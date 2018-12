Mamma var död. En lördag för tre månader sedan hade det ringt på dörren. I stället för att köra barnen till tennisen fick Ebba åka till bårhuset. De hade lagt Ebbas mamma i ett smalt rum, under ett vitt lakan med broderad fåll. Hon hade en mörk färg i ansiktet och svullna händer. Ebba grät när hon såg henne. Inte för att hon blev ledsen. Figuren i rummet hade inget gemensamt med hennes mamma. Tårarna berodde på att hon inte förstod vad hennes mammas död skulle betyda, och vad hon skulle göra med den. Sorgen kom senare. Först smygande, lite i taget. Veckan efter begravningen hade den blivit till en kronisk värk i benen. Den fanns där när hon vaknade och släppte inte taget. Ibland blev hon yr mitt på dagen, synen blev sämre, och det gjorde ont i bröstet. Men dagarna gick, en lång rad av uppgifter att hantera klarades av och buntar av papper skrevs under. Välkända nycklar till platser som Ebba alltid kallat hemma lämnades över till främlingar. Mystiska nycklar som ingen kunde para ihop med ett lås slängdes bland metallskräp och kördes till tippen. Bara en av nycklarna hade Ebba sparat. Den låg i hennes jackficka. Ibland stack hon ner handen för att känna på den.

Och nu var det natten innan julafton. Första julen utan mamma. Det enda som fanns kvar från alla de jular som aldrig mer skulle komma tillbaka var mammas moraklocka. Varken svägerskorna eller bouppteckningsmannen hade gjort anspråk på den. Nu, här i köket, var tickandet Ebbas enda sällskap. Hennes man låg i sängen och låtsades titta på tv. Barnen sov också, men Ebba kunde inte förmå sig att försöka göra detsamma. Tick-tock, sa klockan. Var nu glad och förväntansfull, tick-tock, inte svika barnen, tick-tock förstör inte julen för dina syskon, inte ens din man förtjänar att du surar dig igenom de här dagarna. Ebba ville bara att det skulle vara över. Hon andades in, sen andades hon ut. Moraklockans visare rörde sig hånfullt långsamt.

Det var inte firandet som gjorde det svårt. Hon hade genomlevt inte mindre än fyra stycken överdådiga födelsedagsfester under hösten, kompisar som organiserade infantila kalas med olika varianter på 90-talstema för att få tillfälle att klä ut sig i lika fula kläder som de hade haft för tjugo kilo sen. Det var inte heller det att julen brukade vara Ebbas mammas ansvar och att det nu låg på Ebba trots att ingen hade frågat vad hon ville. Det var inte ens saknaden efter mamma. Hon saknade mamma varje dag, inte för att det var jul.

Julen kändes som ett hån. Tiden då familjer samlas. Då mänskligheten ska frälsas med kärlek. Den årligt återkommande decemberteatern. Plötsligt skulle varenda jävel skänka nötkräm och myggnät till svältande barn, plantera träd i Amazonas, samla ihop noppiga tröjor till välgörenhet och sitta på parmiddagar och påstå att vi-funderar-faktiskt-på-att-låta-en-ensamkommande-sova-i-gästrummet. Och ingen låtsades om det alla visste: att redan i mellandagarna skulle givmildheten vara utbytt mot bantningslöften, mellandagsrea och sms-lån för att kunna betala resa till solen i påsk.

Ebba slet ögonen från moraklockan och tittade på den upplysta julgranen i stället. Den blev suddig i konturerna. Ebbas ögon var trötta, men det gigantiska berget av julklappar som skulle kompletteras med kusinernas och brödernas och svägerskornas paket under morgondagen, det såg hon tydligt nog. ”Kan vi inte dra ner på julklapparna i år”, hade hennes man sagt, det gjorde han varje år. Men det här var första gången han hade försökt skylla det på miljön. Alla skulle prata om den nu, till och med han. ”Klimatförändringarna är årets flyktingkris”, hade Ebba råkat mumla när hon väntade på att kaffet skulle bli klart i fikarummet på jobbet. ”Just nu trendar miljön till och med högre än terrorhotet.” Praktikanten som stod bredvid Ebba blev så upprörd att hon fick tårar i ögonen. Senare samma dag hade Ebba inte ens kunnat köpa storpack stearinljus utan att få en föreläsning av kassörskan om de andra, dubbelt så dyra, ekologiska ljusen som hon ville rekommendera i stället. Ebba hade köpt de billiga. Och hon höll juldekorationerna påslagna under nätterna: adventsljusstakar, utebelysning, girlanger och stjärnor. De som skulle lysa upp det förbannade vintermörkret. Och om hon under morgondagen skulle bli tvungen att lyssna på hur svägerskan hade ställt in den årliga Thailandsresan för att hennes ”klimatångest blev för svår” då skulle hon att behöva smita ut under Kalle Anka och skära sönder däcken på svägerskan sjusitsiga hybridbil med 350 hästkrafter. Hyckleri, tänkte Ebba, för vilken gång i ordningen visste hon inte. Julen är hycklarnas högtid.

• • •

Ebba måste ha slumrat till, för hon vaknade av att det dånade. Hon kunde inte lokalisera ljudet, men det måste ha varit moraklockan som slog midnatt. Ljudet borde befinna sig i en mardröm, för det var mycket högre än i verkligheten. Men trots att hon skakade på sig släppte inte sömnen taget. Klockan dånade. Slog alldeles för många slag. Julafton, tänkte hon. Nu är det bara några timmar kvar.

