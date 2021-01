DN Debatt. ”Stress över ekonomi och skola bakom ungas psykiska ohälsa”

Alltsedan 1990-talets ekonomiska kris i Sverige har oro för ökad psykisk ohälsa bland unga präglat den folkhälsopolitiska debatten. Mellan år 1985/86 och år 2017/18 har andelen 15-åringar som uppger att de haft minst två psyko­somatiska besvär mer än en gång i veckan fördubblats enligt studien ”Skolbarns hälsovanor”. Det vetenskapliga kunskapsunderlaget om orsakerna till den negativa utvecklingen har varit mycket begränsat. Trots uppmaningar till forskarvärlden från en expertpanel vid Kungliga Vetenskapsakademien om att arbeta ”…för att hitta de viktigaste orsakerna bakom ökningen av den psykiska ohälsan”, och trots 300 statliga forskningsmiljoner, har inte frågetecknen rätats ut.

Efter decennier av spekulationer om orsakerna till att ungas psykiska ohälsa ökar kan vi nu presentera empiriskt välunderbyggda slutsatser om specifika faktorer som ligger bakom ökningen. Detta har möjliggjorts genom tvär­vetenskapligt samarbete mellan forskare från olika discipliner, och genom tillgång till longitudinella data från såväl återkommande tvärsnittsstudier med långa tidsserier som en longitudinell individstudie. I vår rapport (se ruta nedan) sätter vi fokus på ekonomisk stress (1990-talet) och skolstress (senaste decennierna) som förklaringsfaktorer till den ökade psykiska ohälsan bland unga.

1 Ekonomisk stress. I spåren av 1990-talets ekonomiska kris i Sverige hamnade barns och ungdomars uppväxtvillkor i fokus. Många familjer drabbades av arbetslöshet och ekonomiska nedskärningar, vilket åtföljdes av försämrad psykisk hälsa bland både barn och vuxna. Redan under 1990-­talet kunde två former av ekonomisk stress identifieras som starka riskfaktorer för psykosomatiska besvär bland ungdomar:

● Oro för familjens ekonomi, vilket också var den typ av oro som vid jämförelser med andra orostyper uppvisade den starkaste kopplingen till psyko­somatiska besvär.

● Ekonomiska umbäranden, som att inte kunna delta i fritidsaktiviteter av ekonomiska skäl.

Ekonomisk stress som en förklaring till att andelen unga med psykisk ohälsa ökat kraftigt över tid har där­emot inte tidigare studerats närmare. Trendanalyser omfattande perioden 1988–2008 som genomförts i forskningsprogrammet visar att ekonomisk stress spelade en avgörande roll för ökningen av psykosomatiska besvär under periodens första hälft men inte under dess andra hälft. Ökad oro för familjens ekonomi förklarar hela ökningen av ungdomars psykosomatiska besvär under 1990-talet. Dessa resultat ligger till grund för slutsatsen att ökningen av ungas psykiska ohälsa under 1990-talet med mycket stor sannolikhet orsakades av ekonomisk stress.

Ekonomisk stress som riskfaktor för psykisk ohälsa belyses ytterligare av resultaten från två andra studier i programmet:

● Såväl bland yngre som äldre ung­domar är kopplingen mellan ekonomiska förhållanden och psykosomatiska besvär mycket stark. Ungdomar med sämre ekonomiska livsvillkor löper mycket högre risk för psykisk ohälsa än ungdomar med bättre ekonomiska livsvillkor, oavsett familjestruktur och relationer till föräldrar.

● Sambandet mellan ekonomiska resurser och psykisk hälsa påverkas av den ekonomiska ojämlikheten i samhället; sambandet blir starkare när inkomstskillnaderna ökar, i synnerhet bland flickor.

2 Skolstress. Att tilltagande stress i skolan återkommande förs fram som orsak till ungas psykiska ohälsa ska ses i ljuset av de omvälvande förändringar som skett inom den svenska skolan sedan 1990-talet. Nyckelord som kommunalisering, fritt skolval, friskolor, betyg och nationella prov sammanfattar förvandlingen.

Från att ha varit ett av världens mest likvärdiga skolsystem utmärks den svenska skolan i dag av polarisering och segregering. Flera studier i forskningsprogrammet bekräftar att tilltagande skolstress med mycket stor sannolikhet bidragit till den ökade psykiska ohälsan hos ungdomar under de senaste decennierna, framför allt bland flickor.

● Analyser av longitudinella data visar att skolstressen ökade kraftigt mellan skolår 6 och 9 för elever födda 1998, den sista åldersgrupp som inte fick betyg i årskurs 6. Framför allt ökade stressen bland flickor. Ökad stress och ökade skolkrav från skolår 6 till 9 förklarade hela könsskillnaden i psyko­somatiska besvär i årskurs 9. Skillnaderna i stressnivåer mellan ett betygsfritt mellanstadium och ett högstadium med betyg ger en tydlig indikation om betygens roll för uppkomst av stress och psykosomatiska besvär.

● Preliminära analyser som ännu inte publicerats visar att både skoltrivsel och förmåga att klara skolarbetet försämrats mycket efter det att betyg infördes i skolår 6.

Slutsatserna om skolstress understöds av studier utförda vid Umeå universitet i vilka forskare från Forte-programmet medverkat. En trendstudie av perioden 1993–2017 visar att skolstress förklarar en betydande andel av ökningen av psykosomatiska besvär bland flickor, men endast en mindre del av ökningen bland pojkar. En annan studie visar att skolstress och psykosomatiska besvär ökade i spåren av införandet av 2011 års läroplan som innebar mer av betygsättning och prov i skolan. Även i denna studie var de negativa effekterna starkare för flickor än för pojkar.

Viktiga slutsatser för framtiden kan dras utifrån de forskningsresultat vi presenterat:

● Det finns en uppenbar risk för att ungas psykiska hälsa kommer att försämras ytterligare i spåren av coronapandemin till följd av ökad ekonomisk stress, försämrade jobbmöjligheter och föräldrars arbetslöshet.

● Risken är också stor för att skolstressens negativa effekter kommer att bestå om inte betygssystemen ändras och den ökade polariseringen och segregeringen inom skolan bryts.