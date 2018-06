Beckett gav röst åt det totalitära mörkrets offer

Samuel Beckett hade ett sätt att tala om sig själv som gjorde honom obestämbar. Vid den förtalsrättegång i Dublin 1937, där han skulle vittna till sin farbror Harry Sinclairs fördel, frågade åklagaren om han var kristen, agnostiker eller ateist. ”Varken det ena, andra eller tredje”, svarade han. Som irländare i fransk exil fick han ibland frågan om han var engelsman. Hans svar blev ”tvärtom”. Au contraire.

Men det var privatpersonen Beckett. Jag har ibland tyckt att diskussionen kring hans verk gör dem konturlösa och jag brukar snabbt tröttna när det talas om ”tidlösa mänskliga tillstånd”. Det finns en tradition att abstrahera Beckett, något som inte bara har att göra med hans asketiska scenanvisningar – medan verk som ”Slutspel” eller ”I väntan på Godot” ibland tycks peka med hela handen på till exempel mörkare sidor av irländsk historia.

Hur nära tillkomsten av hans verk har till konkreta politiska skeenden påminns vi nu om i den bok som skakat om Beckettläsarnas lilla men tättbefolkade värld. Den brittiska litteraturprofessorn Emilie Morins ”Becketts political imagination” (2017) hör till de stenhårda, akademiska verk som får andra magistrala närläsningar att påminna om flykten hos en skadskjuten kråka. På tvåhundrafemtio mycket täta sidor går hon igenom Becketts hela liv och verk och tycks inte missa en samtidshändelse som påverkat honom och hans skrivande – vilket nu inte är samma sak som att försöka göra hans verk till dagspolitiska pamfletter.

Rättegången i Dublin 1937 var en vändpunkt för Beckett. Året innan hade han rest genom Nazityskland och fört en noggrann dagbok som gavs ut först för några år sedan. Han skrev konstkritik, äcklades av den politiska utvecklingen och förföljelsen av judar och oliktänkande, noterade hur de moderna konstnärer som intresserade honom försvann från museiväggar och gallerier.

När han kom hem drogs han in i en plågsam rättsprocess. Oliver st John Gogarty, känd som förebild för Buck Mulligan i James Joyces ”Ulysses”, ansåg sig också vara författare. (Han har tyvärr fått en pub uppkallad efter sig i Dublins turistgetto Temple Bar, men det är inget att göra åt.) Hans roman ”As I was going down Sackville Street” var en sorts svar på ”Ulysses”, men innehöll naket antisemitiska angrepp på familjen Sinclair, släktingar till Beckett genom ingifte.

Rättegången blev till en studie i antisemitism. Vittnet Beckett smutskastades som ”hädaren från Paris”. Att han valde att fly landet handlade delvis om hans komplicerade relation till sin mor, men lika mycket om hur lågt i tak det höll på att bli i det alltmer nationalistiska Irland, där hans första prosabok ”More pricks than kicks” (1934) redan förbjudits av den kyrkliga censuren.

Beckett hade under sin förra Paris-sejour redan varit inblandad som översättare i vänsteraktivisten och antirasisten Nancy Cunards antologi ”Negro” (1933) som samlat samtida texter av svarta författare. Beckett översatte essäer från franska som bland annat handlade om övergrepp i de afrikanska kolonierna. Cunard, som var bekant med alla de modernistiska kändisarna, uppskattade även den unge Beckett, men undslapp sig att han var ganska omogen och jobbig. Översättningarna var dock bra, och det var som översättare han länge kom att försörja sig före ”Godot”.

I likhet med många andra aktiva i motståndsrörelsen under kriget talade Beckett senare nästan aldrig om sina upplevelser. Som hans biograf James Knowlson beskrivit uppgick hans cell, ”Gloria/SMH”, organiserad av brittiska Special Operations Executive (SOE), till runt fyrtio personer, vilka alla förråddes av prästen Robert Alesch. (SOE:s mapp över Beckett beskriver honom som ”bildad och ganska intelligent”.)

Många greps, bland dem Becketts nära vän Alfred Péron, som dog strax efter befrielsen av koncentrationslägret Mauthausen. Beckett och hans sambo Suzanne Déchevaux-Dumesnil var bägge aktiva i cellen och lyckades fly med några timmars marginal. Som Morin visar finns ekon av deras långa vandring till gömstället i Roussillion i till exempel ”Godot”. En av de som gömde dem var för övrigt författaren Nathalie Sarraute.