När ljudet äntligen tonat bort reste sig Ebba upp. På väg in till sovrummet stannade hon till framför sin äldsta dotters rum. Dörren var ilsket stängd. Ebba öppnade den. Det var så hon gjorde numera, smög in när tolvåringen hade somnat, för att kunna ta på henne utan att bli bortmotad. Dottern sov djupt. Klockan hade inte stört henne. Ebba satte sig på dotterns sängkant. Hon sov på rygg, med armar och ben utslagna som en sjöstjärna. Så hade hon gjort ända sedan sin allra första jul, åtta veckor gammal.

Ebba la sig försiktigt ner, bredvid dottern i sängen, lirkade armen under flickans nacke. För någon dag sen hade dottern frågat om Ebba tyckt om julen när hon var liten. Jag minns inte, hade hon tänkt. Och undvikit att svara. Men nu kom det glömda tillbaka. De förflutna jularna. Hur hennes mamma skrattade med öppen mun när Ebba sa alla replikerna i Karl Bertil Jonssons julafton högt. Hur Ebba lämnade mat till trätomten som stod placerad vid ytterdörren. Och året då Ebba sett sin mamma stå i nattmörkret och försiktigt röra om bland risgrynen för att det skulle se ut som om någon hade ätit av gröten. Eller när Ebbas yngsta bror åt två kilo knäck på mindre än en timme men låg fyra timmar på huk vid toaletten för att kräkas upp dem igen. Ebba mindes första gången hon åt senap och tyckte om det. Och hon skulle aldrig glömma mammans mjuka underarmar, när hon höll om henne för att hon var rädd för den bullriga jultomten som kom med alla paket och luktade precis som farfar. Eller hur det kändes att krypa upp i mammas säng alldeles för tidigt på julaftonsmorgonen, lägga sig intill hennes rygg, sticka sina kalla fötter under hennes ben och vänta på att hon skulle vakna.

Ebba vände ansiktet mot dotterns hals, såg pulsen ticka under den tunna huden. Jag älskade julen när jag var liten, tänkte hon, och insåg att det var sant. Julen var det bästa jag visste.

• • •

”Kom och lägg dig, älskling.” Ebbas man viskade. Han hade lagt en hand på hennes axel och Ebba tog sig försiktigt upp från dotterns säng. Han tog hennes hand. De hade inte legat med varandra sedan hennes mamma dog. Ingen ökad kåthet i dödens närhet. Vare sig liklukten på bårhuset eller byråkratin på begravningsbyrån hade fått Ebba pirrig. Bara illamående. Ett par gånger hade hon ändå velat konfrontera sin man, var det inte hans jävla ansvar att vilja ha henne och visa det? Åtminstone nu, när hon måste välja psalmer till kyrkan, kontakta skatteverket och mammas bank? Men varje gång ångrade hon sig och höll tyst. Hon var rädd att behöva ligga med honom om han blev ledsen.

När de lagt sig ner i sängen vände han sig mot henne. ”Du behöver inte fira jul”, sa han. ”Vi kan säga att du är sjuk. Du kan stanna i sängen. Eller så ringer jag alla och säger att vi har fått kräksjukan. Jag kan buda maten till din bror. De kan vara där i stället.”

Och hon såg hur det kunde bli, klart och tydligt framför sig. Hon skulle slippa gå upp. Slippa le. Ingen timslång paketöppning. Inga långtråkiga spel. Hennes bröder skulle skratta och ha kul. De var bättre än hon på att vara glada. Hennes barn hade det alltid roligare med sin pappa, julen utan henne kunde bli trevlig.

Hon skakade på huvudet. ”Jag vill”, sa hon. ”Jag vill vara med er.” Och han log. Det såg ut som han blev glad. Och Ebba kröp längre in i hans famn så att han inte såg hur lättad hon blev. Nu är det jul, tänkte hon. Hans jul, barnens jul. Och min.

• • •

Ebbas yngsta dotter stod knäpptyst vid hennes sänggavel. Ebba reste sig upp omedelbart. Drog upp flickan i famnen, egentligen var hon för tung för att bära, men Ebba gjorde det ändå. Det var bara några steg in till flickrummet och där vände hon ner henne i sängen och la sig bredvid. Hon andades i takt med barnet. Det var omöjligt att få hennes åttaåring att sluta suga på tummen. Även om hon låtsades ganska bra under dagarna så drogs tummen obevekligen in i munnen på henne så fort hon somnade.

Ett fotografi på mamman med det yngsta barnbarnet stod på dotterns nattygsbord. Ebba fixerade blicken på det. Det var ett svartvitt porträtt. Men i dunklet var det som om bilden fick färg. Rött, blått, grönt och gult, en färg i taget spred sig över fotografiet som ringar på vatten, vågor vid strandkanten och när alla nyanser var på plats såg Ebba hur hennes mamma vred på huvudet, fortfarande med barnbarnet i famnen. Hon såg rakt på Ebba. Hon talade. Eller så sjöng hon? Men rösten kom inte från fotografiet. Det lät som om den kom uppifrån, utifrån eller inifrån. Moraklockan i köket började spela, ljudet dansade in till Ebba, sänkte sig ner över henne, omfamnade henne, vaggade henne en sekund i taget. Och Ebba kände hur den allra sista ilskan i henne försvann. Oron släppte taget. Hullingarna som suttit i hennes hjärta lossnade. Hennes mamma pratade med henne, sjöng en visa hon glömt. Det var inget hon skulle kunna återberätta, ingen melodi hon kunde sjunga. Ändå skulle hon för alltid bära det med sig. En förvissning om att magi är det man gör det till och de bästa sagorna är historier vi tror på. Och innan mamman återtog sin svartvita skepnad hann Ebba också viska, till mamma och de jular som varit, till sin familj och de jular som skulle komma och till den som var just nu: ”God jul.”

Malin Persson Giolito är författare, jurist och krönikör i Dagens Nyheter. Hon fick sitt stora genombrott 2016 med thrillern "Störst av allt" (Wahlström & Widstrand).