DN Debatt Repliker. ”Vänsterpartisternas tillväxtförslag är oförenligt med miljömålen”

”De senaste decenniernas ekonomiska politik har på sakliga grunder misslyckats. Resultatet har blivit svag tillväxt, hög arbetslöshet, en rovdrift på våra gemensamma naturresurser, ohållbar skuldexplosion och kraftigt ökad ojämlikhet”, skriver vänsterpartisterna Dadgostar, Andersson och Scocco i sin artikel på DN Debatt. Vi i miljörörelsen instämmer i att den ekonomiska politiken har misslyckats, men det som krävs är inte vänsterpartisternas förslag om ”hållbar tillväxt”.

Ny forskning från de vetenskapliga tidskrifterna Nature Sustainability och New Political Economy samt en rapport från The European Environmental Bureau ger inget stöd för att ”hållbar tillväxt” vore möjlig. Tvärtom tyder all tillgänglig forskning på att fortsatt ekonomisk tillväxt i längden inte går att förena med varken hållbar markanvändning eller minskad klimatpåverkan i den skala som krävs för att uppnå Parisavtalets mål. Just den ”rovdrift på våra gemensamma naturresurser” som vänsterpartisterna nämner är således en av tillväxtens konsekvenser. Vi förväntar oss att alla partier anpassar sin ekonomiska politik efter detta faktum.

När Vänsterpartiet nu ska ta fram ett nytt program för ekonomin är det en utmärkt chans att lyssna på modern forskning och ompröva tillväxtfixeringen. Endast så kan en ekonomisk politik som verkligen tar klimatkrisen på allvar skapas.

Ökade statliga regleringar och investeringar, som vänsterpartisterna förordar, är ett mycket viktigt medel i arbetet för att anpassa ekonomin efter planetens gränser. Här är såväl vi som forskningen helt eniga med vänsterpartisterna; dagens otillräckligt reglerade business as usual har misslyckats med miljömålen, då Sverige enligt Naturvårdsverket endast nått ett av de 16 miljömål för år 2020 som riksdagen antagit i bred enighet.

Det är avgörande att statens investeringar och regleringar blir verkligt hållbara och riktas mot exempelvis naturbaserade klimatlösningar som naturskydd, ekologisk omställning av skogsbruk och jordbruk samt ökad återvinning. Sådana insatser krävs om vänsterpartisterna menar allvar med att ”social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet [ska] bli hjärtat i framtidens ekonomi”.

Vänsterpartisterna förordar även full sysselsättning och ökad jämlikhet. Här krävs särskilt stöd till de arbetare vars jobb oundvikligen försvinner när fossila bränslen snarast ska fasas ut. Som miljöorganisationer kräver vi en rättvis klimatomställning, vilket innefattar alternativ försörjning åt dessa arbetare utanför fossilindustrin. Om vänsterpartisterna menar vad de skriver om jämlikhet måste deras program ta ställning för klimaträttvisa för alla arbetare.

I grunden har vänsterpartisterna rätt i att en ny ekonomisk politik baserad på ”solid forskning” krävs för att skapa ett hållbart och solidariskt samhälle. Vi utgår från att partiet här kommer ta till sig av den världsledande forskningen från exempelvis ekologiska ekonomer som Kate Raworth och KTH:s stora forskningsprojekt Bortom BNP-tillväxt.

