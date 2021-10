DN Debatt Repliker. ”Unga i fattiga länder överlever inte ett varmare klimat”

Min omedelbara känslomässiga reaktion när jag läser debattartikeln i DN med rubriken ”Sprid inte bilden av att det är för sent att rädda klimatet” är en lättnad: Jaså, det var inte så farligt ändå!

Detta är säkerligen inte vad de åtta författarna ville åstadkomma. De understryker ju själva att situationen är farlig. Och jag som i många år har följt klimatkrisen vet det ju egentligen.

Artikelförfattarna är ”djupt oroliga” för att en felaktig beskrivning av forskningsläget får fäste hos befolkningen, skriver de. Och därmed kanske en uppfattning att allt redan är kört.

De tar särskilt upp två farliga missförstånd.

● Ett missförstånd är uppfattningen att om jordens temperaturhöjning blir större än +1,5 grader passeras någon sorts gräns där mänsklighetens undergång stirrar en i vitögat. Detta missförstånd varnar även klimataktivisten Greta Thunberg för.

● En ”obekräftad hypotes” som många tycks omfatta är att det skulle finnas en domedagsbrytpunkt i klimatet när jordens klimat på kort tid blir oåterkalleligt mycket varmare och sedan omöjligt att stabilisera. Författarna vill i stället lugna läsarna med alla de mindre brytpunkter som kan orsaka lokala katastrofer.

Deras varning för beskrivningar som får klimatläget att verka mer låst än det egentligen är, är naturligtvis viktig. Det finns en risk att sådana domedagsscenarier leder till handlingsförlamning. Det räcker med vetenskapligt välunderbyggda scenarier för att en känsla av förlamning ska infinna sig. Det vet jag från mig själv. Men det kan också bli startpunkten för nya tag.

En strategi inom klimatförnekelseindustrin är just att predika dom i hopp att förhindra allt meningsfullt klimatarbete. Den välkände klimatprofessorn Michael Mann tar upp denna strategi (och många andra) i sin senaste bok som kom i år, ”The New Climate War: The fight to take back our planet” (”Det nya klimatkriget: Kampen för att ta tillbaka vår planet”).

Han nämner flera domedagspredikanter. Mest ökänd är den amerikanske författaren Roy Scranton. Dennes senaste bok från 2018 heter till och med ”We’re Doomed” (”Det är ute med oss”)! Typiskt nog angriper Scranton också unga klimataktivister.

Guy McPherson, professor emeritus i ekologi från Arizona i USA, är annars den ”vetenskaplige” ledaren för denna rörelse. Han ger oss bara tio år innan bland annat frigörelsen av frusen metan från Arktis leder till mänsklighetens undergång.

Michael Mann känner trots allt ett försiktigt hopp inför framtiden. En viktig orsak till detta är att miljöaktivismen har fått nytt liv. Och särskilt en omfattande rörelse bland barn och unga i hela världen som ser klimatförändringarna som vår tids avgörande utmaning.

Detta gillar debattartikelns författare. Det är lugnande. Det kliar i nyporna på alltför många förståndiga vuxna att ta dessa ungdomar i örat.

Men vad säger de om författarnas tröstande ord att säkert kommer unga i västvärlden att klara sig? Fast i fattiga länder går det sämre, förstås.