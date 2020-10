Vår debattartikel handlade om hur Sverige internationellt börjat rapportera sina dödsfallssiffror i Covid-19 annorlunda än tidigare, och annorlunda än andra länder gör, vilket, avsiktligt eller oavsiktligt, får den synbara svenska trenden att i nutid se mer gynnsam ut än den är.

Vi har fått en replik från professor Anders Björkman. Han har tidigare gjort uppseendeväckande prognoser om dödstalen i covid-19, men en korrekt redogörelse av vad som faktiskt skett, och sker, är att förvänta sig från en professor i infektionsmedicin. Björkman skriver i sin replik att ”Sverige inte tidigare haft högsta dödstalen i världen som det antyds, däremot de marginellt högsta i Europa under några veckor sent i våras”. Jo, Sverige hade mellan 11 och 27 maj de högsta dödstalen per capita i världen femton dagar av sjutton (sett som ett sjudagars medelvärde, i stater med över 100.000 medborgare).

Anders Björkman skriver vidare att den nya internationella rapporteringen från Sverige – som innebär att nyregistrerade dödsfall inte läggs in på registreringsdagen, det vill säga i nutid, utan i stället dagar och veckor bakåt i tiden, då dödsfallet ägde rum – inte är något problem, då det råder ”olika senfärdighet och fullständighet i rapporteringen i såväl Sverige som i andra länder”. Men det är just denna senfärdighet i registreringen som gör att man för att kunna jämföra länder, och se trender, måste ange registreringsdatum, snarare än dödsdatum.

Om tio dödsfall registreras i Sverige i dag, och tio dödsfall registreras i Land X, och samtliga svenska dödsfall läggs in ett antal dagar och veckor tidigare (på dödsdatum), så ser det vid jämförelser ut som att Sverige rapporterar noll dödsfall i dag och Land X rapporterar 10. Man måste gå nästan tre veckor bakåt i tiden för att göra en korrekt jämförelse mellan de två länderna. Sverige har till ECDC (europeiska smittskyddsmyndigheten) tidigare rapporterat på samma sätt som andra europeiska länder, och det är mycket svårt att förstå varför vi ändrat rapporteringssätt.

Anders Björkman påpekar att vi för närvarande har i snitt endast 2 dödsfall per dag – vilket är korrekt – och ”det skulle självklart omedelbart noteras om vi får 50 dödsfall i stället för 2 per dag”. Ja, det skulle noteras i den svenska dagspressen, men inte vid den internationella rapporteringen. Och skulle man vilja följa den svenska trenden närmare så skulle man behöva googla på vad som stått i de svenska tidningarna, eller i gamla sparade rapporter, varje dag. På de internationella sidorna går det inte att se.

Skulle 50 dödsfall registreras i Sverige i dag, så skulle till ECDC rapporteras något helt annat, nämligen 5 dödsfall för mer än två veckor sen eller vid okänd tidpunkt, 15 dödsfall för mellan en och två veckor sedan, 7 dödsfall för 5–6 dagar sedan, 8 dödsfall för 3–4 dagar sedan, 6 dödsfall för 2 dagar sedan, 8 dödsfall igår, och ett dödsfall i dag. Ett dödsfall i dag, i stället för femtio! Dödsfallskurvan går i nutid alltid nedåt, även när den i själva verket går uppåt.

Slutligen misstolkar Anders Björkman vårt uttalande ”Sveriges utveckling är väl så oroväckande som Danmarks. Det tyder på att vi troligen har en ansenlig underrapportering när det gäller antalet sjukdomsfall”. Meningen länkas i vår artikel till en kurva där man ser Sveriges respektive Danmarks rapporterade sjukdomsfall i covid-19. Där ser man att Danmark vid tillfället rapporterade nästan tre gånger så många diagnosticerade sjukdomsfall som Sverige (en skillnad som nu krympt betydligt). Det faktum att den svenska dödsfallstrenden i realiteten var ganska lik Danmarks – om man gick efter registreringsdatum snarare än dödsdatum – så tydde detta på att skillnaden i diagnosticerade fall borde vara mindre.

Men precis som Anders Björkman skriver så beror mängden diagnosticerade fall på hur mycket man testar (Danmark testar ungefär fyra gånger mer än Sverige) och det är alltså en mycket osäker parameter. Betydligt säkrare är mängden dödsfall, och dödsfallsrapporteringen anses därför vara den bästa indikatorn på hur utvecklingen i ett land i själva verket ser ut. Desto viktigare är det därför att denna rapportering sker på liknande sätt när man gör jämförelser mellan länder.