DN Debatt. ”Sverige och övriga EU måste bidra med sitt vaccinöverskott”

Med ett nyhetsflöde dominerat av regeringskris, semester och ett covidpass i mobilen är det lätt att missa att coronapandemin fortgår annorstädes. I flera afrikanska länder ökar nu antalet fall dramatiskt och sjukhusen är överfulla, syrgasen slut, och oskyddad vård­personal dör. För barnen är detta både en akut och en långsiktig kris med ökad barnadödlighet och nedgång i utbildningsnivåer. Vaccinerna som skulle ha kommit är gravt försenade, och endast någon procent av befolkningen vaccinerad. Detta är inte bara en humanitär kris – risken för mutationer ökar ju mer viruset cirkulerar och de globala nedstängningarnas påverkan på världens utveckling, barns hälsa och livschanser, och på ekonomin är enorm. Internationella valutafonden, IMF, har beräknat att världsekonomin står inför att förlora nio tusen miljarder dollar om inte vaccintäckning uppnås över hela världen. Kostnaden för det vaccin som behövs uppgår till cirka 0,5 procent av denna summa.

Redan för ett år sen etablerades det globala vaccinsamarbetet Covax via WHO, Unicef och Gavi, med syfte att upphandla och fördela vaccin, snabbt, kostnadseffektivt och rättvist mellan världens alla länder. Hittills har dock endast 3 procent, eller 95 miljoner doser, av de 3 miljarder vaccindoser som givits levererats via Covax. 134 låg- och medelinkomstländer har fått vaccin via denna mekanism, men alltför få doser, och nu växer frustrationen över att Covax inte fått tillgång till mer vaccin. Covax har mobiliserat över 6 miljarder dollar och Sverige är i dag en av dess största givare. Covax problem är bristen på vaccin att fördela. Huvud­orsaken är att Nordamerika och EU-länderna har reserverat majoriteten av världens vaccinproduktion genom tidiga avtal med läkemedelsbolagen utifrån sin betalningsförmåga, och har rundat förslag om gemensam upphandling och fördelningsnycklar.

Med en utfästelse om att bidra med hela Sveriges överskott av vaccin­doser med finansiering bortom biståndsbudgeten kan Sverige ta ledartröjan inom EU i kampen mot pandemin och samtidigt vara med och lägga grunden för ett bättre globalt system för att möta framtida kriser.

Bara EU-kommissionen har tecknat avtal för över 2,5 miljarder vaccindoser, för en befolkning på runt 450 miljoner. Detta motsvarar över 5 doser per person, och motsvarar ett potentiellt överskott på en miljard vaccindoser redan hösten 2021. Den 21 maj meddelade EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen att EU:s mål skulle vara att donera 100 miljoner doser i år. Detta är långt ifrån tillräckligt. G7-länderna ut­lovade nyligen en miljard vaccindoser till låg- och medelinkomstländer. Hittills har inget av detta nått Covax. Världen behöver mer än politisk retorik och tomma löften. Chefen för Afrikanska unionens smittskyddsinstitut John Nkengasong uttryckte på en life science-konferens i Stockholm nyligen: ”Man kan inte ta nästan allt med ena handen och sen ge lite tillbaka med den andra.” AU:s vaccin­sändebud Strive Masiyiwa skrädde inte heller orden när han talade om ett ”medvetet misslyckande” att dela med sig.

Sverige har lovat att bidra med tre miljoner vaccindoser och även levererat doser till Covax. Men Sveriges andel av EU:s totala förväntade vaccinöverskott är dock runt 20 miljoner doser. För att på allvar bidra till att sätta stopp för pandemin och samtidigt skydda Sveriges egen befolkning och ekonomi bör hela överskottet snarast ställas till Covax förfogande. Kostnaden bör inte tas från biståndsbudgeten, dels för att detta riskerar att medföra undanträngningseffekter på andra viktiga insatser i en tid när hjälpbehovet och fattig­domen har skjutit i höjden på grund av pandemin, dels för att vaccinomfördelning, som är en förutsättning för att stoppa pandemin, faktiskt är den mest kostnadseffektiva åtgärd som länder kan göra i dag, enligt IMF. Detta måste dock ske skyndsamt och gäller alla länder med vaccinöverskott. Situationen i Afrika är akut och kräver både mer bistånd, bland annat till syrgas, och tillgång till vaccin.

Sverige bör också engagera sig i att använda pandemins ”momentum” till långsiktiga insatser genom kunskaps­överföring för att bidra till regional produktion av vaccin, tester och till övervakningskapacitet vad gäller virusmutationer i Afrika. Karolinska institutet har i dagarna erbjudit sådant stöd till den afrikanska smittskyddsmyndighetens vaccininitiativ. Den typen av samarbeten och kapacitetsuppbyggnad ligger inte bara i Afrikas intresse – som nu importerar 99 procent av alla de vacciner de använder – utan minskar även sårbarheten för den globala vaccintillgången, vilket USA:s tidigare vaccinembargo och Indiens vaccin­exportstopp visat vikten av.

Med en utfästelse om att bidra med hela Sveriges överskott av vaccindoser med finansiering bortom bistånds­budgeten kan Sverige ta ledartröjan inom EU i kampen mot pandemin och samtidigt vara med och lägga grunden för ett bättre globalt system för att möta framtida kriser. Detta kräver ledarskap av riksdagen och regeringen, och kan få stora effekter i kampen mot covid-19 och framtida pandemier.

Fakta. Covax Covax är en mekanism som leds av bland andra Världshälsoorganisationen, WHO, och Gavi, den globala vaccin­alliansen, och som syftar till gemensam upphandling och rättvis fördelning av covid-19-vaccin till alla världens länder efter en utvärdering av befolknings­storlek, behov och ländernas kapacitet att hantera vaccinen. Tillsammans med Unicef stödjer Covax också transport, förvaring och logistik för vaccindistribution i låg- och medelinkomstländerna. Man ger även stöd till utbildning av vårdpersonal och informationskampanjer för att öka förtroendet för vaccinen hos allmänheten, liksom för utveckling av nya vaccin. För 92 låg- och mellaninkomstländer, som inte har råd att sluta egna avtal med läkemedelsbolagen, utgör Covax en möjlighet att få tillgång till covidvaccin. Målet är att fördela 2 miljarder doser i dessa länder under 2021 vilket skulle räcka till att skydda högriskgrupper och sjukvårdspersonal i alla världens länder. Hittills har drygt 95 miljoner doser levereras till 134 länder. Visa mer