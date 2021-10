DN Debatt Repliker. ”Sverigedemokraternas pensionsförslag urholkar arbetslinjen”

Sverigedemokraterna föreslår i sin artikel på DN Debatt en rad åtgärder för att stärka pensionerna. Det är förvisso både lovvärt och välkommet att förbättra situationen för landet pensionärer, men Sverigedemokraternas förslag innehåller delar som urholkar arbetslinjen, då de som arbetar får ta kostnaden för dem som inte arbetar eller har arbetat. Det är inte en rimlig ordning om man vill värna och stärka ett respektavstånd mellan de som kämpat och slitit ett helt yrkesliv och de som aldrig arbetat i Sverige.

Man föreslår en förändring av avgiften till den allmänna pensionen som dels leder till en högre indexering, där pensioner för dagens pensionärer stiger, men på bekostnad av de som arbetar i dag. Ett avsteg från pensionsreformen, vars grundtanke är att man får ut det man stoppar in. Att det redan gjorts avsteg de senaste åren är inte en ursäkt att göra fler. Det gör systemet instabilt och orättvist mot kommande pensionärer. Här finns det alltså anledning för Sverigedemokraterna att tänka om, förutsatt att man vill värna ett stabilt och hållbart pensionssystem.

Den som tjänar mer än 45 000 kronor i månaden ska alltså betala in som vanligt till pensionssystemet på sin lön, men inte få ta del av ytterligare rätt till pension. Man bygger alltså in en omfördelande värnskatt i pensionssystemet som gör det mindre lönsamt att arbeta.

Förslagen innebär att 23 miljarder skattekronor ska skjutas in i pensionssystemet. Notan landar hos alla skattebetalare som arbetar. Men Sverigedemokraterna finansierar delvis även förslaget genom att teckna in intäkter från pensionsinbetalningar från medel- och höginkomsttagare som ska slussas till de med lägre pensioner. Den som tjänar mer än 45 000 kronor i månaden ska alltså betala in som vanligt till pensionssystemet på sin lön, men inte få ta del av ytterligare rätt till pension. Man bygger alltså in en omfördelande värnskatt i pensionssystemet som gör det mindre lönsamt att arbeta.

Utöver det föreslår Sverigedemokraterna att garantipensionen och bidrag ska följa med övriga pensioner upp. Det handlar om 9 miljarder kronor i höjda bidrag enligt förslaget. Bidrag som till stor del går till människor som arbetat väldigt lite eller inte alls, åtminstone i Sverige. Det kan säkerligen vara välbehövliga tillskott i deras personliga ekonomi. Men det innebär också att skillnaden mellan att ha arbetat ett helt yrkesliv och att aldrig ha haft en pensionsgrundande inkomst blir liten. Det kan knappast anses rättvist att pensionen i mycket liten utsträckning baseras på dina egna insatser.

Sverigedemokraternas förslag permanentar och förvärrar det problemet som i dag finns kring ett för litet respektavstånd. Det vore mycket bättre att skilja på intjänad pension och bidrag, och sänka skatten på den egenintjänade pensionen. På så sätt kan pensionärers ekonomi stärkas, samtidigt som det gör skillnad att arbeta och ha arbetat.