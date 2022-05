DN Debatt. ”Sverige måste krympa kunskapsgapet bland vuxna”

I år är det tio år sedan OECD-undersökningen PIAAC (Programme for the international assessment of adult competencies) genomfördes för första gången. PIAAC är vuxenmotsvarig­heten till Pisa-studien i skolan. Medan Pisa avser 15-åringar riktas PIAAC till 16–65-åringar.

I fråga om genomsnittliga färdigheter hävdade Sverige sig väl bland de 24 länder som deltog i första omgången av PIAAC. För både läs- och räknefärdigheter tillhörde Sverige de fem främsta länderna. Samtidigt var Sverige ett av de länder som uppvisade störst skillnader mellan olika grupper i befolkningen och som hade de högsta andelarna deltagare med svaga färdigheter.

Läs- och räknefärdigheter mäts på en poängskala mellan 0 och 500, och delas in i olika nivåer. Färdigheterna på de två lägsta nivåerna betecknas som ”otillräckliga” (1–225 poäng) respektive ”låga” (226–275 poäng). För Sverige var andelarna med otillräckliga läs- och räknefärdigheter 13 respektive 15 procent, medan andelen med låga färdigheter uppgick till 30 procent för både läsning och räkning. Med andra ord: nästan hälften av de vuxna svenskarna hade otillräckliga eller låga färdigheter.

Den andra omgången av PIAAC inleds under hösten 2022. Vi menar att, i motsats till den positiva utvecklingen i Pisa 2015 och 2018, kommer Sveriges resultat i PIAAC sannolikt att försämras. Våra farhågor baseras på analyser av två större förändringar som ägt rum sedan den första PIAAC-under­sökningen.

Den första förändringen är den kraftiga ökningen av andelen utrikes födda i Sverige under de senaste tio åren. Vi har i en studie (Lind & Mellander, 2020) visat att redan i den första PIAAC-undersökningen år 2012 hade Sverige en av de högsta andelarna utrikes födda bland de deltagande länderna, 18 procent, och de största resultatskillnaderna mellan inrikes och utrikes födda.

För att möta teknik­utveckling, klimatförändringar, pandemier, internationella konflikter med mera, behöver vi utvidga våra färdigheter.

I läsfärdigheter hade utrikes födda i genomsnitt 234 poäng, det vill säga låg nivå, medan infödda svenskar hade 289. För räknefärdigheter var motsvarande siffror 233 och 289. Studien visar att resultaten inte är känsliga för alternativa definitioner av utländsk bakgrund.

För att bilda oss en grov uppfattning om invandringens betydelse för resultaten i PIAAC 2022 har vi undersökt hur resultaten i PIAAC 2012 förändras av enbart den ändrade fördelning på inrikes och utrikes födda som den ökade invandringen har medfört. Den har höjt andelen utrikes födda i befolkningen från 18 till 25 procent. Höjningen har skett i nästan alla åldersgrupper och uppgår som mest till drygt 14 procentenheter, för 38-åringar. Endast i åldrarna 27–29 år har andelen utrikes födda minskat och minskningarna är små, 1–2 procentenheter.

Vår beräkning pekar på att genomsnittsresultatet för läsfärdigheter för 2022 kommer att minska med 3 poäng jämfört med 2012, från 279 till 276. För räknefärdigheter uppgår den prognostiserade minskningen till 4 poäng, från 279 till 275.

Den andra större förändringen sedan PIAAC 2012 är uppgången i Pisa 2015 och 2018, efter en stadig nedgång mellan 2000 och 2012. Uppgången bör påverka resultaten i PIAAC positivt, eftersom de åldersgrupper som deltog i Pisa 2015 och 2018 kommer att vara representerade i PIAAC 2022.

En studie baserad på den första PIAAC-undersökningen och Pisa-undersökningarna för 2000–2012 (Gustafsson, 2016) visade på ett positivt samband mellan resultaten i Pisa och PIAAC, för inrikes födda. De yngsta inrikes födda deltagarna i PIAAC 2012 – som tillhörde de åldersgrupper som varit med om nedgången i Pisa – hade således lägre resultat än PIAAC-deltagarna som var jämngamla med eleverna som deltog i Pisa 2000. (Skattningarna är kontrollerade för ålderseffekter och samhällsutveckling, representerat av FN:s Human development index.)

Vi har använt analysmodellen för att skatta hur uppgången i Pisa-resultaten 2015 och 2018 kan påverka resultaten i PIAAC 2022. För inrikes födda i åldrarna 16–19 år finner vi stora förbättringar: 18 poäng, från 281 till 299, för läsfärdigheter och 16 poäng, från 275 till 291, i räknefärdigheter. För åldersgruppen 20–23 år, som endast berörs av uppgången i Pisa mellan 2012 och 2015, är förändringarna små – läsfärdigheterna ökar med 4 poäng medan räknefärdigheterna minskar med 1 poäng.

Eftersom förbättringarna i Pisa endast berör cirka 11 procent av deltagarna i PIAAC 2022 blir deras skattade inverkan liten på genomsnittsresultaten i PIAAC. Av de ovannämnda försämringarna i läs- och räknefärdigheter som den höjda andelen utrikes födda beräknas medföra kompenseras endast 1 poäng genom Pisa-uppgångarna.

Våra sammanlagda uppskattade försämringar i genomsnittsresultaten i PIAAC 2022, 2 poäng i läsfärdigheter och 3 poäng i räknefärdigheter, kan tyckas blygsamma, kanske till och med försumbara. Ett sådant synsätt torde dock bygga på ett underförstått antagande om att resultaten i PIAAC 2012 skulle kunna duga även 2022. Det är inte ett bra antagande.

För att kunna möta en allt snabbare teknikutveckling, klimatförändringar, pandemier, internationella konflikter med mera, behöver vi höja och utvidga våra färdigheter och, framför allt, åtgärda de kompetensbrister som finns. Behoven är särskilt stora inom två områden.

Det ena är vuxenutbildningen för elever med svenska som andraspråk. Av SOU 2020:66 framgår att andelen behöriga lärare där är bland de lägsta i hela skolväsendet, trots att behörighetskraven behöver höjas från en till tre terminers studier i svenska som andraspråk, tillsammans med en högskole­pedagogisk examen. Här krävs både uppgradering av de befintliga lärarnas färdigheter och förlängd utbildning av nya lärare.

Det andra området som behöver stärkas ytterligare är yrkeshögskoleutbildningen. Under de senaste åren har yrkeshögskolans ett- och tvååriga program utökats med korta kurser på högst en termin, som ofta kan läsas på deltid och på distans. Yrkeshögskolan behöver tillföras resurser för att, med bibehållen kvalitet, kunna expandera de behovsanpassade möjligheter till fördjupad eller förnyad kompetens som de korta kurserna erbjuder.

Dessa åtgärder minskar risken att Sverige går kräftgång som kunskaps­nation, genom att underlätta integrationen av nyanlända, minska skillnaderna mellan inrikes och utrikes födda samt öka tillgången till flexibel vidare­utbildning.