Det finns ingen svensk kultur, ingenting genuint svenskt. Allt vad vi kallar svenskt kommer från utlandet som julgranen, Sankta Lucia och kåldolmar. Så brukar det hävdas på tidningarnas kultursidor i synnerhet dagarna före jul men också före nationaldagen den 6 juni.

Ett pinsamt exempel på detta självhat utgör reklamfilmen från flygbolaget SAS där man hävdar att ingenting är skandinaviskt, allt är kopior från utlandet.

Många av dessa debattörer brukar citera 1800-talsbiskopen och diktaren Esaias Tegnér som i ett tal vid Svenska Akademiens högtidssammankomst den 5 april 1836 sa:

”All bildning står på ofri grund till slutet,

Blott Barbariet var en gång fosterländskt.”

Dessa Sverigeförnekares slutkläm blir att vi ingenting har att fira eller yvas över. De har fullständigt fel och har inte förstått vad ett lands historia är. De tillerkänner Frankrike, Norge, Japan och alla andra länder på jorden unika egenskaper.

Bara vi svenskar framstår som unika i vår brist på originalitet och den ständiga förnekelsen av vår egenart. Sverigeförnekarna har inte förstått att vartenda land på jorden är summan av just det landets erfarenheter. Tegnér förklarar själv då han i de följande raderna, som aldrig citeras, av sitt tal diktar:

”men vett blev plantat, järnhårt språk blev brutet,

och sången stämd och livet mänskligt njutet,

och vad Gustaviskt var blev därför även svenskt.”

Det som gör oss svenskar och Sverige unika i världen och som skiljer oss från alla andra länder är att bara vi har vår egen mix, den svenska mixen.

Svenskarna var invandrare från början, vårt urspråk kom utifrån precis som våra religioner, våra politiska idéer och en stor andel av den elit som styrde landet under århundraden, liksom de flesta av våra kungliga dynastier och ett 60-tal av våra drottningar. På samma sätt har varje frö, planta, fågel i skyn och djur på marken i Sverige en gång kommit till oss utifrån.

Allt det utländska har slagit rot och blandat sig med det som redan kommit in. Så uppstod den svenska mixen. Bara vi har just denna egna mix där människor, språk, religioner, teknik, politiska idéer, musik, mat och mode kommit till oss i just de doserna och vid de tidpunkter som vi har. Allt har blandats och resultatet är typisk svensk kultur, som Lucia till exempel.

Mycket av det gamla finns kvar, men nytt kommer till hela tiden och blir så småningom gammalt även det. Det är så som Sverige har överlevt, utvecklats och gått framåt i 14 000 år, genom förnyelse och förändring. Den som stelnar och vägrar förändras, den dör i inavel och kvävning.

Ett katolskt helgon, född på Sicilien, men firad som Sankta Lucia med ljus i håret bara i Sverige och i de svensk­talande delarna av Finland. Så har även ursvensk musik uppstått, som visor av Evert Taube, där tonerna ofta är knyckta från Sydamerika och texten diktad av en man vars familj en gång kom från Baltikum. Men inblandat i den svenska mixen blir det genuint svenskt.

Lika svenskt som Carl Michael Bellmans musik. Bellman, vars farfar kom från Tyskland och som ofta tog musiken från Frankrike och bilderna och allegorierna i texterna från antikens Grekland, men sammanfört i Sverige blev det så svenskt det kan bli.

Vår svenska midsommarstång kom från Tyskland, men som den ser ut i dag, med de sånger vi sjunger runt den och med de traditioner som firas till exempel i Dalarna, är midsommaren det svenskaste vi har i den svenska mixen. Även adventskalendern och adventsljusstaken kom från Tyskland, men blev svenska då ingen svensk jul är en riktig jul utan dessa föremål.

Under medeltiden kallades tyskar till Sverige för att bygga städer. De gav oss många tusen ord från tyska språket, ord som nu är svenska som: stad, borgmästare, bagare, slaktare och köpman. Tyskarna blev så många att en särskild lag måste stiftas på 1400-talet för att svenska stockholmare skulle få lika mycket makt i stadshuset som tyskarna hade. Ibland blev det våldsamma kravaller med mord och överfall.

Vi kallade in flera tusen valloner från dagens Belgien för att dra i gång bergshanteringen. De flesta stannade kvar och blev svenskar.

Under 1700-talet var det franska inflytandet starkt, och vi fick många hundra franska ord i vårt språk; ord som opinion, parti, teater, fåtölj, elektricitet och så vidare. I dag kommer de nya svenska orden från det engelska språket.

Samerna, deras språk och kultur förföljdes och förtrycktes i flera sekler. De finsktalande skolbarnen i Norrbotten förbjöds att tala sitt eget språk med varandra på rasterna. Dagens sydsvenska landskap var danska och tvångsförsvenskades med etnisk rensning och mycket våld. I dag ingår både samer, skåningar och norrlänningar i den svenska mixen.

En nation är som en flod. Den har samma namn i hundratals år och flyter fram genom landskapet, men den badande stiger aldrig ner i samma vatten. På samma sätt förändras den svenska mixen varje dag genom att nya män­niskor kommer in och med dem nya idéer, ord, seder och bruk. Nya namn dyker upp på dörrarna. Nya matdofter sprids i trapphusen. Det är inte samma land som för tjugo, femtio eller åttio år sedan. Astrid Lindgrens Bullerby hade upphört redan innan hon skrev sina böcker.

Sverige förändras med varje ny stor grupp som kommer, arbetskrafts­invandrare från Italien och Finland, politiska flyktingar från militärjuntans Grekland, från krigets Balkan, från svält, krig och diktaturer i Afrika och Mellanöstern.

Enligt SCB fanns det 15 muslimer i Sverige år 1930. I dag finns det över en miljon, kanske en tredjedel av dem är praktiserande muslimer som fyller de över 20 moskéerna. Sverige har en större andel muslimer av befolkningen än något annat västeuropeiskt land.

Den svenska mixen är i konstant förändring. Invandrare från 206 länder har gjort mixen mer kryddad, men också mer laddad. I dag har drygt 24 procent av befolkningen utländsk bakgrund. Den svenska floden blir mer strid, den ändrar sitt förlopp men den svenska mixen går inte att hejda, den pågår dygnet runt.

Politiker kan påverka och styra, men de kan aldrig ta ut det som redan kommit in i den svenska blandningen. Vi kan aldrig gå tillbaka till det som var. Den svenska mixen har aldrig varit och kommer aldrig att vara helt problemfri. Historien lär oss att integrering och anpassning tar generationer, det är en långsam, ibland smärtsam men ständigt pågående process. Det tog flera tusen år innan jägarstenålderns olika invandrarfolk hade blandats med bondestenålderns invandrare till ett folk som bildar stommen i den svenska folkmixen.

Mycket av det gamla finns kvar, men nytt kommer till hela tiden och blir så småningom gammalt även det. Det är så som Sverige har överlevt, utvecklats och gått framåt i 14.000 år, genom förnyelse och förändring. Den som stelnar och vägrar förändras, den dör i inavel och kvävning.

Den svenska mixen är unik för Sverige och därför det svenskaste som finns.