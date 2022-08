DN Debatt. ”Svenskfödda med god ekonomi har vunnit mest på stor invandring”

VAL 22

Den befolkningsprognos som Statistiska centralbyrån (SCB) publicerade vid millennieskiftet visade att Sverige 2021 skulle ha haft en befolkning på 9,3 miljoner. Den verkliga siffran vid årsskiftet 2021/2022 blev i stället 10,5 miljoner. Befolkningstillväxten mellan 2000 och 2021 blev med andra ord mer än tre gånger större än beräknat: 1,7 miljoner personer, inte 450 000 som prognosen pekade på. Orsaken var framför allt att antalet invandrare som kommit till Sverige varit mycket större än vad SCB räknat med.

Hur har då denna befolkningstillväxt påverkat Sverige? Debatten under inte minst den pågående valrörelsen domineras av det växt fram bostadsområden med en hög andel utlandsfödda och många med låga inkomster som ofta brottas med hög brottslighet. Mer sällan uppmärksammas i debatten en annan, kanske viktigare konsekvens av den växande befolkningen: en snabb ekonomisk tillväxt.

I nationalekonomisk forskning har befolkningens betydelse för ekonomiska utveckling däremot uppmärksammats allt mer. Generellt gäller att ett land med en hög andel av befolkningen i arbetsför ålder har bättre ekonomiska förutsättningar än ett land där andel barn och andelen gamla är hög.

Vid millennieskiftet var Sverige i det avseende i en sämre situation än både Finland som Danmark. SCB:s befolkningsprognos pekade på att situationen skulle försämras ytterligare fram till i dag. Det var bakgrunden till att Sverige, till skillnad från majoriteten av EU:s medlemmar, bestämde sig för att välkomna invandring från de länder som i början av 2000-talet tog steget in i EU. Det var också bakgrunden till att Sverige 2008 öppnade för arbetskraftinvandring från länder utanför EU.

Insikten att invandring kan bidra till att öka andelen människor i arbetsför ålder kan också ha medverkat till en positiv syn på flyktinginvandring. De kostnader som flyktinginvandringen medför kan kompenseras av fördelaktiga ekonomiska effekter.

Även i Finland och Danmark har den utlandsfödda befolkningen vuxit under samma period, men inte alls lika mycket. Sätter man tillväxten av den utlandsfödda befolkningen i relation till befolkningsstorleken år 2000 motsvarar ökningen i Sverige en befolkningstillväxt på 12 procent mot 7 procent i Danmark och 5 procent i Finland.

Eftersom många av de som invandrat är unga har invandringen bidragit till att bromsa ökningen av den genomsnittliga åldern i Sverige. Det kan man se genom att jämföra hur andelen personer i arbetsför ålder utvecklats. I Finland ha andelen minskat med 4,4 procentenheter och i Danmark med 3,7 procentenheter, medan den i Sverige bara minskat med 2,2 procentenheter.

Kan man då se spår av dessa skillnader i den ekonomiska utvecklingen? I databasen Penn World Tables finns uppgifter om bruttonationalprodukten (BNP) i olika länder från 1950 och framåt som är jämförbara över tid och mellan länder. Jag har jämfört genomsnittlig BNP under åren 1980–1999 i Finland, Danmark och Sverige med nuvarande BNP–nivå. Ökningen i Finland är 109 procent och i Danmark 120 procent mot hela 128 procent i Sverige. De totala inkomsterna har alltså ökat snabbare i Sverige än i de två andra länderna.

Samtidigt pekar forskning på att hög migration kan leda till ökad inkomstspridning, inte minst genom att stigande inkomster framför allt kommer de mer välbeställda till del. Det är också den bild vi kan se i SCB:s siffror, där de med de högsta inkomsterna har fått en ökande andel av de totala inkomsterna. De med låga inkomster har fått en allt mindre del.

Detta har gynnat den svenskfödda befolkningen, som enligt SCB är överrepresenterad bland dem med högre inkomster. Med hjälp av data som SCB samlar in om disponibel inkomst har jag räknat fram genomsnittsinkomsten för svenskfödda och utlandsfödda 2000 och 2019.

År 2000 var genomsnittsinkomsten för svenskfödda 11 procent högre än genomsnittsinkomsten för utlandsfödda. År 2019 hade den siffran ökat till 20 procent.

Om skillnaden i genomsnittsinkomst mellan 2000 och 2019 används för att fördela ökningen i BNP per capita jämfört med genomsnittet 1980–1999 på svenskfödda och utlandsfödda betyder det att BNP per capita för svenskfödda ökat med 100 procent, medan BNP per capita för utlandsfödda ökat med 83 procent. I Finland har BNP per capita ökat med 89 procent och i Danmark med 97 procent. I Sverige är motsvarande siffra 95 procent.

Även om den stora migrationen ser ut att ha haft positiva effekter på Sveriges ekonomiska utveckling finns en baksida av medaljen: ökad inkomstspridning. Att löneskillnaderna vuxit är en viktig orsak till att man kan se en ökande polarisering mellan bostadsområden med höga och låga inkomster. Att segregationen framstår som en av de stora samhällsutmaningarna är med stor säkerhet kopplat till att fler bostadsområden fått en hög koncentration av låginkomsttagare.

Forskning både i Sverige och utomlands visar att en hög koncentration av fattiga leder till problem i form av försämrade framtidsutsikter för de boende och ofta hög brottslighet. Däremot finns det få studier som visar att etnisk sammansättning i sig är problematisk.

Forskningen motsäger dessutom att svenskfödda (eller danskfödda) barn till migranter generellt är en grupp som är utsatt. Ofta är till exempel deras skolresultat väl i klass med jämförbara grupper med svenskfödda föräldrar. En viktig orsak till att koncentrationen av fattigdom ökar i utsatta områden är just att de som lyckas väl, och dit hör ofta svenskfödda barn till invandrare, väljer att bosätta sig i andra områden.

Det som krävs för att lyfta utsatta områden är åtgärder som gör dem attraktiva för både dem med högre och lägre inkomster. Det behövs också åtgärder som gör det möjligt för låginkomsttagare att bosätta sig i inkomstblandade områden.

Sveriges reala BNP är i dag dubbelt så stor jämfört med på 1980- och 1990-talet. Ökningen har delvis möjliggjorts genom en stor migration. Det innebär att Sverige, på samma sätt som Danmark, har råd att vidta de åtgärder som krävs för att bryta segregationen. Men för att lyckas måste åtgärderna stå i samklang med vad som är känt om segregationens mekanismer.