DN Debatt Repliker. ”Terrorexperter ska inte sätta agendan för bildningsdebatten”

Hur gick det till när terrorexperter blev auktoriteter i bildningsfrågor? En docent i statsvetenskap vid Försvarshögskolan, en analytiker från samma institution och en biträdande professor i socialantropologi vid Malmö universitet, terrorexperter alla tre, har kommit att sätta spelplanen på vilken debatten om den svenska bildningen utspelar sig. Det är olyckligt.

Akademisk frihet är viktigt. Det betyder att forskning och utbildning ska ske på vetenskaplig grund, inte politisk. Av den anledningen innebär den forskningsproposition regeringen nyligen överlämnat till riksdagen att den akademiska friheten stärks, både med resurser och med en reglering i högskolelagen. Men akademisk frihet innebär inte att forskare kan påstå vad som helst, på vilka grunder som helst.

Magnus Ranstorp, Peder Hyllengren och Aje Carlbom har alla ägnat sig åt kunskapsbildning om islamism, terrorism och radikalisering. Specialister vet mycket om sitt område men är inte med automatik specialister på andra områden som kan vara viktiga i en adekvat helhetsbedömning. Så när specialister på terrorister, titulerar sig forskare och ger sig in i bildningsdebatten finns en risk att de också uppfattas som folkbildningsexperter. Såvitt jag vet är de inte det.

Det kan finnas skäl att diskutera sakfrågan om folkbildningens finansiering. Det kan finnas skäl att diskutera folkbildningens roll i samhällslivet. Det kan finnas skäl att diskutera folkbildningens uppdrag. Men detta är politiska frågor som företrädare för myndigheter som Försvarshögskolan och Malmö universitet knappast borde ha åsikter om på DN Debatt såvida de inte presenterar forskningsresultat på området.

Det är lätt att tänka sig hur det blev såhär. Uppgiften att granska islamistisk radikalisering och Muslimska brödraskapets kopplingar i Sverige ledde Ranstorp, Hyllengren och Carlbom till folkbildningen via misstankar om samröre mellan Ibn Rushd och Muslimska brödraskapet, misstankar som folkbildningsrådet senare kommit att avskriva. Därifrån gick experttrion vidare till att undersöka hur studieförbunden finansieras, och via kritik av Folkbildningsrådet och Studieförbund i samverkan har de i den aktuella artikel på DN Debatt till slut landat i att påstå att majoriteten av all verksamhet som studieförbunden bedriver är fusk och bedrägeri.

Men om underlaget för det de påstår inskränker sig till två anonyma uppgiftslämnare är de bara medborgare med åsikter, inte experter med empiri som underlag. Det kan tänkas att de har mer underlag än vad de redovisar och då behöver det presenteras. I annat fall kan jag med lätthet referera till tre eller ännu fler anonyma folkbildningsinsatta uppgiftslämnare som hävdar motsatsen.

Som socialdemokrat menar jag att bildning stärker individen och samhället genom att möjliggöra för människor att växa och utvecklas, att förkovra sig och möta andra världsbilder än den egna. Därför ska bildningen vara tillgänglig för alla på lika villkor och gemensamt finansierad. Detta håller inte hela det politiska fältet med om, och det är således här debatten borde stå.

I stället har Ranstorp, Hyllengren och Carlbom satt agendan för bildningsdebatten till att handla om islamisering. Med hänvisning till forskare minskas eller stryks sen finansieringen av folkbildningen. Den som är emot neddragningen betraktas per automatik som för terrorism. Debatten och de politiska besluten har därför slutat handla om hur bildningen bäst ska stärka medborgarna eller hur medlen ska gå till det de är avsatta för. I stället har debatten kommit att handla om vem som är tuffast mot terrorister. Det är otroligt olyckligt.

Ranstorp, Hyllengren och Carlbom må vara experter på terrorister och som forskare ska de vara fria att välja sina forskningsämnen och metoder. Men folkbildningens finansiering och roll i samhället är en politisk fråga. I den har de, såvitt jag kan se, ingen auktoritet och borde inte vara de som sätter agendan.