DN Debatt. ”Vintersporterna måste våga tacka nej till fossila pengar”

DN DEBATT 27/2.

Snön smälter under våra fötter i allt raskare takt. Det märks tydligt inom vintersporten där tävlingar ställs in och skidorna skär genom slask. Allt understött av sponsorpengar från fossila företag som bidrar till att snötäcket krymper. I väntan på lagstiftning måste idrotten själv ta ansvar, skriver representanter för tankesmedjan New Weather.