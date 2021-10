DN Debatt. ”Uddlös kritik mot att inte testa fullvaccinerade”

I en debattartikel i DN kritiserar 22 medlemmar i Vetenskapsforum covid-19 Folkhälsomyndigheten för att efter 1 november inte längre rekommendera covidtester av fullvaccinerade vid feber och olika luftvägssymtom. Myndighetens motivering är att det inte tillför speciellt mycket och att fler tester av till exempel vårdpersonal har högre prioritet.

Jag förstår artikelförfattarnas syn att testerna fortfarande har ett visst värde, men argumentationen övertygar inte.

Smittspridningen är enligt mig snarare på väg upp än ner. Om antalet rapporterade fall legat ganska stabilt kring 600 per dag under den senaste månaden, trots en ökning av andelen fullvaccinerade från 65 procent till 75 procent bland alla över 15 år, bör andelen asymtomatiskt infekterade ökat bland vaccinerade. Gissningsvis kan uppemot 3 000 fall av smitta per dag nu vara ett realistiskt antal.

Uttalandet av en professor i Svenska Dagbladet 19/10 att ”punkten för flockimmunitet är nådd” och att ”vi kan bli av med viruset inom en snar framtid” är därför mycket märkligt. Flockimmunitet mot deltaviruset är enligt mig nästan otänkbart i närtid med nuvarande vacciner.

Är då inte att stoppa smittspridningen vårt avgörande mål för att bekämpa covid-sjukdomen? Debattartikelns författare tycks anse det när de fokuserar på smittspårning och karantän av eventuellt smittade. Men det gällde före vaccinet. Nu är det ett nytt läge där immuniteten i befolkningen mot allvarlig sjukdom och död är viktigast (SvD Debatt 28/9)

När det gäller argumenten i kritiken mot nedtrappning av covidtesterna är jag förvånad att man inte nämner det jag tycker viktigast, nämligen värdet av att noga följa genombrottsinfektionerna hos de vaccinerade för att i realtid se när och för vem effekten/immuniteten från vaccineringen i våras möjligen avtar. Det är för övrigt märkligt att sådan information inte finns kontinuerligt redovisad på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Indirekt information avseende vaccineffekten kan dock även avläsas om man bara följer uppkomst av genombrottsinfektioner som medför sjukhusinläggning och/eller död. Det är detta man vill förhindra med en eventuell tredje dos vaccin.

Så till argumenten från Vetenskapsforum covid-19:

1. Forskargruppen hävdar att smittspårningen undermineras om en ”stor del av fallen förblir odiagnosticerade”. Det är inte en stor del, kanske 20 procent av de smittade, och dessutom har den individuella smittspårningens generella betydelse minskat. Numera är smittspårning vid större utbrott och inom vården det som är väsentligt.

2. Forskarna skriver att Sveriges statistik blir ovederhäftig och undrar hur Sverige ska klassas i Europa. De hänvisar också till världshälsoorganisationens WHO:s rekommendation att testa varje misstänkt fall. WHO har gjort flera svepande uttalanden, där att ”testa, testa , testa” (med PCR) hör till de mer omdömeslösa. Länder gör olika och jämförelser är ändå tveksamma. Vår teststrategi ska baseras på våra egna behov.

3. Gruppen hävdar att vi riskerar sen upptäckt av mutationer mot vaccinets effekt. Sådana mutationer är tänkbara, men kan inte upptäckas och identifieras i enstaka genombrottsfall utan bara vid stor ansamling av fall.

4. Författarna menar att karantän av hushållskontakter försvåras. Detta möjliggörs bäst och enklast med användning av snabbtester, vilket mycket väl kan rekommenderas.

5. Det ifrågasätts i debattartikeln om nya rekommendationen är förenlig med smittskyddslagen. Detta överlåter jag åt andra att kommentera.

Min allmänna undran är varför flera av dessa argument inte gäller influensa, vars effekter delvis påminner om dagens covideffekter. Svensk covidbekämpning bör fokusera på att säkra den allmänna motståndskraften och immuniteten i befolkningen mot allvarliga och dödliga konsekvenser av covid-19 och delvis smittspridningen med vaccinering samt hålla vårdmiljön fri från smitta.

Debattartikeln avslutas med meningen: ”Ingen tjänar på att vi navigerar i blindo.” Det är just därför jag skriver denna replik.