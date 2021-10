DN Debatt Repliker. ”Vår rapport säger något om hur barnfattigdomen ser ut”

Inledningsvis vill jag börja med att ge Carina Mood och Jan O Jonsson rätt i att vi skrivit fel i pressmeddelandet som de skriver om i en debattartikel i DN. Texten hänvisar till måttet ”at risk of poverty” (”i risk för fattigdom”) när det i själva verket är det närbesläktade måttet ”at risk of poverty or social exclusion” (”i risk för fattigdom eller social exkludering”) som används i vår rapport. Vi beklagar detta.

Det är också sant att måttet vi använder gör anspråk på en bredare definition av fattigdom samtidigt som det också utgår ifrån och inkluderar den relativa inkomstfördelningen. Det innebär emellertid inte att siffrorna i rapporten på något sätt skulle vara felaktiga.

En del av reaktionerna kretsar kring att vi behandlar fattigdom i relativa termer (det vill säga en jämförelse med hur andra barn har det) och att Sverige i en sådan jämförelse ligger sämre till än länder med en betydligt lägre materiell standard. Vi påstår inte att barn har det lika illa i Sverige som i exempelvis Kosovo eller Albanien – det vore orimligt. Däremot menar vi att klyftor och skillnader mellan barn i ett land är viktiga att lyfta fram och säger något om hur barnfattigdomen ser ut och upplevs.

Att inte ha tillgång till fritidsaktiviteter påverkar barn om klasskompisarna umgås och träffas på fotbollsträning flera gånger i veckan. Att bo trångt och med dåligt internet försvårar möjligheten att göra läxorna hemma i relation till de elever som har ett eget rum.

Rädda Barnen menar att generella välfärdssystem, fungerande arbetsmarknad och riktade insatser är de mest effektiva sätten att nå barnen i störst ekonomisk utsatthet. Om man följt Rädda Barnen och våra rekommendationer är det svårt att missa. Vi har även tittat på en av de frågor som skribenterna adresserar – nämligen hur länge barn i barnfattigdom faktiskt lever i barnfattigdom under sin uppväxt, något vi släppte en rapport om för mindre än ett år sedan.

Vår uppfattning är att både medier och allmänhet i huvudsak tolkar vår rapport på ett sätt som överensstämmer med avsikten. Rapporteringen har också fokuserat på just ojämlikheten – nämligen att Sverige har störst skillnad mellan inrikes- och utrikesfödda i de jämförda länderna.

Det är rapportens huvudpoäng – inte att vi målar upp en verklighet av materiell misär för en femtedel av barn i Sverige, utan som en av flera indikationer på en ökande ojämlikhet mellan barn, som i sig är ett problem. För att komplettera denna bild presenterar vi regelbundet en nationell barnfattigdomsrapport där vi använder ett absolut fattigdomsmått, där fokus är främst på de barn som inte når upp till en skälig levnadsstandard.

En slutsats vi kan dra är att det kan vara problematiskt att använda två olika mått och två olika perspektiv för att beskriva samma sak. Vår tanke har hela tiden varit att bredda debatten och använda statistik från EU:s statistikmyndighet och Statistiska centralbyrån – både relativa och absoluta mått – för att ge en heltäckande bild av barnfattigdomen i Sverige och Europa.