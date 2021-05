DN Debatt. ”Världen kunde ha bromsat pandemin i februari 2020”

Än en gång ser vi en tragisk ökning av antalet nya fall och dödsfall i covid-19 i världen. Bara den senaste veckan rapporterades över 90 000 covidrelaterade dödsfall. Hur hamnade vi här? Hur kan vissa länder fortfarande genomgå våg efter våg av smittspridning när vi nu vet hur de kan förebyggas?

Under de senaste åtta månaderna har The independent panel on pandemic preparedness and response granskat evidensen kring de händelser som ledde till att covid-19 tog världen i sitt grepp. Panelen har pratat med hundratals experter och människor som dagligen arbetar med att bekämpa pandemin, men också genomfört omfattande studier och finkammat den vetenskapliga litteraturen.

I dag publiceras vår rapport, med en tuff men rättvis granskning av hur en rad misslyckanden orsakade den värsta katastrofen för hälsan, samhällen och ekonomin i modern tid. Det tog för lång tid för WHO att deklarera att smittan utgjorde ett internationellt hot mot människors hälsa – från att de första fallen av en okänd lunginflammation rapporterades i december 2019 till WHO:s deklaration den 30 januari, samma dag som det första fallet rapporterades i Sverige. Månaden efter, februari 2020, blev en förlorad månad i bekämpningen av viruset. Med ett snabbt och konsekvent agerande i detta skede hade världen kunnat se mycket annorlunda ut i dag.

Vår studie över 28 olika länders hantering av pandemin visar att det fanns ledande personer som förkastade vetenskapen, förnekade sjukdomens allvar, försenade åtgärder och främjade misstro bland medborgarna. Men omvänt fanns också ledare som lyckades sätta stopp för viruset och skydda medborgarna genom ett konsekvent och sektorövergripande arbete. Deras exempel visar vad som borde ha gjorts överallt – och vad som fortfarande kan göras.

Vi står nu inför ett virus – och dess mutationer – som sprider sig snabbt genom samhällen som kämpar med otillräckliga folkhälsoåtgärder och en irrationell, ojämlik och långsam vaccinationsutrullning. Situationen i Indien är djupt oroväckande på grund av det ohyggliga lidande som utspelar sig, men också som en påminnelse om det allvarliga och överhängande hot som covid-19 fortfarande utgör.

För att stoppa denna pandemi måste rika länder som har avtal om tillräckligt med vaccin för sin egen befolkning – som Sverige och EU – omgående dela med sig av totalt minst en miljard vaccin­doser till vaccinsamarbetet Covax senast i september i år, med målet att nå över två miljarder doser till mitten av 2022.

En ny smittsam mikroorganism med potential att orsaka en pandemi kan uppstå när som helst. När det sker finns inga ursäkter för att vänta och se. Vi måste investera i förberedelser nu – inte när nästa kris slår till.

De ledande vaccintillverkarna måste komma överens om att frivilligt dela licenser och teknologi för vaccintillverkning med resten av världen inom tre månader. Världshälsoorganisationen (WHO) och Världshandelsorganisationen (WTO) bör snarast samla ledande aktörer, och om ingen överenskommelse kan nås bör ett undantag från det så kallade Trips-avtalet som reglerar patentskyddet för läkemedel omedelbart genomföras.

Samtidigt måste alla länders regeringar införa beprövade och evidens­baserade folkhälsoåtgärder för att stoppa spridningen av viruset. En berg­ochdalbana av fläckvist genomförda åtgärder och restriktioner som lyfts i förtid fungerar inte.

Panelen rekommenderar djärva och strategiska reformer för att förstärka det globala systemet för att förebygga och hantera framtida hälsohot och undvika att kommande utbrott leder till en global kris.

Panelen uppmanar FN:s generalförsamling att etablera ett nytt råd för globala hälsohot, för stats- och regeringschefer, för att säkerställa ett starkt politiskt stöd för att förebygga och hantera pandemier.

Men vi menar också att det behövs ett förstärkt ansvarsutkrävande och förbättrat genomförande genom en ramkonvention om pandemier, som bör förhandlas fram och antas inom sex månader.

Vi rekommenderar att WHO etablerar ett nytt, transparent globalt system för övervakning. WHO bör ha ett uttalat mandat att publicera information om utbrott med pandemipotential omedelbart, utan att be om tillåtelse från berörda regeringar. WHO bör också ges mandat att skicka experter för att utreda pandemihot i alla länder inom kortast möjliga tid.

I förråd hos stater och FN-organ världen över finns hyllmeter med rapporter och granskningar av tidigare globala hälsokriser – rapporter som oftast har ignorerats.

WHO måste förstärkas och ges mer ekonomisk frihet på basen av icke-öronmärkta stöd och ökade avgifter från medlemsstater som Sverige. Vi menar att rollen som generaldirektör bör begränsas till en mandatperiod på sju år, i kombination med andra reformer av organisationen.

Arbetet med att förebygga och hantera hälsohot behöver mer finansiering. En ny internationell mekanism – International pandemic financing facility – skulle kunna mobilisera upp till 10 miljarder dollar varje år, med möjlighet att snabbt betala ut mellan 50 och 100 miljarder dollar vid en pandemi.

Panelen och dess 13 medlemmar med bred kunskap och erfarenhet inom global hälsa, politik, ekonomi – inklusive tre tidigare regeringschefer – har inte för avsikt att beskylla eller peka finger mot något enskilt land eller institution. Men alla måste nu tillämpa det vi lärt oss för att säkerställa att världen aldrig någonsin behöver gå igenom samma lidande igen.

I förråd hos stater och FN-organ världen över finns hyllmeter med rapporter och granskningar av tidigare globala hälsokriser – rapporter som oftast har ignorerats. Covid-19-pandemin har medfört en kris som drabbat alla länder, och denna rapport får inte bli ignorerad. Det är dags att genomföra dess seriösa rekommendationer och förbereda världen för att förhindra nästa utbrott från att bli en pandemi.

Fakta. Pandemipanelen ● The Independent panel for pandemic preparedness and response tillsattes av WHO för att ta fram en evidensbaserad väg framåt, baserat på lärdomar från nuet och från historien, för att säkra att länder och globala institutioner (inklusive WHO) på ett effektivt sätt kan hantera hälsohot. ● Panelen består av tretton medlemmar. Ellen Johnson Sirleaf och Helen Clark har varit ordförande för panelen. ● Anders Nordström har varit chef för panelens sekretariat. ● Panelens analys och rekommendationer publiceras i dag, den 12 maj, och rapporten kommer sedan att diskuteras på WHOs världshälsoförsamling den 25 maj. Visa mer