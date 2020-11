USA-valet 2020

På onsdag morgon svensk tid är den amerikanska valdagen är över, men formellt sett har amerikanerna då inte röstat på presidentkandidaten, utan på ombud till ”Electoral college”, som träffas först den 14 december för att utse presidenten. Ombuden från enbart två delstater är proportionellt valda. I de andra delstaterna representerar samtliga ombud den presidentkandidat som fått minst en röst mer än den andre. Det ledde till att Hillary Clinton förlorade valet 2016 trots tre miljoner fler röster än Donald Trump, som är den femte presidenten i USA:s historia som förlorat folkvalet, men vunnit genom Electoral college.

Förhållandet beror på att USA:s konstitution är från 1787 och att presidentvalet formellt styrs av den författningen. För 200 år sedan fanns inga nationella valkampanjer, utan delstaterna valde sin ”favorite son”. Därför kom delegaterna till Electoral college, debatterade och kompromissade. Så är det inte i dag. Dessutom är inte Electoral college helt proportionellt, eftersom varje delstat i grunden har två delegater, vilket gynnar de minst befolkade delstaterna.

USA är tämligen unikt genom att ha valdag på en vardag. ”The founding fathers” som grundade författningen var farmare och ville ha valdag mellan sådd och skörd. De var djupt kristna, började helgen på fredagskvällen, vilket gjorde att de inte ville ha valdag under helgen. Det kunde ta en dag med häst och vagn till vallokalen. Därför blev valdagen den första tisdagen i november. I dag innebär det att en del anställda inte kan lämna jobbet för att rösta. Andra får löneavdrag eller måste arbetskompensera om de går och röstar under arbetstid. Därför går många till vallokal efter arbetstidens slut och tvingas stå ute i timslånga köer.

I Georgia finns ett exempel på att det i en vallokal för unga väljare blev en kö på åtta timmar. I flera sydliga delstater har man få vallokaler i områden som domineras av afroamerikaner, vilket leder till flera timmar långa köer. Under pandemin har det bidragit till att många – främst Bidenväljare – inte velat stå tätt till andra. De har därför poströstat eller avstått.

En gång när jag gick på gatan i New York hejdades jag av en person som frågade om jag kände sympati med Demokraterna. Jag svarade ja, men att jag inte är amerikansk medborgare. Han frågade om jag bodde i New York, vilket jag gjorde på den tiden. Då ville han registrera mig i vallängden och sa att om jag tar med en faktura från elverket är den legitimation.

Den gamla amerikanska konstitutionen är djupt förankrad. När man frågar amerikaner hur konstitutionen inleds kan nästan alla svara: ”We the people …” När jag själv satt i riksdagen gjorde jag en liten undersökning och frågade slumpvis 20 riksdagsledamöter hur den svenska regeringsformen inleddes (”All offentlig makt utgår från folket”). Bara en ledamot – Daniel Tarschys, senare professor i statskunskap, svarade helt rätt.

En amerikansk grundlagsändring är svår att genomföra: Sedan 1787 har endast 27 förändringar, de flesta smärre, gjorts på drygt 200 år. Två tredjedelar av alla delstater måste med två tredjedels majoritet i sina lokala parlament lämna ett förslag som ska godkännas med två tredjedels majoritet i representanthuset. Det gör att den amerikanska konstitutionen inte är anpassad till ett modernt samhälle och den nutida demokratin.

Att en grundlag är nästan omöjlig att justera, som den amerikanska, kan försvaga väljarinflytandet. Samtidigt är svenska grundlagar alltför enkla att ändra. Sverige ändrar i internationell jämförelse grundlagen tämligen ofta. Om Sverige skulle få en auktoritär regering, av ungersk typ, skulle riksdagsmajoriteten kunna avskaffa demokratiska grunder på mindre än ett halvt år genom majoritetsbeslut, extraval och nytt majoritetsbeslut. Det är lättare än i de flesta andra demokratier. I Finland kan grundlagen ändras genom två beslut med ordinarie val emellan, men med kvalificerad majoritet i det andra beslutet. Det borde vara en förebild.

Republikanerna försöker genom­gående göra det svårare att rösta. I några delstater, främst i den avgörande Texas, har man infört regler som i praktiken minskar minoritetsgruppernas röstande. I och med att USA inte har folkbokföring, krävs att den som vill rösta i mycket god tid innan valet måste registrera sig. Och alla medborgare har inte legitimation. I Texas kräver man körkort eller vapen­licens av dem som ska rösta.

Systemet är olika i delstaterna. En gång när jag gick på gatan i New York hejdades jag av en person som frågade om jag kände sympati med Demokraterna. Jag svarade ja, men att jag inte är amerikansk medborgare. Han frågade om jag bodde i New York, vilket jag gjorde på den tiden. Då ville han registrera mig i vallängden och sa att om jag tar med en faktura från elverket är den legitimation. Det jag var med om är ett exempel på att valfusk kan förekomma, även om det är rätt ovanligt. Men det illustrerar bristerna i hur valet genomförs.

Valet har präglats av en stark polarisering. Tidigare har det varit vanligt att valda politiker från Demokraterna och Republikanerna kunnat samarbeta och kompromissa. Men det har upphört. Trump ser inte en amerikansk president som en folkvald som ska lyssna brett, utan att han är utsedd för att bestämma allt. På en av presskonferenserna i våras sa han: ”When somebody is president of the US, the authority is total.”

Biden är som mittenpolitiker kritiserad av vänstern inom Demokraterna, men utmålas av Trumps anhängare som socialist. När New York Post förra måndagen hade en uppmaning till sina läsare att rösta på Trump skrev de att en ”Joe Biden-administration skulle ge en socialistisk vänster en möjlighet att omskapa nationen efter sin vision”. Den stora polariseringen gör att det sannolikt kommer att bli våldsamma demonstrationer i olika delar av USA under de närmaste veckorna.

Donald Trumps presidenttid har pressat USA:s demokrati. Liksom andra populister har Trump försökt få kontroll över domstolsväsendet och medierna. Han har utsett fler federala domare än någon annan president och eftersom de sitter på livstid har han sett till att det blivit unga konservativa. Medierna kritiserar han nästan dagligen.

Att beskriva USA som en kommande diktatur finns ingen grund för, men för frihet och medborgarinflytande är det av stor betydelse vem som blir president.

Fredrik Reinfeldt har nyligen kommit med boken ”Ödesvalet”, detaljerad och kunnig. Reinfeldt karaktäriserar USA:s demokrati som ”i fara” och skriver: ”Trumpismen – USA tar steg mot en diktatur.” Den etablerade forskningsinstitutionen Freedom house har nyligen rapporterat om hur mänskliga rättigheter och yttrandefrihet minskar över hela världen, också i USA.

USA:s gamla författning gör att medborgarinflytandet blir för lågt och att valen inte anpassats till det moderna samhället. Trots detta bygger USA:s federala beslut på viss maktbalans i och med att kongressen beslutar i de flesta frågor. Vita huset kan inte besluta om det mesta som gäller i delstater. Någon möjlighet till politisk kontroll över medier finns inte. Att beskriva USA som en kommande diktatur finns ingen grund för, men för frihet och medborgarinflytande är det av stor betydelse vem som blir president.