbaka till kommittén. Tre år har även gått sedan utfästelsen kom i regeringsförklaringen 2019 om att ”fler mottagningar inrättas för sexualbrottsutsatta”. Det enda som har hänt på området sedan dess är att en mottagning för sexualbrottsutsatta, Astateamet i Umeå, har lagts ner.

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) bekräftade i en rapport 2020 att sjukvården har otillräcklig kunskap om sexualbrottsutsattas vårdbehov och att bristen på tillgång till kunskapsbaserad icke-akut sjukvård för sexualbrotts­utsatta är stor. Det beror på att det saknas grundutbildning, specialistutbildning, nationella vårdprogram och specialist­kliniker som erbjuder icke-akut vård för sexuellt våldsutsatta. I stället förutsätts all primärvård och psykiatri kunna ta hand om patientgruppen, trots att det saknas särskilda utbildningar om icke-akuta sjukvårdsbehov för sexuellt våldsutsatta.

I dag får brottsoffren utstå en dubbel kränkning: först av förövaren och sedan av samhället.

Om man utsatts för ett sexuellt övergrepp kan man söka hjälp hos akutsjukvården upp till fyra veckor efter våldstillfället. De flesta utsatta söker dock inte sjukvård akut, och sedan finns inga särskilda mottagningar att vända sig till.

I överenskommelsen om suicid­prevention mellan regeringen och SKR skrivs det att överlevare av sexuellt våld och prostitution är i behov av traumavård, och att icke-akut vård är avgörande för behandling av till exempel posttraumatiskt stressyndrom, PTSD, då symtomen kan yttra sig långt senare.

Det nämns också i överenskommelsen om förstärkta insatser för kvinnors hälsa att vården för sexuellt vålds­utsatta behöver stärkas både akut och långsiktigt för att möta överlevarens behov. Trots dessa kartläggningar och rekommendationer så har ännu ingenting gjorts för att öka tillgången till specialiserad sjukvård.

Parallellt med regeringens egen återrapportering till Istanbulkonventionens partskommitté så har en skuggrapport skrivits av flera av oss organisationer som möter denna grupp dagligen. Skuggrapporten ”The Swedish government’s implementation of the Istanbul Convention” har lämnats in till kommittén inför FN:s granskning av hur Sverige lever upp till Istanbulkonventionen, som kommer att ske i sommar.

Rapporten undersöker tillgång till stöd, sjukvård och traumabehandling för personer som utsatts för sexuella övergrepp i Sverige utifrån Istanbulkonventionens artiklar. Slutsatsen är att utvecklingen har stått still i åratal och att det fortfarande saknas särskilda mottagningar, vårdprogram och riktlinjer gällande icke-akut sjukvård för sexualbrottsutsatta. Detta finns däremot i våra grannländer Danmark, Norge och Finland.

I brist på specialistkliniker inom den regionala sjukvården står nu över 1 500 vuxna och barn i kö för vård till Sveriges enda forskningsinriktade specialistklinik för icke-akut sjukvård för sexuellt våldsutsatta: Wonsas specialistklinik. Kön växer för varje dag, och finansieras till 80 procent genom gåvor, bidrag och volontära insatser.

Sverige har en regering som kallar sig feministisk, och jämställd vård är ett explicit mål. Nu kräver vi att Sverige och våra folkvalda tar situationen på allvar, och agerar utifrån sina åtaganden att bekämpa mäns våld mot kvinnor genom Istanbulkonventionen. Vi som står bakom rapporten ställer flera krav för att förbättra sexualbrotts­utsattas livsvillkor och för att möjlig­göra utvecklingen mot människorättsbaserad vård. Våra fem viktigaste krav är:

1. Ansvarsutkrävande. De mänskliga rättigheterna förutsätter att var och en som utsatts för kränkningar ska ha tillgång till lämpliga åtgärder för att få till stånd en lösning eller upprättelse, såsom rehabilitering. Därför är ansvarsutkrävande som förtydligar vem som bär ansvaret en viktig del av de mänskliga rättigheterna.

Även SKR:s rapport pekar på att tillgängligheten för patienter i behov av traumabehandling är låg, som en följd av otydlig roll- och ansvarsfördelning. Vägen framåt går enligt dem bland annat via ett tydligt definierat uppdrag till relevanta verksamheter för att möta vårdbehoven hos patientgruppen. Vi håller med om detta, och kräver därför att SKR ser till att medlemmarna (regionerna) tar ansvar för de befintliga bristerna.

2. Inrättandet av ett nationellt centrum för klinisk metodutveckling, forskning och utbildning. Centrumet kan utveckla behandlingsmetoder och utarbeta nationella riktlinjer för vården gällande patientgruppen, samt sprida kompetens till alla regioner.

Vi välkomnar de två motionerna som lagts fram i riksdagen gällande inrättandet av ett nationellt centrum (dessa kommer att debatteras den 13 juni), och hoppas att de kommer att antas och genomföras. Det skulle vara ett konkret svar på Grevios kritik och även skapa en långsiktig lösning för över­levare av sexuella övergrepp.

3. Obligatorisk utbildning av personal inom primärvård, psykiatri, barnpsykiatri och ungdomsmottagningar. Eftersom det saknas särskilda mottagningar för denna patientgrupp så söker överlevare ofta vård för de symtom som uppstår, och får därmed bristande behandling. Genom obligatorisk utbildning inom dessa områden kommer personalen kunna identifiera dessa patienter.

4. Obligatorisk utbildning av handläggare hos Försäkringskassan. Bristande förståelse för sexuellt våld som en grundorsak till psykiatriska diagnoser som leder till sjukskrivning minskar drastiskt överlevares möjlighet till sjukersättning.

I dag får brottsoffren utstå en dubbel kränkning: först av förövaren och sedan av samhället. Genom att utbilda handläggare på Försäkringskassan så kan sexuellt våldsutsatta få ett värdigt bemötande och en rättvis bedömning inför beslut om sjukersättning.

5. Obligatorisk utbildning av hand­läggare hos socialtjänsten. Då stora brister råder i kompetensen kring sexuellt våld och dess eftereffekter saknas både kunskap och tillräckliga utredningsverktyg. Erfarenheten är därför att det ofta landar på personligt engagemang hos socialtjänstarbetaren.

Som första instans gällande att fånga upp sexuellt våldsutsatta barn är kompetensen extra kritisk här, innan dessa barn blir komplext traumatiserade vuxna som inte får tillgång till sina grundläggande mänskliga rättigheter.