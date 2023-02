DN Debatt Repliker. ”Sverige borde sluta klaga på EU-domstolen”

Migrationsminister Maria Malmer Stenergard (M) och EU-minister Jessika Roswall (M) skriver att antalet flyktingar som kommer till EU måste minska, för Europa mäktar inte med att ta emot dem.

Men ministrarna undantar förstås flyktingar från Ukraina. De nämner inte att i december förra året, inte ens ett år efter Rysslands brutala invasion av Ukraina, hade EU gett tillfälligt skydd åt totalt 4,8 miljoner ukrainare. Den siffran kan jämföras med de 180 686 personer som kom till EU under så kallade ”irreguljära” former under 2022.

Av de sistnämnda kommer inte heller alla få stanna i Europa. Ändå ser ministrarna dem som ett sådant hot att EU:s och Sveriges redan repressiva flyktingpolitik måste bli ännu mer omänsklig.

Ministrarna sätter också stor tilltro till att sluta flyktingavtal med olika skurkregimer utanför EU.

Att EU under så kort tid kunde erbjuda skydd åt så många ukrainare är något vi borde vara stolta över och lära oss av. Men det vill inte ministrarna.

De skriver i stället att ”vi bör gemensamt arbeta för att motverka grundorsakerna till den irreguljära migrationen samtidigt som vi hjälper de mest utsatta”. Men hade ministrarna verkligen brytt sig om de mest utsatta hade de inte slaktat Sveriges åtagande i FN:s globala flyktingsystem, från 5 000 kvotflyktingar till endast 900 personer per år. Det är ett program vars uttalade syfte är att just hjälpa några av världens mest utsatta flyktingar.

Som om Sveriges flyktingpolitik inte är tillräckligt repressiv som den är (”en av de lägsta nivåerna i EU”, skröt S-ministrar redan under förra mandatperioden) så ser Stenergard och Roswall dessutom EU-domstolen som ett hot mot den nationella flyktingpolitiken. Det är ett faktum att dagens svenska flyktingpolitik är så pass restriktiv att EU-domstolen kommit med flera avgöranden som tvingat Sverige att korrigera sin tolkning av flyktingars rättigheter.

I stället för att se domstolsbesluten som en viktig del i en välfungerande rättsstat anser ministrarna alltså att det är fel på domstolarna. Det påminner inte så lite om när SD-företrädare, eller för den delen Ungerns premiärminister Orbán eller den polska PIS-regeringen, attackerar ”felaktiga” domstolsbeslut.

Ministrarna sätter också stor tilltro till att sluta flyktingavtal med olika skurkregimer utanför EU, för att pressa länderna att stoppa människor från att ta sig hit. Det är pinsamt att våra relationer med fattigare länder utanför EU enbart ska handla om att stoppa människor på flykt.

EU skulle kunna vara en viktig internationell aktör för demokrati, konfliktlösning, utveckling och kvinnors rättigheter. Men det ensidiga fokuset på att stoppa flyktingar som inte är från Ukraina förminskar oss och får EU att framstå som en ängslig gränsförvaltare. Både Sverige och EU kan långt bättre än så.