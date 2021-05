DN Debatt. ”Utanförskapet kostar Sverige 270 miljarder varje år”

Coronapandemin har drabbat Sverige hårt med drygt 14.000 döda och över en miljon smittade. När pandemin till slut klingat av ser de politiska partierna framför sig betydande välfärdssatsningar, för att upprusta en hårt pressad sjukvård och börja beta av den vårdskuld som byggts upp under krisen.

Ibland föreslås skattehöjningar som lösningen på detta behov, en väg som i praktiken är stängd. Möjligheterna att höja skatterna ytterligare är små, konsekvensen skulle bli försämrad konkurrenskraft och dämpad tillväxt. I Sverige har en växande ekonomi gett mer resurser till välfärden samtidigt som skatteuttaget minskat.

I vägen för de höga välfärdsambitionerna står dock ett växande utanförskap. I coronakrisens spår är Sverige på väg in i en ny utanförskapskris, där allt fler är beroende av sociala ersättningar för sin försörjning.

Baserat på data från SCB kan omfattningen av utanförskapet, mätt i helårsekvivalenter, i dag summeras till cirka 800.000 personer. Det motsvarar nästan var åttonde person i arbetsför ålder.

Detta är en summering av sociala ersättningar på heltid eller deltid, utifrån hur många heltider de motsvarar. Antalet fysiska personer som är i behov av sociala ersättningar för sin försörjning är alltså ännu högre, men volymen motsvarar 800.000 heltidstjänster.

Att så många människor i arbetsför ålder står utanför arbetsmarknaden innebär en enorm samhällsekonomisk kostnad. Med hjälp av SCB:s simuleringsmodell Fasit har vi beräknat betydelsen för skattebetalarna och statskassan om dessa personer i stället skulle komma i arbete.

Den årliga nettovinsten för stats­kassan skulle uppgå till cirka 340.000 kronor per person. Den totala kostnaden för dagens utanförskap motsvarar därmed drygt 270 miljarder kronor per år. Det är en summa som motsvarar ungefär hälften av all sjukvård i Sverige.

Även en mindre minskning av utanförskapet med 20 procent skulle sänka de offentliga utgifterna med 54 miljarder kronor per år. Det är mer än vad hela rättsväsendet kostar staten (53 miljarder), och kan också sättas i relation till de samlade försvarsutgifterna (63 miljarder).

Att alla som i dag inte jobbar skulle komma i arbete på heltid är inte realistiskt. I stället bör målet vara att de personer som har arbetsförmåga och kan försörja sig själva också gör det. Även en mindre minskning av utanförskapet med 20 procent skulle sänka de offentliga utgifterna med 54 miljarder kronor per år. Det är mer än vad hela rättsväsendet kostar staten (53 miljarder), och kan också sättas i relation till de samlade försvarsutgifterna (63 miljarder). Utanförskapet är en samhällskostnad som omöjliggör många andra välfärdssatsningar.

Till detta kommer det mänskliga värdet för alla dem som skulle bryta sitt bidragsberoende och komma in på arbetsmarknaden. Med egen försörjning kommer ofta också mening och ett socialt sammanhang.

Redan före pandemin hade Sverige högre arbetslöshet än de flesta EU-länderna, 6,8 procent. Utifrån detta dåliga utgångsläge har Sveriges situation försämrats ytterligare.

Sverige är ett av de länder där arbetslösheten ökat mest under corona­krisen, runt 2 procentenheter mellan mars och december 2020. Detta trots att bnp-nedgången har varit mindre i Sverige än i många andra länder.

Orsaken är strukturella problem på svensk arbetsmarknad. Sverige har under lång tid haft ett större arbetslöshetsgap mellan inrikes och utrikes födda än de flesta länder.

På senare år har gapet ökat ytterligare. Det fjärde kvartalet 2020 var arbetslöshetsgapet mellan inrikes och utrikes födda i Sverige hela 14 procentenheter. Det är dubbelt så mycket som genomsnittet i EU och hela fyra gånger mer än i exempelvis Nederländerna.