När han tillfrågades varför han som irländare hade engagerat sig i franska motståndsrörelsen återkom Beckett till nazisternas behandling av judar. En av dem var Paul Léon från kretsen kring Joyce. Dagen innan han greps sprang han ihop med Beckett på gatan och denne sade bestört att Léon genast måste fly från Paris. Det gick inte, sade Léon; hans son skulle ta studenten nästa dag. Léon dog i Auschwitz.

Morin berättar om hur Gestapo dagarna efter Léons arrestering sökte igenom hans bostad på jakt efter dyrbara förstautgåvor av ”Ulysses”, en ”skandalroman” med judisk huvudperson. En bild så god som någon av nittonhundratalet.

Åren 1954-62, som sammanfaller med Becketts genombrott som dramatiker, är också de år då kriget om Algeriets självständighet skakar Frankrike i grunden. Det såg ut som om Frankrike höll på att falla ned i den fascism man nyss befriat sig från – med censur (kriget fick inte nämnas), övergrepp mot civila, tortyr av politiska fångar. Becketts förläggare åtalades för att ha publicerat vittnesmål om tortyr – och utsattes för bombattentat av högerextremisterna i OAS. Som irländare kunde Beckett inte skriva under de upprop mot tortyr och censur som samlade många av samtidens franska intellektuella, inte utan att bli av med sitt uppehållstillstånd, något som gjorde att han drog på sig kritik. Men han befann sig mitt i konflikten.

”Handlar” då Becketts texter om fascismen och Algerietkriget? Ja och nej. Dagskommentarer till samtiden är undantag i hans skrivande och han är inte lojal mot en enda idé om vad samhället är eller borde vara. Det finns också en rak kontinuitet i personskildring från förkrigsromanen ”Murphy” (1938) till hans femtio- och sextiotalstexter. Men de erfarenheter han hade med sig efter tiden i motståndsrörelsen och som översättare i Röda korset strax efter kriget är hela tiden centrala för de tillstånd han gestaltar.

Becketts genombrott som författare kom efter den insikt han tyckte sig nå under ett hembesök i Dublin 1945: han skulle distansera sig från den ”Joyce-estetik” han beundrat och hädanefter bara utgå från sina egna, starkaste erfarenheter. Det är ur den koncentrationen och destilleringen som den Beckett vi känner tar form. Och jag skulle vilja kalla den form han skapar för anti-totalitär.

Han skriver inte om någon kamp för hur samhället ska vara – han skriver om maktens offer. Detaljerat. Den tjurpiska som svingas i ”Utkast för radio II” från 60-talets början är densamma som användes av Gestapo – liksom av franska arméns torterare i Algeriet. Morin har en lång lista över exakta lån ur samtiden i de banbrytande pjäser som skrevs under just dessa år. Detta är vad som blir kvar när de totalitära krafterna härjat oss. Så kan man läsa Becketts svartaste text, romanen ”Hur det är” (1961) där ordlösa människor torteras och torterar i ett fält av gyttja. Det är inte abstraktion, det är inte ”tidlös myt”, det är nära realismen – för de av Becketts vänner som inte hann undan. Det är också svårt att läsa några av Becketts starkaste senare texter, som ”Vad var” (1983) med andra glasögon.

1982 skrev Beckett ”Katastrof” som så tydligt gestaltar censuren och som tillägnades Václav Havel. Den har ibland setts som ett ”undantag” i hans produktion. Men som Morin visar är den texten helt i linje med hela Becketts författarskap. Hans allra sista utspel var också när han några månader före sin död undertecknade Engelska PENs upprop för den mordhotade Salman Rushdie.

Samuel Becketts verk är inte illustrationer till politiska övergrepp, dilemman eller tragedier. Men de går inte att lösgöra från erfarenheter av det totalitäras natur och härjningar. Morins närläsning fördjupar förståelsen av den röst som talar i dem och påminner om hur mycket av den viktigaste nittonhundratalslitteraturen kretsar som en spiral kring det totalitära sammanbrottet i seklets mitt. Den ”absurditet” som Albert Camus talar om ringar in konkreta erfarenheter och insikter från ett krig mot fascismen och år av motståndskamp. Sisyfos såg ett tag ut att ha baxat upp sin sten, och under några decennier verkade den ligga stilla. Nu börjar den rulla nedåt igen.