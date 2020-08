I dag – den 6 augusti – är det 75 år sedan en atombomb fälldes över staden Hiroshima i Japan. Tre dagar senare gick Nagasaki samma fruktansvärda öde till mötes. Uppemot 200.000 människor miste livet i samband med bombningarna. Den radioaktiva strålningen fortsätter än i dag att skörda offer.

Med Hiroshima och Nagasaki tog världen steget in i kärnvapnens tidsålder. Lärdomarna från dessa dagar för 75 år sedan får aldrig glömmas. Vittnesmålen som hibakusha – de japanska atombombsöverlevarna – lämnat om kärnvapens ofattbara humanitära konsekvenser får inte vara förgäves. I slutet av kalla kriget enades de två ledande kärnvapenmakterna – USA och Sovjetunionen – om devisen att ett kärnvapenkrig inte kan vinnas och aldrig får utkämpas.

Det följdes av en period av omfattande minskningar av kärnvapenarsenalerna. Globala avtal slöts. Den trenden har nu brutits. Nya försvarsdoktriner tas fram som i flera fall ger kärnvapen en mer framträdande roll i den militära planeringen. Stick i stäv med de utfästelser som tidigare gjorts utvecklar kärnvapenländer nya generationer av stridsspetsar och vapenbärare avsedda att garantera fortsatta innehav långt in i detta århundrade. Det försämrar säkerheten för oss alla.

Sverige och Tyskland har samlat ytterligare 14 länder för ett globalt initiativ för ökad nedrustning. Gruppen har på kort tid etablerat sig som en av de mest tongivande grupperingarna i den globala nedrustningsdiplomatin.

Flera av de avtal om rustningskontroll som under årtionden varit viktiga för global säkerhet har övergivits. Det riskerar att lämna fältet fritt för en oreglerad nukleär kapprustning. I denna nya kapprustning ser även rymden ut att bli en arena för storpolitiska motsättningar. I världsbilden som tonar fram är risken för kärnvapenanvändning större än på mycket länge.

Den gemensamma säkerheten hotas av kärnvapen. Den som hävdar att kärnvapen är ett skydd glömmer att de har förmågan att förgöra oss alla. Kärnvapenhotet bryr sig inte om landgränser, utan berör mänskligheten gemensamt. Världens länder måste därför samarbeta för att bemöta kärnvapenhotet. Det är en gemensam skyldighet att förhindra fler atombomber.

Få utrikes- och säkerhetspolitiska uppgifter är mer angelägna än att skapa gemensam säkerhet genom att verka för kärnvapennedrustning. För att nå framgång behövs en bred politisk mobilisering av konstruktiva, nedrustningsengagerade länder. Sverige ska vara en stark kraft i det arbetet. Det är en viktig del av vår strategi för att bygga gemensam säkerhet. Genom vår nedrustningspolitik har vi under mer än ett halvt århundrade haft ett starkt politiskt och diplomatiskt engagemang för en kärnvapenfri värld. Det ska vi hålla fast vid.

Ett trovärdigt engagemang förutsätter kunskap. Vårt land har under lång tid haft världsledande forskning och expertis om kärnvapennedrustning och regeringen tar nu steg för att ytterligare stärka och bredda denna kunskap:

Tio miljoner kronor kommer nu att avsättas årligen för inrättandet av ett kunskapscentrum om kärnvapennedrustning, med uppgift att bedriva tvärvetenskaplig forskning och utbildning på området. Nedrustningscentret ska dessutom bidra med forskning och analyser till regeringens arbete och ha nära kontakt med internationella organisationer och aktörer som arbetar med kärnvapennedrustning. Regeringens avsikt är att ett lärosäte ska få i uppdrag att inleda denna verksamhet under hösten. På så sätt tryggar vi den framtida svenska kompetensen och ger ytterligare tyngd åt vårt diplomatiska arbete för en kärnvapenfri värld.

Den kompetensen kommer bli användbar när världen behöver fokusera på några av de viktigaste frågorna som rör kärnvapen, sådant som gömmer sig bakom förkortningar som NPT, IAEA, Nya START och CTBT:

1 För att nedrustningen ska bli verklig krävs en aktiv medverkan av kärnvapenstaterna. Om inte de är med blir det ingen nedrustning. Sverige och Tyskland har samlat ytterligare 14 länder för ett globalt initiativ för ökad nedrustning. Gruppen har på kort tid etablerat sig som en av de mest ton­givande grupperingarna i den globala nedrustningsdiplomatin. Gruppen har som målsättning att vid nästa års högnivåkonferens inom icke-spridningsfördraget, NPT, få kärnvapenstaterna att göra konkreta framsteg för stärkt nedrustning. Sådana steg skulle minska kärnvapenhotet i världen och stärka samarbetsklimatet.

2 Utöver nedrustning är det även viktigt att se till att befintliga kärnvapen inte sprids. Arbetet med icke-spridning samordnas av det internationella atomenergiorganet IAEA, som har i uppgift att säkerställa att länder efterlever sina icke-spridningsåtaganden. Sverige är ordförande i IAEA under 2019–2020. Under svenskt ordförandeskap har IAEA aktivt verkat för att Iran ska ge organisationen tillgång till all relevant information kring landets kärntekniska program. Arbetet kommer med kraft och beslutsamhet att drivas vidare även i höst.

3 Flera avtal om kärnvapen har de senaste åren i praktiken upphört. Utöver NPT är det enda återstående avtalet också det kanske viktigaste, det så kallade Nya START. Det är ett avtal som ännu respekteras av USA och Ryssland. Nya START innefattar ömsesidiga inspektioner och begränsar de strategiska arsenalerna hos Ryssland och USA. Dessa två länder har tillsammans cirka 90 procent av världens samlade kärnvapen. Sverige fortsätter uppmana USA och Ryssland att enas om en förlängning av Nya START.

Avtalet behövs som ett skyddsnät mot kapprustning och för att skapa nödvändigt utrymme för fortsatta samtal och förhandlingar. Samtal pågår mellan länderna, men det kommer bli en komplicerad och tidskrävande process att enas om ett nytt avtal. En förlängning är en första prioritet. Vi vill också att Kina engageras i denna process samt att ytterligare kategorier av vapensystem inkluderas i framtiden. Inte minst gäller det kärnvapen med kortare räckvidd – sådana utgör redan i dag en säkerhetspolitisk utmaning i vårt närområde.

4 Med ett undantag, Nordkorea, har den globala normen mot kärnvapenprov successivt kunnat befästas sedan millennieskiftet. Det är av avgörande betydelse att denna norm upprätthålls. Den bör också formaliseras genom att det fullständiga provstoppsavtalet CTBT, som i dag har ratificerats av 168 länder, kan träda i kraft.

En internationell politisk kraftsamling för att bevara och utveckla dessa avtal är det bästa sättet att hedra minnet av de hundratusentals offren från Hiroshima och Nagasaki. Att värna mänskligheten och vår planets gemensamma säkerhet är vår plikt och skyldighet, något den svenska regeringen kommer försätta att driva på för.

Den gemensamma säkerheten förstärks av kärnvapennedrustning. Målet måste fortfarande vara en värld fri från kärnvapen. Målet kan bara vara att vi aldrig mer ska behöva uppleva det mörker som för i dag 75 år sedan bredde ut sig efter atombomberna i Hiroshima och – tre dagar senare – i Nagasaki.