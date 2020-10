DN DEBATT 26/10.

Annie Lööf (C) och Anders W Jonsson (C): All vård måste utgå från en enskild bedömning av patienten. Oavsett ålder eller livssituation.

Resursförstärkningar till äldreomsorgen som Centerpartiet, tillsammans med regeringen, genomfört måste följas upp av en än tydligare lagstiftning. Så att vi garanterar våra äldre en trygg, säker och nära vård, utifrån en individuell bedömning. Det är bara så vi kan bygga ett starkare samhälle och ta Sverige framåt, genom krisen.