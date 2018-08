Bokrecension: Allt om det mystiska medvetandet

Var är medvetandet lokaliserat i människans hjärna? När det gäller de flesta tankeprocesserna såsom att förstå vad man ser, hör, luktar och smakar finns det särskilda hjärncentra, där dessa sinnesintryck uppfattas och bearbetas. Vi har också särskilda nervcentra för att känna igen ansikten och förstå vad andra säger och själva tala. Men något motsvarande centra för medvetandet har ännu ej hittats. Det borde finnas ett så kallat neuralt korrelat till medvetandet, en klump nervceller som innehåller jaget och hur det uppfattar sin kropp, sitt själv och omgivningen.

En av medvetande forskningens galjonsfigurer tysk-amerikanen Christof Koch har försökt definiera medvetande centrat (NCC — the neural correlate of consciousness) utan att veta exakt var det är lokaliserat och hur det fungerar. År 1998 slog han vad med en annan celebritet inom medvetandeforskningen, australiensaren David Chalmers, om en låda vin att problemet med NCC skulle lösas 25 år senare dvs år 2023. Vadslagningen inträffade i Bachuskällaren i Bremen, Tyskland.

Vetenskapsjournalisten Per Snaprud fick höra talas om vadslagningen dagen efter. När han många år senare intervjuade David Chalmers om vadet, blev denne lite osäker om vad det gått ut på. Som tur var hade Per spelat in intervjun på ett kassettband, som han lyckades hitta. I sin bok ”Medvetandets återkomst” refererar han till en Skype diskussion mellan kontrahenterna om gåtan med medvetandet.

Vidare presenterar han en översikt om såväl den filosofiska som den naturvetenskapliga kunskapen om medvetandet sedan Antiken fram till våra dagar. Han tar naturligtvis upp Descartes dualistiska uppfattning att själen -medvetandet eller res cognitans är odelbar och skild från kroppen. Men i början av 1800-talet underkände den österrikiske läkaren Franz Gall uppdelningen mellan kropp och själ och menade att hjärnbarken består av flera olika nervcentra inklusive medvetandet. Hans epokgörande insats grumlades av att han också utvecklade frenologin och ansåg att det fanns speciella geniknölar i skallen.

Snaprud har dock missat att nämna engelske läkaren Thomas Willis, som levde under 1600-talet och fastställde att tänkandet sker i hjärnan. Denna upptäckt baserades på dissektioner av hjärnor hos färska lik efter avrättning. Willis menade att själen var lokaliserad i den dopamininnehållande strimmiga kroppen under Descartes tallkottkörtel. Inte helt fel, då det är där och i närliggande strukturer som man upplever njutningar alltifrån choklad, sex, alkohol till spellycka och flow. Förmågan att kunna njuta utgör en viktig komponent av medvetandet och svårt att simulera hos robotar.

Ett kapitel ägnas åt hur man kan skapa en känsla av att jaget hamnar utanför kroppen. Genom att samtidigt och på ett likartat sätt med en pensel smeka en synlig gummiarm och den riktiga armen som göms under en duk så upplever man att det är den konstgjorda armen som berörs. Denna forskning som kan vara av betydelse vid smärtbehandling har vidareutvecklats av Henrik Ehrsson vid Karolinska institutet.

Ett annat utmärkt kapitel ägnas åt emotioner och känslor. Medan emotioner kan mätas objektivt, så är känslan subjektiv. Därmed kommer man in på ”the hard problem” — det svåra problemet. Begreppet myntades av David Chalmers, som menade att man inte kan komma åt den subjektiva känslan med biofysiska eller biokemiska metoder. Chalmers slog alltså vad om att vi åtminstone inte år 2023 kan reducera våra personliga känslor till vad som händer i hjärnan på jonkanalnivå. Det som gör det ytterligare komplicerat är att kropp och själ hänger ihop enligt den ledande emotionsforskaren Antonio Damasio. En isolerad hjärna kan inte vara medveten, då den inte kan känna pirrningarna och hjärtklappningen vid exempelvis förälskelse.

