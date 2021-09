DN Debatt Repliker. ”Visst finns vetenskapligt stöd för riktade hälsokontroller”

Andreas Stomby lyfter i sin replik fram flera viktiga punkter som förtjänar att kommenteras. Glädjande nog är vi överens om huvudbudskapet i vår debattartikel, nämligen att såväl enskilda individer som hälso- och sjukvården gagnas av att sjukdomar förebyggs.

Däremot har Andreas Stomby missuppfattat vår text när han tolkar det som att vi ”drar slutsatsen att detta förebyggande arbete bör ske genom så kallade riktade hälsokontroller”. Vi menar att många olika initiativ inom hälso- och sjukvården och den kommunala vård och omsorgen kan bidra till detta. Även andra viktiga delar i samhället som till exempel nationella och regionala beslutsfattare, myndigheter, föreningsliv och media har ett stort ansvar i det preventiva arbetet. Vi lyfter i debattartikeln fram riktade hälsokontroller som ett av flera viktiga instrument i det arbetet.

Tvärtemot vad Stomby hävdar, finns vetenskapligt stöd för att riktade hälsokontroller med uppföljande hälsosamtal på det sätt som sker i Sverige fungerar. Vi vill därför med vår artikel synliggöra att det nu finns utvärderingar av svenska och danska arbetssätt som visar att det är möjligt att påverka risken att insjukna och avlida i vår dominerande folkhälsosjukdom, hjärt- och kärlsjukdom och även att minska den totala dödligheten.

Svenska register ger oss unika möjligheter att på individnivå hitta väl matchade individer (samma ålder, kön, socioekonomiska bakgrund, medicinförbrukning, hälsotillstånd med mera), som inte deltagit i hälsokontroller. Dessa individer kan då jämföras med individer som deltagit i hälsokontroller och genom hälsosamtal fått stöd att förändra levnadsvanor när det behövts. Man kan på så sätt skapa utvärderingsmodeller som i vissa avseenden till och med är mer relevanta för hälso- och sjukvården än så kallade kontrollerade randomiserade studier där människor lottas till en behandlingsgrupp eller en kontrollgrupp. Utvärderingsmodellen från Sollentuna är ett sådant exempel.

Att socioekonomisk tillhörighet har betydelse för livslängd och hälsa är oomtvistat. Att det är svårare att nå människor som bor i socioekonomiskt utsatta områden är också tydligt belagt i många rapporter och studier. Inte minst den pågående pandemin har påvisat detta.

Men att därför ge upp och som Andreas Stomby hävda att det inte är någon idé att försöka är oss främmande. Vi vet till exempel att kvinnor med låg utbildningsnivå är speciellt utsatta. Enligt Folkhälsomyndighetens årsrapport 2021 ökar antalet personer per 100 000 invånare som avlider före 65 års ålder bland kvinnor med högst förgymnasial utbildningsnivå. Det är en trend som måste brytas och vi menar att just därför bör vi sätta in extra insatser för att nå dessa grupper.

Vi inser att primärvården inte är en oändlig resurs. Likafullt utgör en väl utbyggd primärvård en mycket bra bas för preventivt arbete. Primärvården har en bred kontaktyta mot befolkningen, kan erbjuda kontinuitet och på landets vårdcentraler finns olika professioner som arbetar tillsammans i team för att stötta individer i livsstilsförändring.