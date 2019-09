DN DEBATT 18/9. I budgetpropositionen för 2020, som bygger på en överenskommelse mellan S, C, L och MP, lägger vi fram nya reformer på närmare 30 miljarder kronor för att ta oss an arbetslöshet, klimatförändringar, växande behov i välfärden, klyftan mellan stad och land och den grova brottsligheten, skriver Magdalena Andersson (S) och Per Bolund (MP).