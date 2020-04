Hela Sverige sluter nu upp i kampen mot det nya coronaviruset. Pandemin utgör ett hot mot människors liv och hälsa och i dess spår följer allvarliga ekonomiska konsekvenser. Virusutbrottet och dess följder ska mötas med samarbete och gemensamt ansvarstagande, både inom och mellan länder.

Sedan virusutbrottet har vi gemen­samt lagt fram ett stort antal kraftfulla krisåtgärder för att bekämpa smittspridningen och trycka tillbaka de allvarliga konsekvenserna för företag, jobb och samhällsekonomi. Vid sidan av vårbudgeten har vi även lagt fram fem extra ändringsbudgetar som samtliga bygger på en överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet.

Det råder fortfarande stor osäkerhet om hur snabbt och i vilken omfattning viruset kommer att spridas och hur allvarliga de ekonomiska konsekvenserna till slut blir. Sverige har tack vare starka offentliga finanser goda förutsättningar att vidta de åtgärder som krävs.

Det råder bred samsyn i riksdagen om lägets allvar och vikten av snabbt agerande. Tack vare stort ansvars­tagande från oppositionspartierna har många av de krisåtgärder vi lagt fram redan kunnat träda i kraft. Det är ett styrketecken för svensk demokrati att vi kan samla oss i tider av kris.

1 Smittspridningen ska begränsas. Alla som arbetar med sjukvård och smittskyddsarbete ska ha de verktyg och resurser som behövs för att hantera och begränsa spridningen av viruset. Staten kommer att ersätta kommuner och regioner för merkostnader inom sjukvården och medel avsätts för att skyndsamt utöka antalet tester. Prestationskraven i kömiljarderna tas tillfälligt bort. Brist på pengar kommer inte att stå i vägen för en framgångsrik bekämpning av smittan.

Ju mer smittspridningen begränsas, desto mindre blir risken för att sjuk­vården överbelastas. Därför har karensavdraget och kravet på läkar­intyg under sjuklöneperioden slopats tillfälligt och resurserna för smittbärarpenningen har ökats.

2 Konsekvenserna för svenska jobb och företag ska tryckas tillbaka. De ekonomiska konsekvenserna av coronaviruset drabbar näringslivet mycket hårt. Många företagare upplever stor osäkerhet och vet inte om deras verksamhet kommer att överleva och hur det ska gå för deras anställda. För att stötta livskraftiga företag och minska antalet förlorade arbetstillfällen genomför vi flera krispaket.

Korttidspermittering har införts för att fler företag ska överleva och färre anställda ska bli av med jobbet. Kostnaderna minskas för alla företag genom tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter för upp till 30 anställda och slopat sjuk­löneansvar, med motsvarande åtgärder för egenföretagare.

För ökad likviditet har anstånd för skatter och avgifter införts. Egenföretagare får dessutom ökade möjligheter att sätta av vinster i periodiseringsfond. Många små och medelstora företag har svårt att få lån, därför inrättas en statlig företagsakut genom att staten ställer ut kreditgarantier för lån till företag och Almi Företagspartner ökar samtidigt sin utlåning. Svenska exportföretag får också ökade möjligheter till krediter och garantier.

I några branscher har viruset slagit exceptionellt hårt och snabbt. I sällan­köpshandel, hotell och restaurang införs hyresstöd där staten står för halva hyresrabatten upp till högst 25 procent av hyran, kultur- och idrottsverksamhet får ekonomiska tillskott och flyg­företag kan få särskilda kreditgarantier.

3 Trygghet och omställning för den som blir arbetslös. Trots de omfattande åtgärder som vidtas för att stötta livskraftiga företag kommer många att bli arbetslösa. Arbetslöshetsförsäkringen förstärks tillfälligt med högre tak och grundbelopp och lägre krav på kvalificering för att öka den ekonomiska tryggheten för den som blir arbetslös.

Arbetsförmedlingen får mer medel för att hantera ökad arbetslöshet och antalet insatser som hjälper arbetslösa att komma i arbete ökas. För att fler ska kunna vidareutveckla sin kompetens eller ställa om till ett nytt yrke införs fler utbildningsplatser.

Studerande ska inte riskera att stå utan försörjning om undervisningen ställs in och kommer därför att få behålla beviljade studiestöd. Samtidigt slopas fribeloppet under 2020, inte minst för att underlätta för studenter som rycker in i sjukvården.

4 Fortsatt kamp mot samhälls­problemen. De samhällsproblem och långsiktiga utmaningar som Sverige står inför tar inte hänsyn till den pågående pandemin. Arbetslösheten, klimatförändringarna, de växande behoven i välfärden, klyftan mellan stad och land, den bristande integrationen, kunskapsresultaten i skolan och brottslighet utgör, bortom den pågående pandemin, samhällsproblem som ska mötas med fortsatt reformarbete.

Krisen kan få allvarliga konsekvenser för Sverige under lång tid. Så snart kampen mot smittspridningen tillåter ska den ekonomiska politiken inriktas mot att stödja en snabb återhämtning.

Sverige ska bli världens första fossil­fria välfärdsland. Vi ska fortsätta ta en ledande roll både nationellt och internationellt för att genomföra Parisavtalet och Agenda 2030. Stöden för solceller och biogas förstärks. En satsning på gröna jobb ska genomföras.

Vi stärker organisationer som arbetar med barn i utsatta situationer och organisationer som arbetar med våldsutsatta kvinnor och barn.

Regioner och kommuner har ett ansträngt ekonomiskt läge, både på grund av virusutbrottet men sedan tidigare även på grund av de växande behoven av inte minst äldreomsorg. I år tillför vi 20 miljarder kronor i allmänna statsbidrag, varav 12,5 miljarder kronor permanent. Så säkrar vi god tillgång till vård, skola, omsorg och kollektivtrafik i hela landet.

Brottens orsaker ska angripas och den organiserade brottsligheten ska knäckas. Rättsväsendet stärks därför med mer pengar till Kriminalvården, Rättsmedicinalverket, Statens institutionsstyrelse och Sveriges domstolar, inklusive Migrationsdomstolarna. Vi skjuter också till mer pengar till Säkerhetspolisen, Datainspektionen och Tullverket.

Våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck kan aldrig tolereras i Sverige och många utsatta riskerar att drabbas ännu hårdare på grund av virusutbrottet. Vi stärker därför organisationer som arbetar med barn i utsatta situationer och organisationer som arbetar med våldsutsatta kvinnor och barn.

I oroliga tider är det än mer angeläget med fri och oberoende journalistik och därför höjs det statliga medie­stödet.

Vid sidan av att hantera den akuta krisen fortsätter reformarbetet i enlighet med den sakpolitiska överenskommelsen mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet. Virusutbrottet är en kris som drabbar hela vårt land och Sverige ska möta krisen gemensamt som ett samhälle.