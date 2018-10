Roman Daniel Birnbaum ”Dr. B.” Albert Bonniers förlag, 366 sidor Visa mer

På sidan 182 i Daniel Birnbaums debutroman ”Dr. B.” skymtar en liten tvåårig flicka tillsammans med sin adoptivfar. Det är hösten 1939 och flickan har öroninflammation. Jag råkar känna henne, hon är nu i 80-årsåldern och jag träffade henne för ett par veckor sedan. Alla andra personer i romanen är också autentiska, men de flesta är döda. Är ”Dr. B.” alltså en roman eller en historisk framställning av händelser under ett år i Stockholm i Andra världskrigets inledning? Det är hur som helst ett fantasieggande stoff Daniel Birnbaum hittar i sin farfar Immanuels efterlämnade papper.

Immanuel var tysk journalist och korrespondent i Warszawa när Andra världskriget bröt ut. Eftersom han var jude och socialdemokrat kunde han inte fortsätta skriva för tyska tidningar, han flydde med sin fru och sina två söner, först till Finland och småningom Sverige. Där arbetade han för ett tyskt exilförlag och för en schweizisk tidning.

Någon gång hösten 1939 kom han i kontakt med ett par engelsmän som spionerade på nazister i Stockholm och förberedde ett attentat mot hamnen i Oxelösund med syfte att förhindra utskeppningen av järnmalm till Tyskland. Samtidigt uppsöktes han av en man från en tysk agentur som förmedlade artiklar till tyskspråkiga tidningar i Polen. Av denne man övertalades Immanuel att lämna upplysningar om engelsmännen, ett brev fastnade i den svenska postkontrollen och de engelska planerna kunde avslöjas.

Med hjälp av innehållet i farfars låda och en hel del arkivarbete konstruerar Daniel Birnbaum en roman som kan läsas som en rak spionhistoria men också som en skildring av en tid och en plats präglade av undergångsstämning och rädsla, befogad sådan.

Roman är en lämplig beteckning att ta till för den som vill svära sig fri från ansvar för skildringen av autentiska människor och händelser. Birnbaum har inte det behovet: ingen framställs i ofördelaktig dager, inga obehagliga avslöjanden sker, det mesta som händer är kända fakta. Den enda en aning tvivelaktiga figuren är Immanuel själv.

Så hur ska man förstå Immanuels avslöjande brev? Var han en dubbelagent, spionerade han åt Gestapo eller var mottagaren i Berlin tvärtom en del av motståndsrörelsen mot nazisterna? Berättelsen ger inget entydigt svar på frågan, men en stark drivkraft bakom Immanuels beslut att skriva brevet var den tyska kontaktens antydda löften om hjälp att fly vidare till USA ifall Tyskland skulle gå in i Sverige.

Daniel Birnbaum skriver en ytterst välvårdad, lite ålderdomlig svenska som sluter sig tätt till den värld han skildrar: en stad där de olika kretsarna går in i varandra, där bokhandlare, förläggare, diplomater och affärsmän möts i gathörn och privata hem, där en Bonnier är du och bror med utrikesministern och samtidigt i all hemlighet hjälper nödställda judar i den lilla ström av flyktingar som ännu släpps in över landets gränser.

På Hotell Reisen, där Immanuel bor innan familjen får låna rum hos familjen Weil på Frejgatan, vistas även tyska sändebud och engelska spioner. Hotellet genljuder av rykten och Immanuel kan snappa upp brottstycken av samtal. Förläggaren Bermann Fischer, som ger ut de tyska exilförfattarna med Bonniers hjälp, behöver visum för att ta sig i säkerhet, Immanuel söker upp Sovjetunionens ambassadör Aleksandra Kollontaj, som hjälper till. Även Tor Bonnier själv vill diskutera möjliga flyktvägar ifall han tvingas sälja Dagens Nyheter och sätta sig och familjen i säkerhet. Så går det till, kända namn blandas med okända.

Birnbaum rör sig i Stockholms centrala kvarter med konstkännarens blick för vackra fasader och skymningar och med nätverkarens stora kunskap om vilka personer som är viktiga att känna till. Även de jag först tror är påhittade romanfigurer har funnits i verkligheten – nätet är en fantastisk uppfinning! – men det har sina sidor att skriva historisk roman med enbart verkliga gestalter.

De gamla mästarna visste att de historiska figurerna, kungarna och härförarna, gjorde sig bäst i biroller, medan romanens hjältar måste vara fantasiskapelser för att bli riktigt levande. I Birnbaums roman förblir alla gestalter skuggor. Inte ens Immanuel lyckas fängsla, Birnbaum undviker att fantisera fram tankar, våndor och bevekelsegrunder som hade kunnat göra farfadern till en man med ett öde i en ödesdiger tid.

Och ändå finns här stoff att ta av: En av bokens allra sista sidor illustreras med ett collage av farfaderns papper. Där finns också ett fragment på tyska med rubriken ”An mich selbst” (till mig själv) där Immanuel brottas med skuldkänslor och avvisar tankar på självmord. Det är som om Birnbaum vill lägga ut ett spår till en annan bild av sin farfar, en man fylld av självförebråelser och tvivel. Här tar det verkliga fantiserandet fart, i alla fall hos mig.