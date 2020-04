Statistik visar tydligt att barn och kvinnor tillhör en ständig riskgrupp att utsättas för våld i nära relationer. Många lever med våld i hemmet utan samhällets vetskap. Våldet i hemmet ökar vid längre ledigheter och olika kriser i samhället. Det vet vi. Vi måste rusta samhället. Vi måste ”vaccinera” mot våldet.

Centerkvinnorna har fyra tydliga förslag:

• Anmälningsskyldigheten för oros­anmälan ska även omfatta oro för kvinnor som far illa i en nära relation.

• Fler yrkesgrupper ska omfattas av anmälningsskyldigheten.

• Grundanslaget till Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) utökas kraftigt.

• Pengar i vårändringsbudgeten öronmärks till skola och socialtjänst för att förebygga våld i nära relationer.

Förra året dog 16 kvinnor till följd av våld i nära relationer och årligen utsätts tiotusentals kvinnor för våld i hemmet. Barn och kvinnor är en ständig riskgrupp och under kriser ökar denna utsatthet. Under lågkonjunktur med högre arbetslöshet då den psykiska påfrestningen är påtaglig ökar våldet. Psykisk ohälsa och missbruk är ytter­ligare faktorer. Under den isolering i hemmet som den pågående pandemin ger upphov till kommer våldet att öka mot kvinnor och barn i hemmet. Det är inte en fråga om våldet kommer öka, utan en fråga om hur många fler som kommer att utsättas.

FN:s generalsekreterare António Guterres uppmanar regeringar i världens länder att inkludera skydd för kvinnor i sina insatser mot coronapandemin. Låt inte kvinnorna ta smällen

Våldet börjar tidigt. I dagarna presenterades en rapport om våldet bland unga som stiftelsen 1000 möjligheter tillsammans med ungarelationer.se har tagit fram. Det är en nedslående rapport som bland annat visar att nästan var fjärde ung kvinna i åldern 16–24 år har utsatts för våld av en nuvarande eller före detta partner, en eller flera gånger. Unga kvinnor utsätts oftare för grövre och sexuellt våld. Medan killar ofta utsätts för psykiskt våld. Rapporten bekräftar också att porrkonsumtion är en faktor i det sexuella våldet. Unga killar och tjejer vet inte var gränsen går, vad samtycke innebär i en nära relation. Centerkvinnorna vill återigen uppmana Skolverket att tänka om! Sex- och relationskunskap måste bli ett obligatoriskt och enskilt ämne i skolan, där pornografi kan diskuteras och problematiseras.

Våldet mot barn och kvinnor i hemmet är ständigt närvarande och kommer att öka i och med corona­pandemin, varnar nu flera kvinnoorganisationer för. Unga uttrycker rädsla för att vara isolerade i hemmet. Polisen ser också en ökad aktivitet hos pedofiler på nätet då fler barn och unga är hemma i karantän. Dessa signaler måste vi ta på allvar. Våldet kommer inte att avta de närmaste åren, tvärtom. Det är hög tid att agera.

För att upptäcka fler tjejer och kvinnor som far illa behöver vi vara fler som reagerar och vågar se våldet. Det handlar dels om att skydda kvinnan, dels om att hindra mannen från att begå våldsbrott. Personal inom till exempel skola, hälso- och sjukvård och tandvård är skyldiga, enligt lag, att anmäla om de misstänker att ett barn far illa. Centerkvinnorna vill att anmälningsskyldigheten för orosanmälan även ska omfatta oro för kvinnor som far illa i en nära relation.

Vi vill även att fler yrkesgrupper ska omfattas av anmälningsskyldigheten, så som till exempel arbetsförmedlare och försäkringshandläggare som möter såväl unga som vuxna i sin yrkesroll. Våldet syns inte alltid direkt men det finns flera varningssignaler som gör att det går att upptäcka. Fler behöver kunskap för att i sin yrkesroll upptäcka våldet.

NCK är ett kunskaps- och resurscentrum vid Uppsala universitet som arbetar på regeringens uppdrag med metodutveckling, information, utbildning, forskning och kunskapssammanställning om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Centerkvinnorna vill att NCK:s grundanslag utökas kraftigt, för att de ska kunna skala upp sin verksamhet så att fler yrkesgrupper får verktyg att upptäcka våldet.

Centerkvinnorna välkomnar att Centerpartiet tillsammans med Liberalerna och regeringen har tagit beslut om ett krispaket som ger 100 miljoner kronor till civilsamhället för att kunna möta bland annat barn och kvinnor i samband med coronakrisen. Utöver detta har samarbetspartierna föreslagit ett tillskott till Sveriges kommuner och regioner med 22 miljarder kronor i vårändringsbudgeten för 2020.

Vår uppmaning är att dessa medel investeras klokt för att möta den kommande våldsvågen. Därför vill vi vädja till kommunerna, att av de 22 miljarderna ska en viss andel öronmärkas och gå direkt till skola och socialtjänst för att förebygga att brott i nära relationer begås. När kvinnorna kommer till kvinnojourerna har brottet redan begåtts. Det behövs mer resurser till förebyggande arbete.

Det kan tyckas rationellt att skära ner på det förebyggande arbetet i en tid med stramare budget och lågkonjunktur, men mäns våld mot kvinnor kostar ungefär 40 miljarder kronor varje år (uträkning från regeringen 2019). Det gäller både de direkta kostnaderna för våldet och de indirekta kostnaderna som det ibland livslånga traumat innebär för den våldsutsatta. Samhället måste förhindra att pojkar blir våldsutövare senare i livet. Våldet får aldrig normaliseras.

Jämställdhetsaspekterna ska vara med i alla beslut, i alla krispaket fram­över. FN:s generalsekreterare António Guterres uppmanar regeringar i världens länder att inkludera skydd för kvinnor i sina insatser mot coronapandemin. Sveriges kommuner och regioner måste nu agera för att främja jämställdhet såväl i de ekonomiska strukturerna som i det förebyggande arbetet kring mäns våld mot kvinnor. Låt inte kvinnorna ta smällen.­