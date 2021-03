DN Debatt. ”Vaccinsjabblet visar att EU måste bli vassare”

EU:s regeringar överlät upphandlingen av coronavaccin till en avdelning i Bryssel vars huvudsakliga kompetens var märkning av livsmedel. Detta är bara ett av många exempel på uppdrag som den svenska och andra regeringar delegerat till EU utan att kräva en resultatinriktad organisation. Det sinkar inte bara européer. Värre är att demokrati och rättsstatlighet framstår som mindre lyckosamt i världen. I en ny rapport visas hur Sverige kan gå i täten för länder som kräver ett EU som levererar och ses som förebild.

För Sveriges del har vinsterna av EU-medlemskapet blivit betydligt större än väntat. Framöver överskuggas dock ekonomiska vinster av ett pressande behov av att värna demokratin. Enbart 8 procent av världens befolkning lever i fullvärdiga demokratier, många av dessa inom EU. Tillit till styrelseskick byggs enligt övertygande forskning av att offentliga institutioner levererar. Världens förtroende för demokrati som styrelseskick hänger därför på att EU lyckas uppvisa resultat.

Det gör EU i dag endast fläckvis. Föga uppmärksammat var till exempel EU:s initiativ som gav upphov till den mRNA-baserade teknik som de snabbaste covidvaccinen bygger på. Ett pris på två miljoner euro utlystes år 2012 till den som först kom på ett alternativ till traditionell vaccinproduktion, vilket fick många läkemedelsbolag att ta sjumilasteg. Sedan ryckte EU undan mattan för sin egen framgång med en amatörmässig vaccinupphandling.

En parallell är att EU:s konkurrenspolitik är ett föredöme i världen, men sedan misslyckas tillväxtpolitiken i övrigt. Tillväxtprogrammet Lissabonstrategin och dess efterföljare har hittills inte vänt EU:s svaga tillväxt, ofta på grund av att opportunistiska slagord tränger undan resultatfokus. Ursula von der Leyen påstod till exempel nyligen att klimatsatsningar i sig garanterar tillväxt: ”The European Green deal is our new growth strategy.” Detta står i direkt i strid med forskningslitteraturen och vad EU-kommissionen själv räknar fram. Tvärtom behövs större tillväxtpolitiska reformer för att betala höjda klimatambitioner.

I EU:s vitbok från 2017 utmålade Jean-Claude Junker en framtidsvision under rubriken ”doing less more efficiently”, att göra färre saker men bättre. Där förordades ett upptrappat EU-arbete inom säkerhet, innovation, handel, klimat­politik och digitalisering. Samtidigt skulle EU dra sig tillbaka från områden där man haft mindre framgång, till exempel regional utveckling, hälso- och sjukvårdsfrågor, arbets- och social­politik såvida de inte direkt berör den inre marknadens funktion. EU bör inte slösa energi på att försöka förbättra vad länderna ändå själva gör, utan bör fokusera på vad som annars inte görs alls.

I praktiken har den svenska regeringen ofta valt den motsatta linjen. Till exempel drev regeringen på EU:s yviga sociala pelare – och blev sedan tagen på sängen när EU med den som grund vill lagstifta fram en minimilön i strid med den svenska modellen. En svensk regering som vill driva på för ett mer resultatinriktat EU bör naturligtvis också gå före med gott exempel på hemmaplan.

I den nya rapporten utvecklas omvälvande, men inte omöjliga, förslag som skulle göra EU mycket mer slagkraftigt:

1 Inför en övergripande princip att enbart betala för resultat. EU-byråkratin försöker med föga framgång kontrollera utbetalningar. Det misslyckas därför att många stödprojekt är svårutvärderade och det är normalt omöjligt att få tillbaka pengar i efterhand. EU-medel bör främst slussas till projekt där betalning kan ske för synliga resultat.

2 Byt mer innovationsstöd från anslag till betalning för resultat. Många studier visar att traditionellt anslagsfinansierad universitetsforskning står för en mycket liten andel av viktiga innovationer. I stället var det betalning för resultat i form av EU:s framgångsrika innovationspris som till exempel drev fram snabbutvecklade vacciner. I USA har metoden använts i stor skala. De så framgångsrika techbolagen har haft stor draghjälp av innovationerna som kommit fram.

3 Regionalpolitik – enbart till det som fungerar. Ungefär en tredjedel av EU-medel satsas på regionalpolitik. Flera studier finner dock att enbart den delen som finns i den så kallade Sammanhållningsfonden fungerar. Den finansierar främst infrastruktur i fattigare EU-länder. Förklaringen tycks just vara att infrastrukturprojekt i form av en järnväg eller en vattenreningsanläggning lätt kan verifieras. De andra delarna av regionalpolitiken bör slopas för att lämna mer pengar till klimatpolitiken.

4 Resultatinriktad klimatpolitik. EU ansvarar för det framgångsrika systemet för utsläppsrättigheter. Därtill vill EU i den så kallade ”Green deal investment plan” mobilisera investeringar på över en tusen miljarder euro under 10 år. Risken är stor att pengarna slösas på projekt i befintlig teknik som skulle genomförts ändå. EU själv illustrerar med modernisering av elsystem, fjärrvärme och solpaneler – investeringar som redan är lönsamma.

I stället bör EU satsa på sådana ”gamechangers” som IPCC anser nödvändiga, en storskalig ökning av elproduktion för industriomställning samt koldioxidlagring, CCS. EU har i dag ingen genomtänkt strategi eller policyinstrument för någondera. Ett resultatinriktat EU bör satsa stort på forskning och utveckling av klimatvänliga teknologier, inte minst CCS och en ekonomisk mekanism för dess införande. Denna kan bestå av en koldioxidpremie till dem som fångar in växthusgaser och återför dem till jorden.

5 Vrid jordbrukspolitiken från inkomststöd till klimatnytta. Fyrtio procent av EU:s utgifter går till jordbruket. Större delen av detta, åtminstone arealstöden, bör omvandlas till en omvänd koldioxidskatt. Den ger en subvention till den som odlar sådan biobränsle vars koldioxidutsläpp återförs till marken. Bönder skulle då få betalt för produktion genom att sälja biomassa till energibolag som utvinner värme och el och sedan sköter koldioxidlagringen.

6 Acceptera inte stöld av EU-medel. En del EU-länder blockerar villkor om demokrati och rättsstatlighet, vilket lett till strid och i slutändan kompromiss om fördelning av medlen i den så kallade Återhämtningsfonden. Inför förhandlingar om framtida budgetar och stödpaket bör Sverige gå i spetsen för en plan B. Givarländerna kan enligt den skapa en Resultatfond vid sidan om EU. I denna Resultatfond skulle deltagande länder med enkel majoritet bestämma vilka krav som ska ställas. Europa måste på det sättet kunna gardera sig mot att några länder avvecklar demokratin. Även större EU-länder som Italien är faktiskt i farozonen.

Med nuvarande kurs är risken stor för att EU inte lyckas bättre med vare sig klimatet eller tillväxten än med vaccinuppköpen. Ändå avgör EU:s förmåga att leverera hur världens folk värderar demokratiska och rättssäkra styrelseskick. Därför bör Sverige ta täten bland länder som står emot att delegera fler fluffiga uppdrag till EU, och i stället driver på för en smalare, vassare, resultat­inriktad union.