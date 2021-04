DN Debatt. ”Sveriges knegare behöver en pension det går att leva på”

Det svenska pensionssystemet ger för låga pensioner. När ATP avskaffades och det nuvarande pensionssystemet infördes utlovades en allmän pension på cirka 60 procent av slutlönen. På grund av en ökad livslängd får de allra flesta inte ut så mycket av den allmänna pensionen. Den som är född 1953 får ungefär 45 procent av sin slutlön i allmän pension, och värre kommer det att bli för varje årskull (Forena, 2021). Den genomsnittliga allmänna pensionen är 13.200 kronor. För kvinnor är den endast 11.800 kronor. Över 300.000 äldre riskerar ett liv i fattigdom (SPF Seniorerna, 2018). Det är inte konstigt att 56 procent av svenskarna är oroliga för att få en låg pension (Byggnads och Katalys, 2021).

Utöver att pensionsnivåerna generellt är låga, påverkas den för individen av frånvaro från arbetsmarknaden i form av sjukdom, arbetslöshet och föräldra­ledighet. Den som blir sjuk eller får en trasig kropp på grund av jobbet får välja mellan att prövas mot jobb på hela arbetsmarknaden eller att gå i pension tidigare och få lägre pension som följd. Skillnaden i pension mellan den som arbetat hela livet till låg lön och den som inte arbetat är för liten. Även för den som faktiskt orkar arbeta efter 65 kan effekten i pensionskuvertet för den med låg inkomst bli mycket liten av ett extra år i arbete.

Sverige har ett pensionssystem som är hållbart för statsfinanserna men ohållbart för individerna. Det måste förändras. Pensionssystemet måste vara att lita på även för medborgarna.

I rapporten ”Knegarpension – en pension att leva på”, som släpps i dag onsdag, presenterar vi, fackförbundet Byggnads och idéinstitutet Katalys, ett förslag på ett i grunden reformerat pensionssystem som ger mer i plån­boken för alla inkomsttagare men med särskilt fokus på låginkomsttagare. Systemet bygger på följande fyra reformer:

1 Grundpension. För att skapa ett system där det lönar sig att arbeta, även på jobb med låga löner, föreslår vi att garantipensionen byts ut mot en grundpension. Dagens garantipension är ett tillägg för dem med låg inkomstpension och finns till för att säkra en lägsta mininivå i den allmänna pensionen.

Garantipensionen illustreras i diagrammet här ovan, där en låg inkomstpension fylls ut med garantipension. I diagrammet syns även regeringens särskilda pensionstillägg för 2021. Utformningen av garantipensionen, vilket också syns i diagrammet, gör att en höjd pensionsavgift eller ett extra år i arbete kan ge en väldigt liten skillnad i pensionskuvertet för den som i dag har garantipension.

Som ersättning för garantipensionen föreslår vi grundpensionen, en gemensam pott som är lika stor för alla inom samma åldersgrupp och som blir en bottenplatta för den allmänna pensionen. Vid varje pensionsinbetalning går en viss del till grundpensionen och en större del till den individuella inkomstpensionen. Förslaget illustreras schematiskt i diagrammet. Även små inkomster kommer att vara relevanta för pensionen, så individen tjänar alltid på att arbeta mer eller att inbetalningarna till pensionssystemet höjs.

Utöver det ökade respektavståndet (skillnaden i pension mellan den som arbetat mycket litet eller inte alls och den som arbetat heltid i fyrtio år i ett låglöneyrke) ger förslaget även en höjd pension på i snitt 500 kronor per månad. En ny grundpension kostar cirka 35 miljarder per år och finansieras genom att dagens pensionsinbetalningar över taket på 7,5 inkomstbasbelopp går till pensionssystemet i stället för statskassan. Systemet ersätter dagens garantipension och kommer delvis att kunna finansieras med dagens garanti­pensionssystem, vilket gör att den reella reformkostnaden blir lägre än 35 miljarder per år.

2 Höjda pensionsinbetalningar. Pensionsinbetalningarna ska öka från 18,5 procent till 20 procent. Det ger ökade inbetalningar till pensionssystemet på drygt 28 miljarder kronor per år. För att inte påverka löneutrymmet negativt föreslår vi att höjningen tas från den allmänna löneavgiften i socialförsäkringen. En höjd inbetalning i det föreslagna systemet ger 600 till 800 kronor i månaden i ökad pension för den breda massan av löntagare.

