DN Debatt. ”Svensk demokrati hotas av anklagelser om valfusk”

De auktoritära och antidemokratiska politiska rörelserna vet vad de vill. Det som synliggjorts så dramatiskt i USA har pågått i decennier i Europa. Vi har sett det växa i Putins Ryssland, i Orbáns Ungern och i Kaczynskis Polen. I själva verket har de auktoritära, populistiska och national­istiska partierna växt starkt i nästan samtliga EU-länder.

Vid valet till EU-parlamentet 2019 fick dessa politiska partier ett stort genombrott. Sammantaget innehar de nu nära 25 procent av Europaparlamentets mandat. De har fyrdubblat sitt inflytande på tio år.

I EU-länderna ser vi samma trend. Aktuella opinionsmätningar visar hur auktoritära populister etablerat sig bland de största politiska partierna i exempelvis Österrike (FPÖ 15 procent väljarstöd), Belgien (Vlaams Belang 12 procent), Tyskland (AfD 9 procent), Spanien (Vox 15 procent). Italien domineras av extrema populistpartier där Lega är landets största parti med 24 procent av väljarna i ryggen.

Framgången för dessa partier har en rad orsaker. Populistisk retorik mot invandring, nationalism, spridning av rykten och konspirationer i sociala medier samt ett känslosamt EU- och elitförakt är viktiga delförklaringar.

Nu har dessa politiska rörelser av Donald Trump fått en ny toppenidé att addera till sin repertoar: Beskyll eliten för valfusk.

Redan 2012 beskrev Trump Obamas valseger som ”en stor och vidrig orättvisa”. Och så har det fortsatt sedan dess.

Men många har också inspirerats av vad de såg. Det var ju fantastiskt! Här utspelade sig en snudd på lyckad kupp i en av världens mest etablerade demokratier. Detta kommer upprepas och kopieras. Frågan är var och när.

I samband med valet 2016 körde Trump hårt med valfuskanklagelser (trots att han vann). Han kunde inte acceptera det faktum att Clinton på totalen fått fler röster och twittrade: ”Förutom att vinna elektorskollegiet i en jordskredsseger vann jag även ’popular vote’ (det totala antalet röster i landet) om man räknar bort de miljontals män­niskor som röstade olagligt.”

Medborgare världen över har förvånats och förfärats över det vi sett växa fram i USA, och som nådde sin kulmen (?) vid Kapitolium den 6 januari 2021.

Så här lät några inlägg efter det svenska riksdagsvalet 2018 på Facebookgrupper som ”Stå upp för Sverige” och ”Sverigedemokraterna och Jimmie Åkessons trogna vänner”:

”DET ÄR VALFUSK. Svensken har röstat, SD ska ha 30 procent, inte 18 procent. OMVAL NU.”

”Det är nåt lurt, S skulle ha fått under 4 procent, och SD 51 procent.”

”Suttit som röstmottagare här i Åby, smockat med folk hela dagen. Men något är fel, 22 procent av SD:s räknade röster är spårlöst borta.”

”Hur i helvete kan folk rösta på S? 3 av mina vänner är S, 41 av dem är SD. Hur fan är det möjligt att S ligger närmare 30 procent? Det är fan omöjligt.”

Sverigedemokraterna har drivit valfuskdiskussionen i flera år i artiklar, riksdagsmotioner och genom anmälningar av fusk.

I en debattartikel i Aftonbladet den 8 maj 2019 belyste SD-riksdagsledamöterna Matheus Enholm och Angelika Bengtsson brister i riksdagsvalet 2018 och hänvisade till rimlig kritik från val­observatörer från OSSE. De menar att regeringens ”åtgärder är alldeles för få och verkningslösa” och kräver att ”mer görs för att säkra våra demokratiska val” samt att ”vi anser att det svenska valsystemets demokratiunderskott är tydligt … Därför kräver vi nu handling i stället för fler rapporter för att inte urholka medborgarnas förtroende än mer”.

Sveriges Radio rapporterade den 14 september 2018 om hur det på valnatten förekom en massa spekulationer om valfusk. I radioinslaget citerades inlägg på Twitter:

”Hur kan det vara 22 524 fler ogiltiga röster detta val än valet 2014? Det här bara ett sätt av många, många fler som ett valfusk har bedrivits på i år! #valfusk2018.”

