DN Debatt Repliker. ”Sveriges sista naturskogar måste skyddas nu – de kan inte återplanteras sen”

Ett statligt bolag stakar ut sin hållbarhetsinriktning, mitt i en klimat- och artkris, och detta är utfallet? Under all kritik. Det går inte att genomföra en naturvårdsinsats värd namnet och samtidigt upprätthålla en ”business as usual”-leverans till industrin.

Sveaskog skriver att de ”vill bidra till att nå de svenska miljömålen, Parisavtalet liksom EU:s biodiversitetsmål.” Det är mål som borde sätta ramen för Sveaskog. Bolagets ”hållbarhetsinrikting” är dock så undermålig att den kommer hindra Sveriges chanser att nå just dessa miljö- och klimatmål.

Sveaskogs sexpunktsförslag visar att de är bra på PR men ovilliga att bedriva ett hållbart och klimaträttvist skogsbruk. Här är våra kommentarer till förslaget:

1 Trots att forskningen är tydlig med att övergång till ett ekosystembaserat skogsbruk ger mindre klimatpåverkan vill Sveaskog inte överge kalhygges- och plantagemodellen, de är endast redo att utreda hur hyggesstorlekar kan begränsas. Hyggesbegränsningar på pappret är dock inget nytt, jättehyggena finns ute i skogen men syns inte i statistiken eftersom avverkningsanmälningarna delas upp i många mindre anmälningar som läggs kant i kant med varandra.

2 Om den naturbetesbaserade renskötseln ska finnas kvar räcker det inte med röjning och gallring i brukade skogar. Om det verkligen är ett fungerande mångbruk som Sveaskogs eftersträvar så börjar det med respekt för samebyarnas rätt till sin traditionella näring och en seriös förhandling om renskötselanpassade skogsbruksformer. Sveaskog säger sig vilja få till stånd en gemensam landskapsplanering i dialog med rennäringen.

Men första steget för att det över huvud taget ska vara möjligt är att Sveaskog är villiga att börja diskutera formerna för sitt skogsbruk. Så länge en landskapsplanering inte börjar med frågan OM huruvida ett område ska kalhuggas, utan endast kring HUR och NÄR det ska huggas, kan situationen som råder mellan samebyarna och Sveaskog aldrig benämnas som att man ”har en gemensam landskapsplanering”

3 & 4. Ja, vi är glada att 100 våtmarker ska restaureras, och att tio rinnande vatten­drag ska återställas. Vikten av minskat virkesuttag kvarstår dock.

5 Sveaskog föreslår vidare mindre satsningar på hyggesfritt skogsbruk inom enbart några ekoparker – trots att alla ekoparker måste skyddas i sin helhet om Sveaskog ska skydda skog i linje med internationella och nationella klimat- och miljömål. Det vet Sveaskogs ledning, de har lika enkel tillgång till IPCC-rapporter som miljörörelsen, och de citerar själva FN:s forskar­panel för biologisk mångfald.

6 Ändå skyddar de inte den sista naturskogen. En hållbarhetsinriktning skriven 2021 som inte skyddar all kontinuitetsskog – de sista skogarna som aldrig varit ett kalhygge, är helt enkelt greenwashing. Sveaskog är enbart berett att utreda om uppemot 59.000 hektar kontinuitetsskog kanske kan avsättas eller brukas med hyggesfria skogsbruksmetoder. Vilket motsvarar endast 2,6 promille av Sveriges produktiva skogsmark

Ansvarstagandet lyser med sin frånvaro. Regeringen bör ingripa gentemot Sveaskogs ledning. Vi har ett förslag som är i linje med vad som krävs för att nå klimat- och miljömål:

● Vi uppmanar regering och riksdag att skydda alla statligt ägda skogar med höga naturvärden, samt de som kan utveckla naturvärden på lite sikt.

● Respektera samebyarnas tydliga och bestämda uppfattning om att kalhyggeskvoten inom renskötselområdet är nådd.

Vi är trötta på tomma ord, siffertrix, rapporter och ambitioner om utredningar. Skogar med hög bevarandestatus kan aldrig bevaras om Sveaskog inte slutar avverka dem. Sveriges sista naturskogar måste skyddas nu, för de kan inte återplanteras sen.

Vad ni gör spelar roll, ni måste bestämma vilken roll ni vill ha.