3 Höjd pensionsavsättning vid ofrivillig frånvaro från aktivt arbete. Frånvaro från aktivt arbete vid sjukdom, arbetslöshet och föräldraskap ska ge 100 procent i pensions­avsättning, det vill säga en pensions­avsättning baserat på lönen den yrkesverksamma skulle ha haft i stället för den ersättning personen får. Enligt våra beräkningar kommer det att innebära en total kostnadshöjning för staten på ungefär 13 miljarder.

4 Förändrad arbetsprövning för äldre. Arbetare med tunga jobb klarar sällan av att jobba till riktåldern, än mindre las-pensionsåldern. Det påverkar storleken på deras pension. Den som blir utsliten eller sjuk av jobbet ska kunna lämna arbetsmarknaden, men ändå inte förlora på det i pensionskuvertet.

Knegarpensionen är en möjlighet för den som slitit ett helt arbetsliv, med trasig kropp som följd, att slippa gå i pension i förtid, utan i stället kunna vara sjukskriven fram till riktåldern och slippa dagens dubbelbestraffning i pensionssystemet.

Bedömning av arbetsförmåga ska göras för den som blir sjuk eller har arbetat sönder kroppen, men arbetsprövningen för den som fyllt 61 år ska endast göras mot individens arbetsgivare. För den som är arbetslös ska arbetsprövningen i stället göras mot individens yrke. Ett liknande förslag har lagts i utredningen ”En begriplig och trygg sjukförsäkring med plats för rehabilitering” (SOU 2020:6).

Tillsammans med förslaget att pensionsrätter ska beräknas på lönenivån innan sjukskrivning, i stället för sjukpenningnivån, blir det här förslaget en knegarpension – vilket blir en svensk mer kraftfull version av den danska omtalade ”Arne-pensionen”. Knegarpensionen är en möjlighet för den som slitit ett helt arbetsliv, med trasig kropp som följd, att slippa gå i pension i förtid, utan i stället kunna vara sjukskriven fram till riktåldern och slippa dagens dubbelbestraffning i pensionssystemet.

Bruttokostnaderna för de olika reformerna, förutom knegarpensionen, uppgår uppskattningsvis till ungefär 76 miljarder kronor. Reformerna gör därutöver att behovet för garanti­pensionen minskar, i budgetpropositionen 2021 budgeterad till en kostnad på 14 miljarder kronor. Utöver det beräknas den förändrade arbetsprövningen i knegarpensionen att kosta minst 300 miljoner kronor. De reformer som inte finansieras med ökade inbetalningar ska finansieras med en enhetlig kapitalbeskattning innefattande reformering av beskattningen av fåmansbolag och fastighetsskatt.

Runt om i Sverige kokar pensionsoron, medan frågan göms från väljarna i riksdagens pensionsgrupp. Pensionen måste upp på dagordningen och systemet måste reformeras.

Det förslag på pensionsreform som vi presenterar i dag kommer att öka den allmänna pensionen för alla, men mest för dem som är låg- och medelinkomsttagare. Förslaget ökar respektavståndet mellan dem som har arbetat hela livet med låg lön och dem som har arbetat lite eller inte alls. Exempelvis kommer en undersköterska som jobbar 80 procent hela sitt liv, med en lön på 24.100 kronor att få en ökning av den allmänna pensionen med 1.000 kronor mer i allmän pension, jämfört med nuvarande pension. En civilingenjör med en lön på 61.300 kronor, som jobbat heltid hela livet förutom tre år på halvtid, kommer att få en ökning av den allmänna pensionen med 700 kronor. Förslaget kommer även att minska behovet av garantipension, då fler kommer att tjäna in till en pension som går att leva på.

Runt om i Sverige kokar pensionsoron, medan frågan göms från väljarna i riksdagens pensionsgrupp. Pensionen måste upp på dagordningen och systemet måste reformeras. Med en grundpension, knegarpension, höjd pensionsavsättning och höjda inbetalningar ser vi att Sverige får ett pensionssystem som är hållbart både för staten och för individerna. Vårt förslag på en pensionsreform inom ramen för nuvarande pensionssystem ger fler människor i vårt land en pension att leva på.

