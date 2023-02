DN Debatt Repliker. ”Sverige tar inte chansen att bli ett ledande sjukvårdsland”

Nästan alla patienter frågar: kommer jag att bli frisk? Och som vi skrev borde det vara självklart att de får reda på behandlingsresultaten. Den som börjar i behandling, oavsett för vilken sjukdom, måste få veta hur det kommer att gå. Men så är det alltså långt ifrån alltid. Hans Dahlgren instämde i sin replik.

Dagens situation är paradoxal för Sverige har de bästa förutsättningarna för att utveckla sjukvården. 2016 gick tidskriften The Economist igenom sjukvårdssystemen i 25 länder och fann att Sverige var i en klass för sig när det gäller möjligheterna att undersöka sjukvårdens resultat och kostnader. Sveriges kommuner och regioner har hjälpt till med att bygga upp våra ungefär 100 nationella kvalitetsregister, där behandlingsresultat samlas in. Och landets regioner har ordning och reda på kostnaderna. Som The Economist påpekade är det svårt att få uppgifter om både resultat och kostnader, men det går i Sverige. Vi är alltså, möjligen för omväxlings skull, bäst! Jämfört med länder som Holland, Tyskland, Frankrike, England och USA.

När The Economist följde upp hur det hade gått tre år senare, visade det sig dessvärre, som vi påpekade, att förhoppningarna att utveckla sjukvården grusades genom att man förhastat genomförde en olämplig organisation vid Karolinska Sjukhuset.

Redovisning av behandlingsresultat är en självklar väg mot effektivisering.

Men vi har goda erfarenheter av att samarbeta med regionerna när det gäller redovisning av behandlingsresultat och kostnader. Vi nämnde tre exempel. Sedan den politiska majoriteten har ändrats i Region Stockholm bedömer vi att möjligheterna att samarbeta är fortsatt goda. Man får 400 svar om man letar efter det nya finansregionrådets namn i DN:s arkiv och i flera hundra artiklar påpekar Aida Hadzialic (S) att i rådande finansiella läge gäller det att effektivisera sjukvården. Redovisning av behandlingsresultat är en självklar väg mot effektivisering. Att som hennes stödparti Vänsterpartiet, också i DN, föreslå att lösningen på ekonomiska underskott i stället är högre ersättningar, minskade arbetstider, mer personal och slopade resultatkrav framstår som motsatsen.

Avslutningsvis hoppas vi att tillitsbaserad styrning, som riktar uppmärksamheten bort från resultat, är ett tillfälligt misstag.

Avslutningsvis hoppas vi att tillitsbaserad styrning, som riktar uppmärksamheten bort från resultat, är ett tillfälligt misstag. Och ett svenskt misstag, för om man kontrollerar underlaget till rapporten ”Styra och leda med tillit”, som enligt författarna har ”solid grund i forskning”, visar det sig att 70 procent av de 45 rapporter det rör sig om är nationella arbeten, ett med rubriken ”Med hjärtat i Borlänge”. Bara 30 procent är internationella publikationer och de är till åren, i genomsnitt 20 år gamla, ett är mer än 60 år gammalt.