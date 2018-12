Huvudvärkssyndromen är de i särklass vanligaste sjukdomarna i hjärnan med en förekomst i befolkningen som vida överträffar andra neurologiska besvär. I den nyligen uppdaterade versionen av International classification of headache disorders (ICHD-3) definieras närmare 300 unika typer av huvudvärk varierande från helt vanlig och okomplicerad huvudvärk av spänningstyp till betydligt mindre vanliga men ytterst plågsamma typer av klusterhuvudvärk – ofta benämnda ”självmordshuvudvärk”.

Det helt dominerande samhällsproblemet är sjukdomsgruppen migrän som karaktäriseras av anfall med svår till outhärdligt intensiv pulserande huvudvärk som ökar vid fysisk ansträngning. Huvudvärken vid migrän är i regel åtföljd av illamående och kräkningar samt överkänslighet mot yttre stimuli såsom ljus, ljud och lukter. Det är ofta nödvändigt att inta sängläge i flera dygn när anfallen är som mest intensiva. De flesta drabbade personerna upplever även en nedsatt mental funktionsförmåga, seghet, bristande koncentration, bristande simultankapacitet under anfallen, och ungefär var femte person med migrän har neurologiska bortfalls- eller retningssymptom med övergående bortfall och retningsfenomen i till exempel syn (synbortfall), tal (tappar ord/sluddrigt tal), och rörlighet (fumlighet, svagheter).

Migränprevalensen (förekomsten) är totalt i Sverige 1 500 000 individer. Den är högre hos flickor och kvinnor. De flesta insjuknar i barndomen eller början av vuxenlivet för att sedan ha en aktiv sjukdom fram till övre medelålder eller längre. En undergrupp på ungefär 10 procent är betydligt hårdare drabbade än genomsnittet och återhämtar sig inte mellan anfallen som blir allt tätare – en effekt av transformering till kronisk migrän; huvudvärk i mer än 14 dagar per månad. I åldersintervallet 20–49 år har drygt var femte kvinna aktiv migrän. Detta är normalt den mest produktiva delen av livet med avseende på familjebildning och högre utbildning.

Epidemiologisk forskning i Sverige visar att migrän med stor precision slår till där den gör som mest skada för den drabbade individen och folk i omgivningen – förmågan att delta i arbete, familjeliv och fritidsaktiviteter. Enligt WHO orsakar migrän varje år enbart i Sverige en förlust av 35 000 levnadsår (disability adjusted life-years, Dalys), vilket med god marginal överskrider den samlade sjukdomsbördan av mindre vanliga men svåra neurologiska sjukdomar såsom epilepsi, MS och Parkinsons sjukdom (tillsammans 25 000 Dalys). Enligt en delrapport från Global burden of disease-studien ( GBD) som publicerades i the Lancet i oktober 2018 genererar migrän högre handikapp i den europeiska befolkningen än stroke, och på global basis ger det den näst största bördan av alla sjukdomar.

Skandinavisk huvudvärksforskning är sedan länge internationellt tongivande, bland annat genom framgångsrikt forsknings- och utbildningsarbete inom the Global campaign against headache i samarbete med WHO samt aktivt styrelse­arbete inom International headache society (IHS) och European headache federation (EHF). Det har tack vare svensk grundforskning visats att det kärlvidgande och inflammationsskapande ämnet calcitonin gen-relaterad peptid (CGRP) frisätts i nervsystemet under migränanfall. Detta har efter många års kliniska prövningar lett fram till att avancerade biologiska läkemedel under året har godkänts av European medicines agency (EMA) och finns tillgängligt i Sverige.

Förebyggande behandling med och utan läkemedel måste väljas med omsorg för att uppnå maximal effekt med beaktande av såväl patientsäkerhet som kostnadseffektivitet för samhället. Detta kräver en väl strukturerad huvudvärksvård i flera nivåer. EHF bedömer att 90 procent av patienterna kan hanteras i primärvården, givet att utbildningsnivån höjs. Härifrån kan de vid behov remitteras vidare till specialistmottagningar i öppenvården i den mån sådana existerar. Endast 1–2 procent kräver avancerad vård på sjukhusens neurologiavdelningar, där det skall finnas högspecialiserade huvudvärkscentra. En viktig poäng med denna struktur är att varje patient tas om hand på lägsta möjliga effektiva nivå och därmed förhindrar att sjukhusen översvämmas av patienter med mindre komplicerad huvudvärk.

Den sjukhusbaserade vården i Sverige har emellertid en lång tradition av att negligera även de svårast drabbade huvudvärkspatienterna. I strid med internationell konsensus nekar remissmottagarna vid universitetssjukhusen i flera av våra största sjukvårdsregioner konsekvent alla migränpatienter vård, oavsett vilken svårighetsgrad som beskrivs i remissen, och lämnar därmed sina primärvårdsläkare utan såväl hjälp som information om denna komplicerade patientgrupp. Migränpersonerna lämnas åt sitt öde med utebliven eller försenad effektiv behandling. Samhället bär kostnaden för de sjukskrivningar och sjukersättningar som blir konsekvensen av bristfälligt behandlade migränpatienter.

På individnivå leder obehandlad svår migrän ofta till stegrat humanitärt lidande på grund av utveckling av bland annat mental ohälsa såsom ångest och depression. En beräkning av de massiva ekonomiska förlusterna för samhället har publicerats i den grundliga Eurolight-studien som 2012 visade att den årliga monetära förlusten i EU var 50 miljarder euro, huvudsakligen genererat av sjukfrånvaro och nedsatt produktivitet på arbetsplatser.

Med drygt 1,5 miljoner svenskar med migrän förlorar Sverige 18,3 miljarder kronor årligen som kunde använts till annat. Endast 7 procent av samhällskostnaderna för migrän beror på besök i sjukvården, diagnostiska undersökningar, läkemedel och andra behandlingar. Ökade investeringar i vården av dessa patienter skulle alltså återbetala sig mångfaldigt för landet.

Svenska beslutsfattare måste sätta ned foten och kräva att neurologins verksamhetschefer i varje del av landet erkänner svår huvudvärk som en del av sitt ansvarsområde med full rätt till en del av den offentligt finansierade sjukhusvården. Det krävs ett politiskt beslut att inrätta ett statligt nationellt centrum vars första uppgift skall vara att vägleda uppbyggnaden av enheter för svår huvudvärk vid samtliga regionsjukhus i Sverige. Vetenskapligt utarbetade indikatorer för att mäta kvaliteten på huvudvärkscentra finns redan i Europa och kan direkt anpassas till svenska förhållanden.

Nasjonal kompetansetjeneste for hodepine i Norge och Dansk hovedpinecenter i Köpenhamn bevisar att politikerna i våra grannländer förstått behovet av att styra upp huvudvärks­vården på nationell nivå. Nu är det dags för Sverige att komma ikapp.