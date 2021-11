DN Debatt Repliker. ”Vi måste lära av misstagen under pandemin”

När covid-19-pandemin nådde Sverige under våren 2020 etablerades snabbt möjligheter att påvisa sars-cov-2-virus med så kallad PCR-teknik. I april hade forskningslaboratorier på Karolinska institutet och Kungliga tekniska högskolan kapacitet för 150 000 tester per månad. På försommaren var man uppe i en kapacitet på 250 000 tester per månad.

Till detta kom en allt större kapacitet på sjukhuslaboratorier runt om i landet. Men testkapaciteten utnyttjades bara till en bråkdel. Ansvariga valde att i stort sett bara testa personer som sökte sjukvård. Smittspårningen var gravt otillräcklig.

Först den 17 juni i fjol infördes provtagning för alla med covid-19-symtom. I en artikel på DN Debatt menade vi att denna senfärdighet var oerhört olycklig. För att stå bättre rustade nästa gång en pandemi drabbar oss föreslog vi att man förbereder för testning och smittspårning, bland annat genom att utveckla en nationell app för testning.

Anders Björkman, professor i infektionssjukdomar, avvisar våra förslag i en replik. Han menar att det räcker med att testa patienter på sjukhus och att så kallade snabbtester (antigentester) är tillfyllest. Det är förvånande uppfattningar som lyckligtvis inte delas av särskilt många.

En stor del av dem som insjuknade och dog i covid-19 under våren 2020 kom aldrig till sjukhus. Smittan spreds på äldreboenden där man varken hade tester eller skyddsutrustning.

Mycket talar för att personal som själva var symptomfria spred smittan. Om man hade testat och smittspårat brett vid alla vårdinrättningar och runt alla som insjuknade hade man troligen kunnat bromsa smittspridningen. Därför förordar vi att man bör prioritera personal inom äldrevård och hälsovård för testning vid en framtida pandemi.

Björkman antyder att vi skulle förespråka enorma screeninginsatser för att testa asymtomatiska personer ute i samhället, och att man skulle begränsa sig till PCR-testning. Inget av detta skriver vi. Däremot skriver vi att testning måste kunna implementeras snabbt inom grupper som inte kan följa social distansering som personal på äldreboenden. Det faktum att personer smittar innan de fått symtom gör detta särskilt viktigt i dessa personalgrupper.

Slutligen avfärdar Björkman förslaget att använda ett appsystem för testning med att det finns juridiska och logistiska problem. Detta är precis vad vi framhöll i artikeln, och sådana problem fördröjde testningen med flera månader ifjol trots betydande överkapacitet.

Vi menar, tydligen till skillnad från Björkman, att sådana problem är till för att lösas, och erinrar oss att även covidpass tidigare i år ansågs innebära olösliga juridiska problem. Nu är de på plats och från och med den 1 december krävs de vid alla större evenemang.

Det finns redan en hel del erfarenheter av olika testappar. Vi är övertygade om att myndigheter och it-experter kan ta fram en bra app inför nästa pandemi. Till skillnad från Björkman vill vi dra lärdomar av covid-19-pandemin och bygga upp bättre system för att klara framtidens pandemier.