Utvecklingen under pandemin följer ett tydligt mönster: Ju svagare förankring på arbetsmarknaden, desto större ökning av arbetslösheten. Allra mest alarmerande är situationen för utrikes födda kvinnor med endast förgymnasial utbildning. Hela 45 procent i denna grupp var arbetslösa 2020.

Detta är illavarslande eftersom tidigare forskning tyder på att i synnerhet just lågutbildade utrikes födda kvinnor riskerar att fastna i långtidsarbetslöshet.

Sedan mars 2020 har antalet personer som varit arbetslösa 6–12 månader ökat med hela 40 procent. Även gruppen som har varit arbetslös längre än 12 månader växer och utgörs i dag av 180.000 personer, många av dem utlandsfödda.

Ungdomar är en annan grupp som tappat mark på ett oroväckande sätt. Sedan pandemins inledningsskede har andelen unga som varit arbetslösa i 6–12 månader ökat med 37 procent och andelen som varit arbetslösa i mer än 12 månader ökat med 18 procent.

När vi fäster blicken på individerna bakom statistiken blir det tydligt att det är bråttom att minska utanförskapet. Det är väl dokumenterat att långa perioder av arbetslöshet i början av arbetslivet kan ha en mycket negativ påverkan på karriär- och löneutveckling längre fram. De ungdomar som har varit arbetslösa under hela eller stora delar av pandemin får en dålig start på sitt vuxenliv.

Nästa år är det val. För varje dag utanförskapet tillåts öka krymper utrymmet för att göra de välfärdssatsningar väljarna förväntar sig. I stället läggs allt större del av de offentliga resurserna på sociala ersättningar för människor som med rätt politik skulle kunna arbeta. På sikt riskerar utanförskapet att tvinga fram nedskärningar inom sjukvård, äldreomsorg och skola som ingen egentligen önskar.

Den nuvarande mandatperioden har det politiska reformarbetet försummats. Det finns en rad områden där reformer är nödvändiga. Det Sverige framför allt behöver är reformer som bäddar för en bred och kraftfull återhämtning av arbetsmarknaden: reformer som stärker företagens konkurrenskraft och minskar deras kostnad att anställa, befäster arbets­linjen och gör att fler kan gå från utanförskap till jobb.

● Drivkrafterna att arbeta behöver stärkas. Skatten på arbetsinkomster behöver sänkas och de offentliga ersättningssystemen reformeras. Nivåerna i arbetslöshetsförsäkringen behöver återställas till vad som gällde före pandemin.

● Drivkrafterna att anställa behöver stärkas. Arbetsgivaravgiften behöver sänkas och riskerna med att anställa minska.

● Fler behöver utbildas för jobb. Attraktiviteten för den gymnasiala yrkesutbildningen behöver öka genom grundläggande högskolebehörighet. Skollagen behöver ändras så att arbetsmarknadens behov blir mer styrande för utbudet i gymnasieskolan.

● Fler behöver grundläggande gymnasie­kompetens. Insatser som förbättrar kunskapsresultaten i grundskolan och leder till att fler elever lämnar gymnasieskolan med examen måste prioriteras.

● Matchning och arbetsförmedling måste fungera. Reformeringen av Arbetsförmedlingen måste fullföljas. Extratjänsterna bör avvecklas och matchningstjänsterna utökas.

Vi vet av tidigare erfarenheter att ett växande utanförskap orsakar stora statsfinansiella problem, sänker tillväxten och skapar personliga tragedier hos människor som fastnar i bidrags­beroende.

Men vi vet också att utvecklingen inte är ödesbestämd. Den går att vända med rätt reformer i tid.

Både regering och opposition måste ta det växande utanförskapet på allvar och omgående formulera en politik som bryter trenden och återställer arbetslinjen.