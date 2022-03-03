DN Debatt. Журналістика – важлива зброя у боротьбі з російською дезінформацією

Den här artikeln är översatt till ukrainska från svenska. Läs originaltexten här: DN Debatt. ”Journalistik ett viktigt vapen i kampen mot rysk desinformation”



Вранці 24 лютого 2022 року світ прокинувся з новинами про те, що жорстока війна знову охопила європейський континент. З того часу російський державний апарат робить все можливе, аби змусити замовчати вільні незалежні ЗМІ і обмежити їх роботу з освітлення подій в Україні та Росії.

Цим спільним зверненням видавці та видавництва усієї Швеції хочуть висловити своє співчуття і підтримку незалежним ЗМІ, що працюють в Україні та Росії. Звернення буде опубліковано російською та українською мовою і поширене в соціальних мережах різних медіа компаній та в листівках.

Ми з занепокоєнням та сильною тривогою сприйняли повідомлення про російський напад. Як видавці ми вже раніше були дуже занепокоєні тим, як Росія намагається обмежити свободу слова та друку. Тепер посилюється тиск на ЗМІ, щоб завадити незалежному висвітленню подій з фронту. Погрожуючи закриттям новинних агенцій, які не підтримують російську пропаганду, влада показує, наскільки далеко вони готові піти, аби обмежити право людей на отримання правдивої та незалежної інформації. Цим зверненням ми хочемо висловити нашу підтримку всім, хто реалізує своє право на вільне самовираження: журналістам, художникам і всім, хто виходить на вулиці та демонстрації проти вторгнення, як в Росії так і в Україні .

Декілька шведських журналістів знаходяться в таких містах як Київ, Харків, Львів, у польських прикордонних містах та в Росії. Зараз вони роблять все можливе, аби доносити новини точно та правдиво. Це складна, важка і часто – небезпечна робота. І ми з великою повагою відносимося до наших колег на місцях.

Статті та репортажі, що публікуються в шведських ЗМІ за останній тиждень, вразили усіх нас. Світлини та відео спалених будинків, людей що рятуються втечею чи намагаються сховатися в міському метро. Свідчення жорстокого відношення, страху та відчаю назавжди закарбуються в пам’яті кожного з нас разом з почуттям безсилля та тривоги.

Вже в перший тиждень вторгнення ми зіткнулися з тим, що журналісти були вбиті чи поранені під час виконання своєї роботи. Наші думки зверненні до рідних та колег українського журналіста Шакірова Ділербека Шукуровича, який був застрелений в селі Зеленівка під Херсоном. Приблизно в цей же час ми отримали інформацію про те, що двоє данських журналістів були обстріляні. На щастя, ніхто з них серйозно не постраждав.

Це надзвичайно важлива робота, яку свої та іноземні журналісти роблять на місцях і в Росії і в Україні. У той час, як російська влада робить все можливе для ускладнення цієї роботи через дезінформацію, переслідування та насилля.

Вільна та незалежна журналістика, яка критично розслідує порушення міжнародного та гуманітарного права, яке ми наразі спостерігаємо в Україні, є важливою зброєю у боротьбі проти російського нападу та дезінформації. Без сумніву, ми знаходимося на переломному моменті, коли тоталітарна наддержава за допомогою збройних сил хоче знищити те, на що Європа витратила останні 80 років, створюючи демократичне суспільство, право незалежних суверенних держав на самовизначення, вільні ЗМІ та незалежну судову систему.

Тому надзвичайно важливо щоб українські, російські та іноземні ЗМІ змогли продовжувати повідомляти про російські напади, а міжнародна спільнота одночасно використовувала всі доступні мирні засоби, аби змусити президента Путіна сісти за стіл переговорів.

Українська демократія та громадяни України зможуть отримати право жити в мирній та вільній державі.