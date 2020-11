De flesta av oss vill leva i ett samhälle där alla människor har en realistisk möjlighet till ett bra liv. Enligt Barnkonventionen har alla barn rätt till en skälig levnadsstandard enligt förutsättningar i respektive medlemsstat. På samhällsnivå bestäms sannolikheten för en gynnsam utveckling mycket tidigt i livet. I forskningen talar man ofta om de första 1.000 dagarna från befruktningen som avgörande. Här har vi som samhälle allra störst möjligheter att lägga grunden till en god hälsa och goda förutsättningar för ett barns uppväxt.

Rädda Barnen har, tillsammans med professor Tapio Salonen, tagit fram rapporten ”Millenniebarnen – en studie om ekonomisk utsatthet bland barn under hela uppväxten”, som är den första i sitt slag i Sverige. Den följer en hel årskull barn under hela deras barndom utifrån deras ekonomiska villkor. Syftet med studien är att undersöka ekonomisk utsatthet för den årskull som föddes år 2000 under hela deras uppväxt, från födelseåret till 17 års ålder. Barnen är antingen födda i Sverige eller har flyttat till Sverige. Måttet ekonomisk utsatthet utgår från att barn lever i hushåll med låg inkomststandard och/eller försörjningsstöd under ett år. Det här sättet att följa barn under hela deras uppväxttid ger oss ett nytt och hittills unikt perspektiv.

Resultatet av denna studie visar att nästan hälften av alla barn i denna årskull åtminstone vid något tillfälle befunnit sig i en ekonomiskt utsatt situation under sin uppväxt, 53.726 av 113.432 barn (47,4 procent). För de flesta har det rört sig om något eller några enstaka år, medan drygt en tredjedel av samtliga barn har levt i en familj i ekonomisk utsatthet mellan ett och sex år. För andra barn har den ekonomiska utsattheten varat längre, mellan sju och tolv år. Detta gäller nästan 9 000 barn eller 7,9 procent. Slutligen har familjens ekonomiska knapphet varit en mer eller mindre ständig följeslagare under hela uppväxten för 2,9 procent av alla barn födda år 2000.

För många barn i familjer med tillfälliga ekonomiska problem lämnar detta inte några allvarligare eller bestående problem. De flesta har erfarit ekonomisk knapphet under något eller några enstaka år, oftast när barnen varit små och då hushållen ofta varit i en etableringsfas i livet. För många barnhushåll kan ekonomisk utsatthet uppstå i samband med separationer, föräldrars arbetslöshet eller ohälsa eller vid oväntade akuta familjesituationer. Utrikesfödda barn har nästan tre gånger så hög fattigdomsrisk som barn födda i Sverige. Bland de barn som levt i ett hushåll i ekonomisk utsatthet under ett begränsat antal år ingår dock många barn som kommit till Sverige och som varit en begränsad tid i landet.

Vi ser en växande uppdelning mellan de som har en förankring på arbets- och bostadsmarknaden, det vill säga de som har ”kommit in” i välfärdssystemen och de som inte har det. Detta går på tvärs mot vår självbild av vår inkluderande välfärd

Studien förstärker den bild av brister i olika samhällssystem som Rädda Barnen har lyft i flera tidigare rapporter, till exempel inom familjepolitiken som numera allt sämre förmår kompensera för barns varierande ekonomiska uppväxtvillkor. När vi följer en årskull under hela deras barndom framträder konsekvenserna av politiska beslut tydligare. Den ger oss fler ledtrådar i hur till exempel långvarigheten i nyanlända familjers etablering, grundnivåerna i föräldraförsäkringen och hur bostadsbidraget är utformat, påverkar den enskilda familjen. Och när vi har ett längre tidsspann, så blir olika politiska samhällstendenser mer uppenbara.

I Sverige finns en stolthet som bygger på bilden av en bred och inkluderande välfärdspolitik. Vi ser en växande uppdelning mellan de som har en förankring på arbets- och bostadsmarknaden, det vill säga de som har ”kommit in” i välfärdssystemen och de som inte har det. Detta går på tvärs mot vår självbild av vår inkluderande välfärd. Men denna utveckling har skett oavsett politisk majoritet under de senaste decennierna. Vi ser vissa tecken på trendbrott i form av relativt nyligen tillsatta utredningar om exempelvis en social bostadspolitik, ökad träffsäkerhet i den ekonomiska familjepolitiken och ökad jämlikhet på flera områden. Senare tids enstaka höjningar av bland annat barnbidrag och bostadsbidrag för barnfamiljer är också steg i rätt riktning. Som vi kunde visa i vår rapport Välfärd inte för alla ökar trots detta de ekonomiska klyftorna bland barnfamiljer och den ekonomiska familjepolitiken förmår allt sämre att reducera dem.

Vad vi vill se är en, gärna tvärpolitisk, ambition att bygga och förvalta ett välfärdsystem som ger alla barn en skälig levnadsnivå. Rent konkret rekommenderar vi att:

● Regeringen bör se till att den ekonomiska familjepolitiken verkligen bidrar till att minska barnfattigdom. Den bör utformas så att den verkligen når till exempel familjer med skulder, ensamförsörjande och/eller familjer utan en stadigvarande bostad.

● Barn, unga och föräldrar med erfarenheter av att leva i ekonomisk utsatthet i större grad involveras i forskning och utredning om orsaker och konsekvenser av barnfattigdom i dagens Sverige för att skapa bättre förutsättningar för en fördjupad förståelse för olika levnadsvillkor och mer effektiva politiska åtgärder.

● Socialstyrelsen får i uppdrag att utreda och tydliggöra innebörden av en ”skälig levnadsstandard” i relation till principen om barnets bästa, samt samhällets skyldighet att beakta denna rättighet. Rädda Barnen anser att det ofta finns skäl att ifrågasätta exempelvis Socialtjänstens tolkning av begreppet en ”skälig levnadsstandard”.

● Bostadsfrågan som sådan lyfts in mer centralt i den familjepolitiska debatten och då i synnerhet för barnfamiljer med bestående låga inkomster.

● Alla kommuner säkerställer kompensatoriska åtgärder såsom tillgängliga och utvecklande fritids- och lovaktiviteter för barn och unga i olika åldrar. För att möjliggöra detta bör de få stöd från staten.

I dagens samhälle finns en tendens att söka snabba lösningar på bekostnad av de mer långsiktiga investeringar som vi vet av erfarenhet fungerar bättre. Det som i samhällsdebatten benämns som ”utanförskap” ska stävjas med innovativa och avgränsade metoder. Innovation är nödvändigt, men vi måste prioritera helhetstänkande och beprövad kunskap. Sverige behöver en robust bottenplatta av fungerande välfärd för att minska ökande klyftor och för att kunna erbjuda alla barn i Sverige en trygg uppväxt som ger verkliga förutsättningar att kunna välja sin framtid. Vi får inte låta högljudda krav på snabba åtgärder, överrösta ett sansat och framåtsyftande samtal om själva fundamenten för en bra start i livet.