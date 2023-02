DN Debatt Repliker. ”Visst behövs det administration, men måste den vara så stor?”

I vår debattartikel här på DN Debatt publicerad den 5/2 varnar vi för den elevering som skett och sker av administration och pekar på hur kärnverksamheten utarmas och incitamentsstrukturen perverteras i offentliga organisationer. Effekten blir inte minst färre lärare per elev, färre patientbesök och en mindre andel poliser i yttre tjänst. Vi har fått ett otroligt positivt gensvar – via telefonsamtal, mejl och reaktioner på sociala medier. Den bild vi målat upp är uppenbarligen något många känner igen sig i. I likhet med exempelvis Emmelin och Ellegren kan vi notera att de processer vi beskriver förekommer på våra högre lärosäten.

Men det är på intet sätt unikt, och kanske inte ens mest akut, där. Det vi vill fånga med begreppet elevering är en mer generell mekanism. I grunden handlar elevering om maktrelationer mellan olika yrkesgrupper och är inte unikt för universitetsvärlden eller ens offentlig sektor.

I samband med responsen vi fått har det uppstått en del frågor, liksom i de repliker vi fått här på DN Debatt. Vi vill här särskilt bemöta tre kommentarer: 1) att vi anser att all administration är onödig, 2) att vi är för snäva i vår förståelse samt 3) att ”professionalisering” av chefer och administratörer är av godo.

1. På den första punkten (som exempelvis Ericsson och Melander för fram) kan vi bara konstatera att offentlig sektor inte kan fungera utan ett stöd från kompetenta och duktiga administratörer som ger ett gott stöd för att upprätthålla verksamheten, vilket vi också underströk i vår artikel.

I stället för en stödverksamhet blir den störverksamhet.

Vår poäng är emellertid att de eleverade administratörerna ägnar sig ganska lite åt att ge detta stöd och i stället ägnar sig åt strategiska projekt, att prata om verksamheten på allt med avancerade sätt i allt fler kanaler och att tala om för dem i kärnverksamheten hur de ska göra saker. Inte minst det sistnämnda är särskilt problematiskt, då det inte bara innebär att administrationen i sig kostar pengar, utan också att de tynger ner verksamhetsutövarna. I stället för en stödverksamhet blir den störverksamhet.

2. På den andra punkten, om att vi är för snäva i vår förståelse, vill vi först understryka att Hall har alldeles rätt i att det finns en mängd administrationsdrivande faktorer i offentliga organisationers omgivning. Allt från lagstiftning, till inspektionsmyndigheter och marknadsorientering kan förväntas vara bidragande orsaker.

Men risken med att lägga ett ensidigt externt fokus är att det är just det externa trycket som legitimerar den ökande administrationen. På det sättet fråntas organisationsledningar ansvar. Poängen med att fokusera på elevering är att det berör den interna organisationsarenan. Vi för därmed in diskussionen på det som kan påverkas av nämnder, styrelser och chefer och tydliggör därmed ett ansvarsförhållande. Att i alla lägen skylla på en övernitisk stat och/eller icke-fungerande samspel mellan organisationer, även om en del av förklaringen ligger där, leder alltså snarast till att administrationen kan få än friare spelrum.

3. Den tredje punkten rör idén om professionalisering som något alltigenom positivt. I sin replik påstår Ericsson att vi inte vill att ”chefer ska vara chefer utan att det ska vara en karriärväg”. Påståendet är mer än lovligt underligt då vi argumenterar för exakt motsatsen när vi föreslår att chefspositioner ska vara tidsbegränsade och att chefen efter avslutat uppdrag återvänder till kärnverksamheten. Föreställningen om professionaliserade chefer som Ericsson för fram är en del av den problematik vi identifierar.

Melander skriver att det vi ”beskriver som elevering skulle därför hellre kunna beskrivas som professionalisering” och använder därmed, precis som Ericsson, ordet ”professionalisering” som en etikett som automatiskt gör ett fenomen till något positivt. (Det är viktigt att notera att ”professionalisering” och ”profession” i detta sammanhang inte är samma sak som att ”vara professionell” i bemärkelsen att vara särdeles duktig på någonting. Det är besläktade men inte identiska begrepp.) Men den professionalisering som Melander vill påskina är exakt en del av den problembild vi målar upp.

Det är när administration utvecklas till professionsliknande yrkesgrupper problemen uppstår.

Professioner är skickliga på att monopolisera arbetsuppgifter och se till att ingen annan har något att säga till om i deras domän. Det är när administration utvecklas till professionsliknande yrkesgrupper problemen uppstår. Faktum är att våra resonemang har en grund i just professionsteori (se till exempel vår rapport ”Ökande administration – Belägg och potentiella förklaringar” och Alvehus bok The Logic of Professionalism, 2022). Det Ericsson och Melander framför är alltså en del av problemet, inte en lösning.

Med dessa förtydliganden vill vi avslutningsvis säga att vi hoppas att den debatt som dragits igång fortsätter. Ett kritiskt skärskådande av våra offentliga organisationer kan och ska ske ständigt, inte bara av yrkesutövare och debattörer, utan även av de duktiga administratörer som stödjer verksamheterna.