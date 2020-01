Bakgrund. Virusinfektioner

• WHO listade år 2018 tio infektionssjukdomar ”to prioritize for research and development in public health emergency context”. Nio av dessa sjukdomar orsakas av virus. Den tionde kallas ”disease X” och utgörs av ”a pathogen currently unknown to cause human disease”.

• WHO har under de senaste tio åren utlyst globalt nödläge fem gånger, samtliga har orsakats av virusinfektioner: influensavirus (2009), ebolavirus (2013–2016 samt 2019), poliovirus (2014), samt zikavirus (2016) och senast i torsdags, ett nytt coronavirus.

• Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har beräknat att de totala kostnaderna som orsakades av ”vanliga” (ej pandemiska) influensavirus säsongen 2008–2009 uppgick till 2,4 miljarder kronor, och att de totala kostnaderna som orsakades av efterföljande säsongs pandemiska influensavirus uppgick till 4,6 miljarder kronor.

• Försäkringskassans kostnader för vård av barn (”vab”) uppgick till 6,5 miljarder år 2018.