Flera spekulationer handlade om att röster på Sverigedemokraterna och Alternativ för Sverige hade registrerats som ogiltiga och att valfusk låg bakom.

I inslaget redovisades de slutliga siffrorna från Valmyndigheten som visade att ”påståendena om en lavin­artad ökning av ogiltiga röster orsakad av valfusk stämmer alltså inte”.

Under flera år har ledamöter från SD motionerat i riksdagen om risken med valfusk. Sedan 2016 har totalt 21 motioner om valfusk lämnats in i riksdagen, varav 13 handlar om valfusk i Sverige. Av dessa har SD-ledamöter lämnat in 12.

I den senaste motionen, Gemensamma valsedlar, 2020/21:3662 av Markus Wiechel med flera (SD), skriver motionärerna:

”Inför och under varje valrörelse talas det om valfusk, vilket vi sorgligt nog påmindes om efter valet 2018. Som en följd av spretiga resultat i de olika valkompasserna och ett alltmer polariserat debattklimat spreds olika konspirationsteorier om valfusk samt misstänkliggöranden kring det svenska valsystemet.

En dansk liberal politiker, som tidigare bevakat val i Östeuropa, uttalade sin skepsis mot det svenska valsystemet med orden: Det svenska valsystemet är långt ifrån europeisk standard. Han menade vidare att det svenska politiska systemet var mycket odemokratiskt där ett av huvudskälen till uttalandet var faktumet att svenska valsedlar ligger framme, vilket gör att de som befinner sig i lokalen enkelt kan se vilka valsedlar en väljare väljer att ta. Väljare har även vittnat om att de även tvingats hämta sina valsedlar samtidigt som valförrättare stått bredvid och tittat på.

Ganska tidigt under 2018 års förtidsröstning började det strömma in tips om olika former av valfusk, vilket intensifierades under valdagen.”

Enligt Valmyndigheten var antalet överklaganden efter de allmänna valen 2018 det största någonsin. Nämnden tog emot sammanlagt 723 överklaganden.

Så här skriver Valmyndigheten i sin erfarenhetsrapport efter valen:

”Risker för informationspåverkan och hot mot valets genomförande var en stor fråga inför 2018 års val, vilket det inte har varit tidigare [...] Under röstningsperioden upplevde Valmyndigheten ett stort intresse för påstådda felaktigheter från både traditionella och sociala medier men också från allmänheten. I kombination med ryktesspridning, okunskap och bristande förtroende för valsystemet uppfattar Valmyndigheten att det förekom försök att påverka förtroendet för det svenska valsystemet i en negativ riktning.”

Här finns skäl att påpeka att anmälningar om oegentligheter inte har någonting med faktiskt valfusk att göra. Att anmäla påstått fusk har blivit en del i kampanjen för att undergräva tilltron till allmänna val.

Valfusk diskuterades också i samband med EU-valet 2019. Då kom ett 30-tal rapporter in till Valmyndigheten varav de flesta rörde stulna eller försvunna valsedlar och olika incidenter som främst rörde Sverigedemokraterna och Alternativ för Sverige.

Nu måste de partier, organisationer och medier som vill värna vår demokrati börja förbereda sig på denna typ av angrepp också i Sverige. Några åtgärder skulle kunna vara:

● Den statsvetenskapliga forskningen visar att en opartisk och professionell valadministration är ett grundvillkor för en fungerande demokrati. Stärk detta system, bland annat vad gäller hanteringen av valsedlar och genom information om hur valsystemet fungerar.

● Ta hit fler internationella valobservatörer. Kanske ska EU-länderna införa en mekanism för ömsesidig valövervakning vid nationella val i medlemsländerna.

● Bjud in alla anständiga och demokratiska krafter att ansluta sig till en ”code of conduct” inför valen 2022. Om öppenhet, språkbruk, faktahantering, uppförandet på sociala medier mm. Innehållet i en uppförandekod kan utarbetas av en grupp med företrädare från politik, medier, civilsamhälle och akademi.