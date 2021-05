DN Debatt Repliker. ”Tveksamt om stärkta departement ger bättre utvärderingar”

En grupp forskare påtalar problemet med myndigheters mer eller mindre köpta och vinklade utvärderingar. Men förslaget att stärka departementens roll är nog tvivelaktigt som kvalitetshöjande åtgärd. Objektiviteten hos departementen är inte nödvändigtvis större än verkens. Departementen och deras politiska ledning kan ha ett minst lika stort intresse av att visa att den genom verken förda politiken är välfungerande – eller behöver reformeras.

Utöver de förslag som skribenterna framför finns andra problem att diskutera:

● ”Den rituella reflexionen” var titeln på en forskarantologi om utvärdering för många år sedan. Utvecklingen av systemet för miljöbedömning av kommunala fysiska planer visar enligt min forskning hur ett utvärderingssystem utvecklas mot ritualhandling. Miljöbedömningarna vinklas mot att visa att de framlagda planerna är bra, leder till ”hållbar utveckling” eller till att något av de poetiskt formulerade ”miljömålen” främjas. Negativa konsekvenser tonas ned eller ”kommer att lösas i det fortsatta arbetet”. Tillsynen över arbetet är svag.

● ”Vad utvärderas?” Utvärderingen av universitetsutbildning visar på behovet att diskutera vad det är som utvärderas. Det tidigare systemet för utvärdering hade onekligen brister men inriktningen på att utvärdera utbildningens resultat, framför allt genom utvärderingen av kvaliteten på studenternas examensarbeten, var sund. Den ersattes av utvärdering av universitetens ”kvalitetsarbete” vilket lett till en kraftig tillväxt av olika styrdokument och annan byråkrati med okänd, men förmodligen negativ, inverkan på den konkreta undervisningen.

● ”Används resultaten” är en viktig fråga. Vissa underkända utbildningar las ner av de ansvariga lärosätena. Men alltför många utbildningar fick fortsätta efter att ha lämnat in planer vars realism var svår att utvärdera. I ett flagrant fall togs en ny utvärderare in för att säkra att en utbildning fick fortsätta.

● ”Datainsamling är inte utvärdering”. Jag satt under en följd av år i styrelsen/insynsrådet för en länsstyrelse och förundrades över den mängd data, som lojalt rapporterades in till olika departement. Någon indikation på att informationen användes för styrning av länsstyrelsernas arbete var svår att se. New Public Management har sedan dess förstärkt den rituella insamlingen av information.

● ”Utredningssystemets förfall”. Det svenska utredningssystemet har gått från gediget utredande, ofta på vetenskaplig grund, till snabbutredningar med politiskt beställda resultat. Strandskyddsutredningen är ett utmärkt exempel. Den har inte tagit fram det underlag som behövs för att utvärdera systemet. Förslagen angriper därför inte de fundamentala problemen i tillämpning av ett delvis illa utformat regelverk.

Existerande oberoende kanalerna för utvärdering av statlig verksamhet behöver förstärkas. Kanske borde man också se närmare på USA:s system med en oberoende ”Inspector general” som är ”inbäddad” i myndigheter och departement.