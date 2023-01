DN Debatt. ”Vi måste ta bättre hand om våra ukrainska flyktingar”

I årets bokslut finns den största europeiska flyktingkrisen sedan andra världskriget när ukrainarna tvingades fly Putins invasion i slutet av februari. Samtidigt är det relativt få som tog och tar sig till Sverige jämfört med andra länder, drygt 46 500, medan Polen tagit emot över en miljon flyktingar.

Det låga antalet som kommit till Sverige borde alltså ha varit en enkel integrationshistoria för staten, men har visat sig bli motsatsen på grund av hur regeringarna agerat och inte.

Region Stockholm har sedan kriget började gjort vad vi kan för att stötta Ukraina både här och där. Vi har bland annat vårdat ukrainska soldater på våra sjukhus, skickat sjukvårdsmateriel till Ukraina kontinuerligt – senast vid lucia – och anvisat medel till ukrainska flyktingar i regionen. Vi har uttalat en vilja att bidra till återuppbyggnaden efter kriget, där innovations- och näringslivssamarbete inom tech-området skulle kunna vara en möjlighet till snabb återhämtning i ett land med krigsskadad infrastruktur och industri.

Under luciaveckan beslutade Region Stockholm också att anvisa 2,1 miljoner kronor i medfinansiering till Studieförbundet Vuxenskolans projekt ”Språk för jobb”, som en del av de regionala tillväxtmedel vi reserverade för att stötta ukrains­ka flyktingar i regionen. Det är en liten insats jämfört med de stora humanitära behoven men ska det bli tillräckligt systematiskt krävs statligt engagemang och organisation, inte bara spridda initiativ underifrån.

Oavsett om ukrainare väljer att stanna här eller flytta tillbaka till Ukraina så kommer svenskkunskaper och anknytning till Sverige vara värdefullt.

Tyvärr är det här den svenska rege­ringen fallerar: Löftet om att snabbt få komma in i Sverige brister i den viktigaste detaljen, språkundervisningen. Ukrains­ka flyktingar omfattas av massdirektivet vilket innebär att de inte har rätt till sfi-undervisning utan måste ordna språkundervisning på egen hand.

Språket är i regel inkörs­porten till ett jobb och det vittnas om att det är svårt att hitta, söka och speciellt att få jobb när man inte kan svenska. De senaste ­månaderna har vi läst om hur människor till och med tar sig till andra länder eftersom de erbjuds språkundervisning där och därmed får en rimlig chans att integreras.

De som inte kan arbeta tvingas leva på en dagersättning som inte förändrats sedan 1994, samtidigt som konsumentprisindex ökat med över 40 procent, vilket innebär att folk inte klarar sig.

Det varnades redan i våras om att dagersättningen ligger under existensminimum vilket riskerade att driva människor in i skuggsamhället, men på kritiken svarade dåvarande migrationsminister Anders Ygeman (S) att ”Sveriges ersättningar inte ska vara högre än andra EU-länders. Vi har över 200 000 lediga jobb anmälda till Arbetsförmedlingen. Självklart kommer det att vara tufft för de som kommer från kriget i Ukraina att skaffa sig jobb, men vi måste sätta in insatser för att de ska kunna försörja sig själva”. Han­ ­bedömde att många som flydde Ukraina skulle kunna försörja sig själva.

Men insatserna uteblev och Tidö­regeringen har nu presenterat en migrationspolitik som inte alls verkar för att förbättra massdirektivsflyktingarnas – eller några flyktingars – situation. Detta är oerhört märkligt sett till hur regeringen prioriterar den ukrainska frågan ur andra aspekter.

Inflation med höjda priser drabbar även flyktingar och dagersättningen på 61–71 kronor per dag, som var extremt låg redan innan inflationsrusningen, har nu blivit i princip omöjlig att klara sig på. Månad efter månad har gått och tusentals människor har fått sitta och vänta av tiden i stället för att få till en stabil vardag.

Ukrainska flyktingar omfattas av massdirektivet vilket innebär att de inte har rätt till sfi-undervisning utan måste ordna språkundervisning på egen hand.

Runt om i landet är språkprojekt för ukrainare beroende av EU-bidrag och lokala initiativ vilket är ohållbart. Många behöver lära sig svenska för att kunna börja arbeta i sin profession eller inom våra bristyrken som skriker efter personal – men det får de göra bäst de kan utan något som helst grundstöd.

Nu i dagarna aviserade arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson (L) att Arbetsförmedlingen ska få i uppdrag att stärka informationen om svensk arbetsmarknad för ukrainare så de kan få råd, tips och stöd om hur man får jobb här. Deras kompetens ska kartläggas och de ska matchas mot lediga jobb.

Men grundorsaken till arbetslösheten hittar vi inte i bristen på råd kring hur Sverige funkar utan på lektioner i hur svenskan funkar. Det märkliga blir att Pehrson i talet påstår att regeringen satsar på att ukrainska flyktingar ska få möjlighet att lära sig svenska ”från dag ett” – samtidigt som ukrainare tar sig från Sverige till andra länder för att få en värdig chans att bygga en fungerande vardag undan kriget.

Bakom regeringens passivitet kring ukrainarnas integrering ligger motivet att de inte ska uppmuntras att stanna utan återvända fortast möjligt. Att investera i svenskkunskaper uppfattas på samma gång som ett slöseri med skattepengar och som något som ökar benägenheten att stanna här.

Det är ett olyckligt resonemang som strider mot migrationsforskningen. Det är inte ett slöseri även om man helt bortser från den humanitära aspekten. Oavsett om ukrainare väljer att stanna här eller flytta tillbaka till Ukraina så kommer svenskkunskaper och anknytning till Sverige vara värdefullt både för dem och för våra länder.

Kan vi se oss i spegeln om vi inte ens kan ta emot de som flyr krig nästgårds oavsett vår egen vinning?

Sverige lider stor brist på arbetskraft och med språkkunskap torde ukrainare fortare etablera sig inom många branscher som skriker efter kollegor. Ukrainare som väljer att stanna kommer att berika Sverige men också stärka kontakterna mellan Sverige och Ukraina. Det bidrar till återuppbyggnaden genom resurs- och erfarenhetsutbyte.

Ukrainare som återvänder med goda svenskkunskaper och erfarenheter från ett vänligt värdland kommer att underlätta ekonomiska och sociala förbindelser – exempelvis underlätta för svenska företag att etablera sig och växa i Ukraina efter kriget. Men den humanitära aspekten måste väga minst lika tungt om vi är seriösa med vår ukrainska solidaritet – för kan vi se oss i spegeln om vi inte ens kan ta emot de som flyr krig nästgårds oavsett vår egen vinning?

Regeringen måste följa Region Stockholms exempel om vi ska ge ukrainarna en värdig chans. Man måste se möjligheterna till närmare band och ömsesidig nytta som viktiga bidrag till Ukrainas återuppbyggnad, Sveriges utveckling och stärkandet av den europeiska demokratin. Regionen kan inte göra mycket jämfört med regeringen, men vi gör i alla fall allt vi kan – och det är det minsta vi kan förvänta oss av vår regering när kriget återigen rasar i Europa.