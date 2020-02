Nyheten om att utreda idén att slå samman Volvo Cars och Geely Auto väcker många spännande frågor.

Som vanligt får så kallade bilexperter uttala sig i press och tv och svaren är kopior på vad de flesta svarat varje gång det varit tal om en sammanslagning eller uppköp där Volvo Cars varit del i planerna från tidigt 1990-tal till i dag. Kommentarerna har oftast gått i samma banor: ”Volvo är för litet för att klara sig på egen hand. Det behövs storskalighet och mer kapital för att klara omställningen till nya krav och ny teknologi.”

Vi som arbetat på Volvo Cars under många år har skaffat oss en massiv erfarenhet om samarbeten och fusioner under åren. Alltifrån Renaultalliansen mellan AB Volvo och Renault 1990 och PG:s planer på en fusion som sprack 1993, till försäljningen till Ford 1999 där Volvo blev ett dotterbolag i en av världens största bilkoncerner till försäljningen till kinesiska Geely 2010.

Vi har varit där, vi har sett, vi har lärt och vi har skapat oss en erfarenhet som ofta gått stick i stäv med vad bilexperterna sagt. Vad har vi då lärt oss genom åren?

Få inom det svenska etablissemanget har förstått vilken framgångssaga Volvo Cars är.

Att pengar och storskalighet i utvecklingsarbetet av ny teknologi aldrig kan ersätta en företagskultur som tillåter och uppmuntrar individer och medarbetare att leverera på topp i form av mänsklig skaparkraft, initiativ och innovationer i världsklass.

När Ford tog över Volvo Cars var man ett av de rikaste bilföretagen i världen. Men Fords alla pengar rann i väg i byråkrati och maktkamper, till ogenomtänkta bonusprogram och en företagskultur som belönade individen och inte teamet.

Volvo Cars blev en marionett, styrd av en maktfullkomlig koncernledning i Detroit som fattade alla avgörande beslut. Bolagsstyrelsen i Volvo Cars var inte mer än ett informations­utskott utan makt och självständighet.

På pappret hade både Renault och Ford stora kostnadsfördelar med sina stora volymer jämfört med Volvos små men gång på gång upptäckte vi att Volvo köpte till bättre priser än de stora elefanterna. Vi köpte på marginalen och Volvo ansågs som en bra och juste utvecklingspartner.

Samarbeten om teknologi som också borde ha gett stora skalfördelar politiserades och handlade mer om vem som skulle bestämma och var utvecklingen skulle förläggas än hur man skulle lyckas få fram världsledande teknologi. En maktkamp som kollegorna på Scania nu arbetar med varje dag när teknologiutvecklingen ska koordineras mellan MAN och Scania i den nya Tratonkoncernen inom VW.

Så vad kan vi vänta oss av ett sammanslaget Volvo Cars och Geely Auto? Båda företagen finns redan i samma koncern och redan i dag samarbetar vi i en rad olika projekt. CMA-plattformen som utvecklats på CEVT på Lindholmen av en mix av Volvo, Saab och Geely ingenjörer är en formidabel succé. Volvos bästsäljande XC40-modell som nu introduceras som elbil är byggd på CMA liksom Geelys nya Lynk&Co-bilar.

Geely Holding är i dag ett konglomerat med en mängd företag med allt ifrån Volvo Cars, Geely Auto, Lynk&Co till engelska Lotus och det amerikanska Terrafugia som utvecklar flygande bilar.

Li Shufu, huvudägare och styrelseordförande i Geely, har hittills haft en ledningsfilosofi som gett de olika företagen i Geelykoncernen stor frihet att agera självständigt men samtidigt uppmuntrat samarbeten mellan jämbördiga syskon. Det finns ingen koncernledning med staber och starka kontrollfunktioner. Bolagen har tillåtits ledas genom starka fristående styrelser och starka självständiga ledningsteam. Ett unikt framgångsrecept som byggt det nya Geely.

Sedan Volvo Cars fått Geely som ägare har företaget för första gången under sin snart 100-åriga historia fått en styrelse med mandat att fatta alla avgörande beslut självständigt utan en överrock i form av en koncernledning och koncernstyrelse.

När Li Shufu kom till Volvo myntade han uttrycket ”Unleash the tiger” ”släpp lös tigern”. Något vi inte förstod då men lärt oss uppskatta mer och mer under de tio första åren med Geelys ägande. Det har lett till den styrkeposition som Volvo Cars har i dag med en remarkabel utveckling och produkter och volymer som vi inte trodde var möjliga under våra tidigare ägare.

Få inom det svenska etablissemanget har förstått vilken framgångssaga Volvo Cars är. Sysselsättningen i Västsverige har närmast exploderat. Ingenjörsjobben har ökat med i storleksordningen 6 000 nya jobb med direkta kopplingar till Volvo Cars och Geely. Till det kommer i storleksordningen 3 000 nya jobb på kollektivsidan och ett antal tusen jobb i anslutning till Volvo Cars expansion hos underleverantörer och i fordons­klustret på Lindholmen.

En tydlig framgångsfaktor har varit självständigheten och avsaknaden av alla de kontrollfunktioner som Fords starka koncernledning byggde upp i form av byråkrati och koordination som kvävde möjligheten att utveckla.

Vad kan vi då vinna på genom att bygga en koncern inom Geelysfären där bilföretagen får en operativ gemensam koncernledning och styrelse och vad riskerar vi?

Volvos egen historia och de senaste årens framgångar kan hjälpa oss att fatta kloka beslut. Låt därför erfarenheten visa vägen i den utredning som Håkan Samuelsson, vd i Volvo Cars fått i uppdrag att leda.

Det finns ett antal frågor som måste besvaras klokt för att Volvos utveckling de senaste 10 åren ska kunna fortsätta. Lyssna på de anställda och deras fackliga representanter som varit med och skapat framgången under denna tid.

Är verkligen svaret en fordonskoncern med en stark koncernledning? Vår och andras erfarenhet visar ju tvärtom att synergier och effektivitet skapas genom en högre grad av decentralisering där samarbeten uppmuntras men alltid sker i samförstånd och med win-win-perspektiv ur båda parternas perspektiv. Inte av en koncernledning som dikterar villkoren.

Det finns något oerhört friskt och nytt i Geelys och Li Shufus hantering av sitt bilimperium så här långt. Våga tänka vidare i dessa banor och tro på kraften hos de enskilda bolagen och dess medarbetare.

En fråga som också ligger på bordet är en möjlig börsintroduktion av det gemensamma Volvo Cars–Geely Auto-bolaget. Hur kommer makten förskjutas och var kommer huvudkontoret för den nya bilkoncernen ligga? Viktiga frågor som blir avgörande för var framtidens utveckling hamnar och vilka arbetstillfällen som blir kvar i Göteborg och Sverige. Folksam och AMF som äger preferensaktier i Volvo Cars har uttryckt sig positiva till det nya bolaget och då måste de också ta sitt ansvar och syna upplägget och affären för att säkra ett starkt Volvo Cars med säte och utveckling kvar i Sverige. Med det som grund kan de bli viktiga ankarinvesterare med ett långsiktigt ansvarstagande som första prioritet. Och kan de anställda få köpa in sig på förmånliga villkor?

Den viktigaste och helt avgörande frågan är ändå hur vi säkrar fortsatt fritänkande och ett självständigt Volvo Cars, nyckeln till framgången under de senaste 10 åren. Friheten måste behållas om framgångssagan skall fortsätta och då behövs en stor självständighet både i Volvo Cars styrelse och i dess ledning.

Eller vill vi låsa in ”Volvo-tigern” i buren igen?