DN Debatt Repliker. ”Verklighetsfrånvänt att inte se problematiken med skulderna”

Jacob Lundblad, vd Nordax Bank, skriver i en replik på vår debattartikel att ”det växande skuldberget hanteras bäst genom riktade åtgärder, så som ett nationellt skuldregister”.

Vi välkomnar att Nordax vd delar vår syn på att det behövs ett centralt skuldregister, men vi anser inte att det räcker att vänta på den utredning som nästa vår ska utmynna i ett förslag kring tillämpningen av EU:s kreditgivningsdirektiv. Ett förslag till lagstiftning kommer, om lagstiftningsprocesserna går snabbt, tidigast våren 2024 och kan då bli lag 2025.

Detta i en tid då svenskarnas skuldsättning ökat med 20 miljoner per dag under 2021. Kronofogden konstaterar att de samlade skulderna är större än någonsin och ökar snabbt (Historiskt få skuldsatta – men rekordstort skuldberg Kronofogden) På tio år har skuldberget vuxit med över 32 miljarder kronor. En stor del av ökningen beror på att skulderna växer konstant på grund av räntan och att Kronofogden får in fler skulder på högre belopp. Om inte regeringen, riksdagen och myndigheterna agerar med kraft och snabbt, så kommer skuldberget att fortsätta att öka.

Det är alltså både tondövt och verklighetsfrånvänt att inte se vidden av problematiken med överskuldsättning. Detta är ett samhällsproblem som inte kan gömmas undan i en utredning som först kan bli lag om några år och få konkret effekt först 2025.

Det handlar om mycket mer än om enbart nödvändiga skärpningar av konsumentkreditlagen. Regeringen behöver agera skyndsamt på olika sätt för att skärpa tillsynen av aktörerna, förbjuda aggressiv marknadsföring och utöka skolutbildningen kring konsumentskydd och skuldsättning.

Vi vänder oss också mot resonemanget att det är nischaktörer och uppstickare som drabbas hårdast av förbud av direktmarknadsföring

Det finns en oro att våra förslag skulle leda till att många människor utesluts från den reguljära kreditmarknaden, och därmed också försämra deras möjlighet att planera sina ekonomier långsiktigt. Vi är inte emot att människor lånar pengar – givetvis kan exempelvis kreditkortet bli räddningen för familjen under några tuffa månader – utan att det är för lättillgängligt att låna till ockerränta. Vi vet av egen erfarenhet att de som nekas krediter söker sig till de aktörer som är villiga att ge krediter med skyhöga räntor. Vissa bolag stoltserar till och med i sin marknadsföring med att de lånar ut även till den som har en betalningsanmärkning. Det handlar inte i normalfallet om långsiktig effektiv planering i hushållet utan om konsumtionskrediter, snabba lån och snabba cash, som i många fall leder till livslång skuldsättning.

Problemet med Lundblads resonemang är inte att vi har för liten tillgång på krediter, utan att oseriösa aktörer utnyttjar den tandlösa konsumentkreditlagen och förleder människor i ekonomisk knipa.

Vi vänder oss också mot resonemanget att det är nischaktörer och uppstickare som drabbas hårdast av förbud av direktmarknadsföring. Det är naivt att tro att det räcker med självreglering av reklamombudsmannen på det här området. Visst låter det bra i teorin, men verkligheten och Kronofogdens siffror visar tydligt att så inte är fallet.

Slutligen vill vi rikta en uppmaning till branschen att gå ut i verkligheten och bättre lära känna sina kunder och deras skuldproblem. Vi är övertygade om att det skulle bli en väckarklocka.