Olika hjärnavbildningsmetoder presenteras. Särskilt genom funktionell magnetkamerateknik har den moderna uppfattningen om hjärnans funktioner kartlagts, även om det neurala korrelatet för medvetandet ännu inte exakt lokaliserat. Ett intressant spår är dock det så kallade default mode network — hjärnas autoläge, som inte nämns i boken Det har visat sig att hjärnbarken är mycket aktiv även när man inte tänker på något särskilt och kanske bara dagdrömmer. I själva verket aktiveras fler delar av hjärnan än när man exempelvis löser att matematiskt problem. Detta autoläge, som är utbrett över stora delar av hjärnbarken och involverar nervkretsar där vi lagrar våra minnen. Det har föreslagits vara säte för medvetandet genom att det som en dirigent pekar ut vilket syn-, hörsel- eller känselintryck man skall varsebli.

Flera andra modeller för medvetandet har föreslagits; Den kanske mest kända är den holländsk-amerikanske psykologens Bernard Baars liknelse av medvetandet vid en teaterscen. Det pågår en massa aktivitet på teatern bakom scenen och bland publiken precis som det sker en undermedveten aktivitet i hjärnan. Men man är bara medveten om ett fenomen åt gången motsvarande det som sker på scenen. Likaså när man kör bil så behöver inte tänka så mycket på hur man växlar och gasar utan kan fokusera medvetandet på det man pratar om i mobiltelefonen. När man sedan råkar krocka skiftar medvetandets fokus, liksom det gör om det börjar brinna på teatern.

De franska neurobiologerna Jean-Pierre Changeux och Stanislas Dehaene har vidareutvecklat denna modell och menar att medvetandet är lokaliserat till ett så kallat globalt neuralt nätverk, där sinnesintryck, korttids- och långtidsminnen och emotioner integreras via långa nervtrådar från hjärnans olika delar. De menar alltså att det inte finns någon specifik struktur för medvetandet — en så kallad noed vital.

Det globala nervnätverket nämns bara i förbigående av Snaprud, utan han har i stället fokuserat på en konkurrerande modell, den integrerade informationsteorin (IIT) som föreslagits av den italiensk-amerikanske psykiatrikern Giulio Tononi. Alla upplevelser, egna tankar, minnen, emotioner integreras. Exempelvis när man ser en röd sportbil komma farande i hög fart så uppfattas bilens färg, form och fart i olika nervcentra men integreras till vår uppfattning om bilen. En rad olika nerver, nervutskott och synapser är involverade och deras aktivitet kan integreras till ett matematiskt värde nämligen Phi. Ju högre Phi desto högre grad av medvetande.

Per Snaprud skriver lättsamt och underhållande. För att skriva om medvetandet är nämligen bland det svåraste man kan göra. Jag tycker kanske att han fascineras alltför mycket av medvetandeforskningens kändisar, särskilt Chalmers och Koch. Sedan har jag svårt att följa hans resonemang om panpsychism, det vill säga att allt i naturen är vid medvetande från växter, insekter, fiskar till människor. I och för sig har dessa tankegångar funnits hos berömda filosofer som Spinoza och Leibnitz. Även vissa kvantfysiker tror på detta.

Problemet är dock att om alla växter och djur är besjälade så är det svårt att veta vad man får äta. En medvetandefilosof som Koch äter naturligtvis inte kött. Efter en lång diskussion kunde han dock delvis hålla med mig om att kräldjur och fiskar inte är medvetna på samma sätt som vi människor. De kan inte koppla ihop sina sinnesintryck med mentala bilder och minnen till en medveten uppfattning, utan styrs mer programmatiskt utan att tänka. Även om en fisk reagerar när den hugger på fiskkroken så är den sannolikt inte medveten om smärta. Christof Koch accepterade delvis min argumentation och gick med på att äta fisk när jag bjöd honom på middag efter en av sina föreläsningar i Stockholm.

Per Snaprud

”Medvetandets återkomst. Om hjärnan, kroppen och universum”

Natur & Kultur, 223 sidor

Senior professor vid Karolinska institutet. Författare till ”Mitt medvetande” och ”Infant brain development — formation of the mind and emergence of consciousness”.